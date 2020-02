Meilleures batteries de remplacement pour les contrôleurs Oculus Quest en 2020

Meilleur

Piles de remplacement pour les contrôleurs Oculus Quest

L’Oculus Quest prend en charge deux contrôleurs tactiles et chacun nécessite une seule pile AA. Les contrôleurs tactiles sont la seule partie de l’Oculus Quest qui nécessite que vous échangiez quoi que ce soit (le casque lui-même se charge via USB-C, et il n’y a pas besoin de capteurs externes). Les contrôleurs tactiles ne déchargent pas une charge presque aussi rapidement que le casque, mais vous devez avoir un moyen de les garder chargés, comme certaines batteries de rechange.

Ces batteries rechargeables stockent jusqu’à 2 000 mAh d’énergie et peuvent être rechargées jusqu’à 2 100 fois. Ils peuvent être chargés complètement à mort ou partiellement chargés sans endommager la mémoire de stockage d’énergie. Vous pouvez acheter uniquement les batteries ou ajouter un chargeur rapide, un chargeur standard ou un chargeur USB.

Ce chargeur prendra vos batteries Panasonic Eneloop de mortes à chargées en jusqu’à deux heures. Il dispose d’un indicateur LED pour vous aider à savoir quand vos batteries ont fini de se charger et s’éteint automatiquement pour protéger vos batteries.

Ces batteries rechargeables sont économiques mais ont une grande capacité de 2400 mAh. Ils conserveront 65% de leur capacité d’origine lorsqu’ils sont stockés, donc une fois que vous avez terminé avec les deux dans les contrôleurs tactiles, vous pourrez toujours utiliser les deux autres du pack.

Ce chargeur vous permet de charger jusqu’à quatre batteries AmazonBasics à la fois. Il protège vos batteries contre la surcharge et tente de les charger dans le mauvais sens. Il peut également modifier le nombre de volts qu’il utilise en fonction du type de prise que vous utilisez. Il possède également une prise rétractable, ce qui est pratique lorsque vous voyagez.

Ces batteries ont une capacité massive de 3000 mAh et peuvent durer jusqu’à 20 ans en stockage. Ils sont également capables de fonctionner dans des températures extrêmes allant de 40 à 140 degrés Fahrenheit. Vous n’utilisez probablement pas votre casque à des températures extrêmes, mais vous pouvez en prendre deux dans le pack de quatre pour votre Oculus Quest et deux autres pour des conditions plus extrêmes.

Ces piles durent jusqu’à 10 ans en stockage afin que vous puissiez en saisir une paire dans le tiroir et garder vos contrôleurs tactiles sous tension et prêts à l’emploi. Ils sont étanches, ce qui aide à protéger votre matériel, et le pack de 48 est disponible à un prix abordable.

Ces batteries sont livrées dans un pack de 72 qui coûte environ le même prix ou moins que les batteries de 48 marques. Ils sont protégés contre les fuites pour protéger votre appareil et peuvent conserver l’alimentation pendant jusqu’à 10 ans en stockage.

Étant donné que l’Oculus Quest ne nécessite aucun fil et peut être utilisé presque partout, vous pouvez décharger les piles de votre contrôleur tactile plus rapidement que vous ne le feriez sur d’autres casques. Les contrôleurs tactiles dureront un certain temps avec une seule batterie, mais vous voudrez en garder plus. La seule chose pire que d’avoir à interrompre une session VR pour changer les piles de votre manette est d’avoir à retirer votre casque et à vous rendre au magasin pour en récupérer plus. Les batteries de cette liste vous assureront que vous êtes toujours prêt à partir.

Les batteries rechargeables Panasonic Eneloop peuvent être rechargées jusqu’à 2100 fois et vous permettront d’utiliser votre casque pendant une longue période sans avoir à acheter de nouvelles batteries.

Les batteries Energizer Ultimate Lithium ont une capacité massive de 3000 mAh et peuvent durer jusqu’à 20 ans en stockage. Ils constituent un excellent ensemble de piles à conserver dans un tiroir, vous avez donc toujours des piles neuves pour vos appareils.

