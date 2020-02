Meilleures banques d’alimentation pour Galaxy Note 10 et 10+ en 2020

Meilleur

Banques d’alimentation pour Galaxy Note 10 et 10+

2020

Les Galaxy Note 10 et Note 10+ sont des puissances absolues qui devraient gérer à peu près tout ce que vous leur lancez. Cependant, il y a des moments où vous aurez besoin de la batterie pour durer un peu plus longtemps, et c’est là que la batterie entre en jeu. Nous avons trouvé les meilleures batteries à coupler avec votre nouveau Note 10 ou Note 10+.

Choix du personnel

Ce petit chargeur portable d’Anker arbore une capacité de 10000 mAh qui est capable de charger ces appareils plus de deux équipes chacun. Il y a un seul port USB-A pour vos besoins habituels en matière de câbles, ainsi qu’un port d’alimentation USB-C juste à côté. Anker comprend même un mode de “charge de maintien” qui garantit que votre smartphone ne sera pas surchargé accidentellement.

Si vous avez besoin d’un chargeur portable capable de gérer tous les appareils que vous lui lancez, ne cherchez pas plus loin que le PowerCore + 26800 PD d’Anker. Ce chargeur possède une batterie de 26800 mAh, ainsi que deux ports USB-A et un port d’alimentation USB-C de 30 W. Ce qui rend cela encore plus impressionnant, c’est le chargeur mural USB-C Power Delivery inclus pour permettre une charge beaucoup plus rapide de la batterie elle-même.

Le chargeur portable ultra-mince Zendure est unique en ce qu’il charge votre appareil de 0% à 50% en seulement 30 minutes. C’est grâce au port Power Delivery, qui est également équipé de Quick Charge 3.0 pour la charge la plus rapide et la plus sûre. Zendure offre une garantie de 2 ans sur ce chargeur, ainsi qu’un câble USB-C vers micro USB deux-en-un dans la boîte.

Entre son port USB-C de 18 W avec Quick Charge 3.0 et la capacité de 10000 mAh, vous auriez du mal à trouver une autre excellente option à cette taille. La banque d’alimentation AUKEY PD est fantastique pour tous vos appareils, y compris le Note 10 et le Note 10+, tout en étant suffisamment mince et portable pour l’emporter partout avec vous.

Le nouveau chargeur portable à trois entrées de RAVPower est doté d’une batterie de 20 000 mAh, ainsi que d’un indicateur LED sur le dessus qui vous donne le pourcentage exact restant. Il y a trois ports USB-C, un port USB-A à charge rapide et un port USB-A standard pour tous vos besoins de charge. Grâce à ces ports USB-C, vous pourrez recharger cette batterie en moins de 5,5 heures contre jusqu’à 12 heures par rapport à la concurrence.

C’est très bien et dandy d’avoir un chargeur portable capable de gérer les tâches de charge de votre Note 10. Mais, la batterie portable du chargeur sans fil Samsung l’accompagne avec la possibilité de charger sans fil vos smartphones sans vous soucier de démêler ou de déplacer les fils. La batterie Powerstation arbore une capacité de 10000 mAh et peut charger rapidement jusqu’à 7,5 W sans avoir besoin d’un câble.

Les chargeurs portables sont devenus beaucoup plus robustes au fil des ans, mais peu sont aussi durables que la banque d’alimentation Zendure A6PD. Ce chargeur comprend une batterie de 20 100 mAh, ainsi qu’un port USB-C, un micro USB et un port USB-A standard pour tous vos besoins de charge.

Il est révolu le temps d’avoir un chargeur portable gros et encombrant pour garder vos appareils en mouvement lorsque vous êtes en déplacement. L’Omars SlimPack est l’une des batteries les plus fines de 10 000 mAh du marché tout en offrant des ports USB-C, Micro-USB et deux ports USB-A. De plus, vous trouverez quatre LED sur le dessus, vous indiquant la quantité de jus restant, et un bouton marche / arrêt dédié sur le côté.

Le chargeur PD Pioneer de RavPower est non seulement capable de charger rapidement la bête du Note 10+, mais peut même être utilisé pour votre ordinateur portable compatible USB-C. C’est grâce à la puissance de 60 W, et si vous avez un chargeur PD 30 W compatible, le Pioneer peut être rechargé en trois heures environ.

C’est une chose de pouvoir recharger votre nouveau smartphone, mais qu’en est-il d’essayer de trouver le bon chargeur pour votre smartwatch? Bien sûr, vous pouvez utiliser PowerShare sur la note, mais que faire si vous manquez de jus pour cela? Avec l’AUKEY Sprint Go, il existe un mode de charge “à faible courant” pour les moments où vous avez juste besoin d’une charge de maintien.

L’Omni Mobile Power Bank offre bien plus qu’une simple batterie portable. Ce chargeur portable a une capacité de 25 600 mAh, ainsi que la capacité de charge directe et plus encore. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est qu’il y a un chargeur sans fil intégré dans le haut, vous n’aurez donc pas à vous soucier d’oublier votre câble.

Obtenez le plus de jus

Il existe de nombreux chargeurs portables sur le marché, mais si nous ne devions en choisir qu’un, nous choisirions le Anker PowerCore 10000 PD Redux. Avec cela, vous bénéficiez de Power Delivery, ainsi que de la garantie d’Anker de 18 mois et d’un port USB-C et USB-A pour tout ce dont vous avez besoin. Anker comprend également un câble USB-C vers USB-C qui fonctionnera parfaitement avec votre nouveau Note 10 ou Note 10+.

Vous êtes donc toujours à la recherche d’un chargeur portable plus robuste qui gérera tout ce que vous lui lancerez? Le pack de batteries Anker PowerCore + PD est notre choix avec son énorme batterie de 26800 mAh, son chargeur mural USB-C avec Power Delivery et il vient d’une marque que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Oh, et vous pouvez même charger votre ordinateur ou votre tablette avec cela et ne pas avoir à vous soucier de transporter un autre chargeur.

Au-delà des batteries, il existe de nombreux autres accessoires à considérer lorsque vous souhaitez décorer votre grand et beau téléphone, y compris des étuis, des écouteurs et même des chargeurs normaux.

