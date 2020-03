Meilleures box TV Android en 2020

Meilleur

Boîtes TV Android

Android Central

2020

Les appareils de diffusion en continu et les décodeurs sont en train de devenir des incontournables dans les foyers de ceux qui souhaitent couper le fil ou augmenter leur expérience de visionnage de télévision actuelle. Bien qu’il n’y ait pas vraiment de pénurie de décodeurs et de bâtons de streaming disponibles sur le marché, il y en a beaucoup qui sont des têtes et des épaules au-dessus du reste, en particulier sur le marché de la télévision Android. Voici quelques-unes des meilleures box Android TV disponibles sur le marché.

Le NVIDIA Shield est une pure puissance dans l’écosystème Android TV. Grâce au fonctionnement mains libres, gracieuseté de Google Assistant ou de l’écosystème Alexa, ainsi que du streaming de jeux GeForce NOW, du streaming vidéo 4K HDR avec audio Dolby Atmos et de l’accès à la totalité du Google Play Store, le NVIDIA Shield est le meilleur choix pour toute personne souhaitant ramener l’expérience Android TV à la maison.

La Mi Box S de Xiaomi n’est pas la box Android TV la plus puissante, mais elle la compense avec ses capacités de streaming 4K HDR. La Mi Box S a également un accès complet aux fonctionnalités de Google Play Store et de Google Cast, ce qui en fait une boîte Android TV d’entrée de gamme utilisable pour tous.

Le Jetstream d’Ematic est l’une des boîtes les plus récentes sur le marché, et c’est une excellente boîte intermédiaire. Sorti à la mi-2018, le Jetstream prend en charge Android Oreo dès sa sortie de l’emballage, et c’est l’un des rares décodeurs Android TV certifiés avec la certification Netflix et la lecture 4K UHD.

La VANKYO MatrixBox X95A ne déroule pas exactement de la langue, mais cette boîte Android TV est livrée avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage intégré. La vraie partie impressionnante est que vous pouvez utiliser le X95A pour diffuser non seulement du contenu 4K mais aussi du contenu 3D si c’est votre genre de chose. Malheureusement, vous ne pourrez pas profiter des réseaux Wi-Fi 5 GHz plus fiables; vous êtes limité à seulement des connexions 2,4 GHz.

La clé Fire TV convient à la plupart des applications, mais la Fire TV Cube fait avancer les choses d’un cran. Vous obtiendrez toutes les fonctionnalités normales telles que la diffusion en continu de contenu 4K HDR10 +, mais il y a bien plus encore. Le Fire TV Cube sert également de haut-parleur Alexa pour que vous puissiez trouver une nouvelle émission ou un nouveau film à regarder ou contrôler votre barre de son sans tâtonner avec une télécommande. Amazon a également inclus 16 Go de stockage intégré et un processus hexa-core pour vous aider à alimenter votre configuration domestique.

Roku est un grand joueur dans le jeu en streaming; ses produits sont parmi les plus populaires que vous puissiez obtenir aujourd’hui. Le Roku Ultra est capable de diffuser en 4K HDR, à condition que votre téléviseur soit compatible, tout en offrant un port Ethernet pour la diffusion câblée. Cependant, le plaisir vient avec la télécommande, que vous pouvez utiliser pour contrôler le Roku lui-même. Il dispose également d’une prise casque intégrée et d’un ensemble d’écouteurs JBL Premium pour les sessions “d’écoute privée”.

Quelles sont les options limitées pour les décodeurs Android TV?

Le début d’Android TV a été extrêmement difficile, laissant des goûts aigres dans la bouche de beaucoup. Le Nexus Player d’ASUS était gravement sous-alimenté avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage intégré et hors de prix, ce qui rend de nombreuses hésitations intéressantes lors de l’achat de l’appareil. Malgré les mises à jour d’Android Oreo – l’appareil livré avec Android Lollipop – le Nexus Player a été entaché de plusieurs problèmes, tels que des problèmes de réseau et de brick d’appareil, ce dernier se produisant aussi récemment que l’été 2018.

Cependant, 2015 a vu la meilleure hausse d’Android TV, tandis que la pire d’Android TV fait une brève projection. Le NVIDIA Shield est la puissance d’un décodeur Android TV, avec accès à la fois à Netflix et à Amazon Prime Video, ainsi qu’à l’assistant Google, à la connectivité Amazon Alexa et à la possibilité de devenir un hub intelligent via l’adaptateur Samsung SmartThings Link . Le NVIDIA Shield TV peut également diffuser des jeux depuis le PC via NVIDIA GeForce Now ou l’application Steam Link.

Android TV se développe et les choses semblent très prometteuses pour la plate-forme.

Des faux pas tels que le manque de support Netflix et le non-respect de leur promesse de diffuser des jeux à partir du PC ont conduit le Razer Forge à quitter le marché moins de sept mois plus tard en novembre 2015. De plus, la Mi Box S de Xiaomi et l’Ematic Jetstream sont tout aussi disponible aux États-Unis sous le nom de NVIDIA Shield. Cependant, plus de téléviseurs intelligents 4K sont équipés d’Android TV de sociétés telles que Sony, Philips, Sharp et Hisense, qu’il n’y a de décodeurs Android TV disponibles pour le grand public. Un téléviseur intelligent sur dix héberge le système d’exploitation d’Android TV, et même si cela suit le système d’exploitation Tizen de Samsung et Roku TV, sa popularité augmente à un rythme incroyable, car Google fait plus de stock dans son système d’exploitation de télévision.

2019 a été extrêmement généreux pour ceux d’entre nous qui voulaient plus d’une boîte Android TV avec la mise à jour de Shield TV et Shield TV Pro. NVIDIA a pris tous les meilleurs traits de sa gamme Shield d’origine et les a apportés tout en ajoutant de nombreuses fonctionnalités que les utilisateurs recherchaient. Le téléviseur Shield standard a été entièrement repensé, tandis que le Shield TV Pro conserve ce look élégant de la première génération.

Si nous faisons quelques suggestions

La box Android TV que nous recommandons ici sur Android Central est la NVIDIA Shield TV (2019). Ce qui fait du NVIDIA Shield une excellente boîte de télévision Android autre que la sortie 4K HDR avec audio Dolby Atmos, c’est l’intégration avec Samsung SmartThings, ainsi que l’accès complet au marché Google Play et à la fonctionnalité Google Assistant incluse. Vous pouvez même contrôler votre boîtier TV Shield avec vos appareils compatibles Alexa via la compétence NVIDIA Shield d’Amazon pour Alexa.

La Xiaomi Mi Box S par rapport au NVIDIA Shield n’est pas l’appareil le plus puissant, mais pour une box Android TV d’entrée de gamme, elle fait le travail. C’est l’un des rares boîtiers certifiés Android TV officiels et est bien connu pour sa capacité de sortie 4K HDR.

