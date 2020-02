Meilleures bandes d’entraînement pour Garmin Vivosmart HR en 2020

Meilleur

Bandes d’entraînement pour Garmin Vivosmart HR

Lorsque les trackers de fitness sont arrivés sur le marché, ils étaient honnêtement un peu fades. La plupart d’entre eux sont venus avec des bandes noires, et il n’y avait pas beaucoup de façons de les personnaliser ou de les embellir. Heureusement, nous vivons dans un monde où Amazon existe, ce qui a littéralement ouvert un tout nouveau monde d’options pour personnaliser votre équipement. Le Garmin Vivosmart HR est un excellent tracker de fitness, et si vous avez récemment investi dans un, vous cherchez peut-être un moyen de le personnaliser un peu. Nous avons ce qu’il vous faut.

Je suis un grand fan des bracelets de montre Nike pour l’Apple Watch. Ils ont fière allure et sont super confortables, et maintenant vous pouvez obtenir le même confort et le même style pour votre Vivosmart HR. T-BLUER apporte le même design rempli de trous et le même confort à un prix abordable. Il est également disponible en quatre couleurs, afin que vous puissiez choisir celle qui convient à votre style.

11 $ chez Amazon

C’est votre bracelet de sport de base – en silicone, résistant à la transpiration et confortable. Le bracelet est livré avec les minuscules tournevis et écrous nécessaires à l’installation, donc ce sera un jeu d’enfant de le mettre et de le retirer de votre Garmin Viviosmart HR.

8 $ chez Amazon

Ma femme sera l’une des premières à vous dire que parfois je ne peux pas prendre de décisions. Quand il y a tellement d’options à choisir, comment choisissez-vous la meilleure? NaHai aide en offrant les six de leurs couleurs dans un pack combo afin que vous puissiez en porter un différent chaque jour. Vous pouvez bien sûr aussi les acheter individuellement ou simplement opter pour l’ensemble complet. Le prix est également très bon, vous n’avez donc pas à vous soucier de dépenser trop.

17 $ (pour les six) sur Amazon

La possibilité de personnaliser vos accessoires vous permet de vous exprimer de manière unique. Pour les plus uniques d’entre nous, Junboer a des groupes assez impressionnants pour pimenter votre Vivosmart HR. Celui-ci présente un motif amusant et coloré.

10 $ chez Amazon

Avec un nom comme Wizvv, vous ne pouvez pas vous empêcher de créer des choses lumineuses et colorées. Ils ont huit couleurs différentes qui feront certainement remarquer les autres au gymnase. Ils sont difficiles à battre pour le prix, et ils conviennent parfaitement à votre Vivosmart HR.

7 $ chez Amazon

En conclusion

Personnaliser mon équipement est l’une de mes activités préférées car il le rend beaucoup plus personnel. Au lieu d’être simplement un gadget, il fait partie de ma vie quotidienne, c’est exactement ainsi que la technologie est censée fonctionner. Je suis un grand fan du bracelet Nike Watch, donc mon préféré est le bracelet en silicone respirant T-BLUER.

D’un autre côté, je serais également tenté par le pack NaHai car il est livré avec tant de choix de couleurs éclatantes pour aller avec chaque tenue. Ce sont mes favoris, cependant; jetez un oeil à toutes les options, et vous vous faites!

