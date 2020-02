Meilleures bandes Fitbit Charge 3 en 2020

Meilleur

Pour un emballage aussi petit, le Fitbit Charge 3 fait tellement. Du suivi de vos entraînements et de vos pas au sommeil et aux cycles menstruels, sachez qu’il agit même comme une horloge, votre Fitbit Charge 3 vous accompagne partout. Pour cette raison, il peut être utile d’avoir quelques options différentes pour aider votre appareil à mieux s’adapter à la situation dans laquelle vous vous trouvez, à votre style pour la journée, ou pour rafraîchir le look pour que votre Fitbit se sente nouveau. Il existe BEAUCOUP d’options pour les bandes de remplacement, alors voici quelques-unes des meilleures options pour votre Fitbit Charge 3 pour vous aider à démarrer.

Les bandes en nylon HAPAW viennent dans de grandes options de couleurs et sont fabriquées à partir d’un tissu respirant très léger pour permettre des durées de port prolongées. Le bracelet est doté d’un système de fermoir sans boucle qui crée un ajustement personnalisé afin que vous puissiez l’obtenir juste. Son matériau est également lavable, donc que vous vous entraîniez ou que vous le travailliez simplement, le groupe reste superbe.

8 $ chez Amazon

Fabriqué à partir de cuir véritable, ce bracelet de YOOSIDE vous donne un look confortable et classique pour votre Fitbit Charge 3. Puisque le bracelet est en cuir véritable, à mesure que vous le portez, la coupe et la couleur changeront pour être aussi uniques que vous. Il existe trois couleurs pour obtenir ce style de cuir intemporel pour votre Fitbit moderne.

À partir de 15 $ sur Amazon

Les bandes Wepro TPU sont une excellente option pour un choix confortable mais élégant en raison de la grande variété de couleurs et du matériau très doux dont il est fait. La bande a des perforations sur toute sa longueur afin qu’elle ait un grand flux d’air lui permettant de ne jamais se sentir contraignant sur votre poignet. Avec son petit prix, vous pouvez choisir quelques couleurs pour aller avec toutes vos tenues.

À partir de 6 $ sur Amazon

Les bandes de toile tissée de Hooroor sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité pour être durables, légères et fantastiques. Avec une boucle en acier inoxydable pour assurer un ajustement sûr, vous ne savez peut-être même pas qu’elle est allumée. Son installation facile sur votre Fitbit signifie que vous pouvez changer de look à tout moment.

12 $ chez Amazon

Si votre Fitbit Charge 3 a des coups et des rayures de vos aventures, vous devriez peut-être envisager d’obtenir un bracelet en silicone Goseth avec un cadre résistant aux chocs. Vous obtenez une bande respirante et confortable, ainsi qu’un étui de protection, en un. Maintenant, lorsque l’aventure vous appelle, vous pouvez y aller sans craindre d’endommager votre appareil.

11 $ chez Amazon

Depuis que les groupes de fitness comme le Fitbit sont devenus populaires, les gens ont échangé leurs montres traditionnelles contre eux. Cependant, certains convertis manquent les bandes en acier inoxydable. Eh bien, vous pouvez maintenant avoir à nouveau votre Fitbit et la sensation de l’acier sur votre poignet avec la sangle en métal en acier inoxydable Shangpule. Le matériau solide et le fermoir sécurisé vous assureront le style qui vous manque et la durabilité que vous attendez.

À partir de 15 $ sur Amazon

Si vous avez un style unique, alors vous avez besoin d’un bracelet pour votre Fitbit Charge 3 qui est tout aussi unique – entrez dans le bracelet en acier inoxydable en forme de feuille UMTELE. Il est disponible en quatre couleurs et présente un motif de feuilles découpé dans la bande en acier avec un lien de chaîne pour le garder en toute sécurité sur votre poignet. Il a également un étui assorti pour le Fitbit pour donner un look complet à votre configuration.

19 $ chez Amazon

Avec la bande de sport en silicone Lintelek, vous obtenez une bande respirante et confortable qui s’adapte parfaitement à votre Fitbit Charge 3. Elle présente un style de fermeture à broche et repli pour garantir que la sangle reste où vous le souhaitez. Il est fabriqué à partir d’un matériau durable qui est sûr et non toxique, de sorte que le bracelet durera aussi longtemps que vous en aurez besoin.

À partir de 6 $ sur Amazon

Les bandes de style milanais en acier inoxydable sont connues pour leur apparence et leur confort, et celle de Keasy maintient cette tendance. Avec un fermoir magnétique, vous obtenez des points de réglage pratiquement illimités pour vous assurer un ajustement parfait. Il y a cinq options de couleurs au choix, vous pouvez donc avoir un look classique pour chaque occasion.

À partir de 11 $ sur Amazon

Nos meilleurs choix pour votre Fitbit Charge 3

La vie est pleine de variété, alors pourquoi votre Fitbit Charge 3 ne devrait-il pas aussi avoir un peu de variété? L’une des façons les plus simples de rafraîchir votre copain de poignet au quotidien est de changer la sangle. Une option fantastique pour presque toutes les situations est une bande en nylon HAPAW. Ils offrent un confort incroyable, une grande durabilité et une bonne liste de couleurs pour s’adapter à toutes les occasions.

Si vous cherchez quelque chose avec plus d’un style classique et décontracté, alors un bracelet en cuir YOOSIDE pourrait être exactement ce que vous recherchez. Fabriqué en cuir véritable, il vieillira à merveille et gagnera du caractère au fur et à mesure que vous le porterez. Peut-être que vous voulez que votre groupe se démarque vraiment des autres, alors vous devriez envisager le bracelet en acier inoxydable en forme de feuille UMTELE. Associé à un étui assorti, ce bracelet au design unique est sûr de faire une déclaration partout où vous le portez.

