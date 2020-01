Meilleures caméras de sécurité compatibles avec Amazon Alexa en 2020

Meilleur

Caméras de sécurité compatibles avec Amazon Alexa

Android Central

2020

Une caméra de sécurité compatible Wi-Fi est un excellent moyen de garder un œil sur votre maison lorsque vous êtes absent. Vous pouvez enregistrer les animaux de compagnie pendant que vous êtes au travail, et dans le cas de ceux avec des microphones intégrés, dites rapidement à votre enfant qu’il est censé étudier au lieu de jouer à des jeux vidéo. Encore mieux, si vous avez un appareil Amazon Echo et utilisez Alexa pour faire toutes les choses intelligentes dans votre maison, une caméra de sécurité compatible Alexa peut faire des choses merveilleuses pour vous.

Choix du personnel

La Wyze Cam de deuxième génération est tout ce que vous avez aimé de la première génération, mais en mieux. Il offre une diffusion et un enregistrement en direct 1080p avec une portée de vision nocturne allant jusqu’à 30 pieds, et il marque désormais le mouvement à la fois en direct et en vidéo enregistrée, détectant et décrivant les objets, les personnes ou les animaux en mouvement. C’est le meilleur rapport qualité-prix.

26 $ chez Amazon

Les caméras Arlo Pro sont parmi les meilleures que l’on puisse acheter, point final. Le nouvel Arlo Pro 3 perpétue cet héritage et le développe avec des images désormais en 2560×1440 (ainsi qu’en 1080p et 720p), une vision nocturne infrarouge haute puissance, un projecteur 6500K et une autonomie de 3 à 6 mois. Disponible en packs de deux, quatre ou six.

400 $ pour 2 Pack sur Amazon

Cette caméra de sécurité filaire est idéale à l’intérieur comme à l’extérieur avec des séquences en direct en streaming grand angle 1080p, et vous pouvez stocker jusqu’à 24 heures de séquences gratuitement. Vous bénéficiez également d’un time-lapse quotidien gratuit de 30 secondes et les alertes intelligentes sont accompagnées de miniatures.

200 $ sur Amazon

La Google Nest Cam au design élégant vous offre une diffusion en direct 24h / 24 et 7j / 7 de votre maison, et vous recevrez des alertes dans l’application Nest Aware, avec la possibilité de contrôler tous vos produits Nest à partir d’un seul endroit. Vous obtiendrez également un son bidirectionnel, et vous pouvez le cacher à peu près n’importe où grâce à sa taille réduite.

200 $ chez Best Buy

Une autre option économique, le Pan de Wyze Cam, a une plage horizontale de 360 ​​degrés et une plage verticale de 93 degrés. Lorsqu’il détecte un mouvement, il suit même la cible et la marque dans son champ de vision. Vous bénéficiez de 14 jours de stockage cloud continu à partir de la vidéo d’alerte, ce qui correspond à 180p à 15FPS.

38 $ sur Amazon

Les caméras de Blink à un prix raisonnable pour l’ensemble des fonctionnalités, offrant un placement intérieur ou extérieur, un stockage cloud gratuit pour jusqu’à 2 heures de vidéo par an, une détection de mouvement personnalisable et une vision nocturne infrarouge. Le XT2 a un design assez minimaliste et est assez petit, donc il s’intégrera bien où que vous le placiez.

90 $ sur Amazon

Pour une surveillance professionnelle 24h / 24 et 7j / 7, Ring Spotlight Cam est votre meilleure option, car Ring propose des plans Protect à partir de 3 $ par caméra et par mois. Ces caméras offrent une diffusion et un enregistrement en direct Full HD, ainsi qu’une protection audio bidirectionnelle et une protection à vie contre les achats de Ring – les caméras volées sont couvertes.

170 $ chez Amazon

Crème de la crème

Pour une excellente intégration avec Alexa, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec la Wyze Cam v2, car c’est un moyen peu coûteux de commencer votre parcours de sécurité intelligent, offrant une valeur irréprochable pour le dollar. Il s’agit de la caméra de sécurité intelligente parfaite pour les personnes qui ne recherchent pas de fioritures mais qui souhaitent toujours des fonctionnalités de base avec Alexa.

Si vous cherchez un peu plus dans votre appareil photo, inscrivez-vous pour la surveillance et prenez la Ring Spotlight Cam. Les plans Ring Protect sont peu coûteux et comportent de nouvelles fonctionnalités impressionnantes, comme Ring Neighborhoods, qui vous envoient des alertes de criminalité et de sécurité en temps réel d’autres utilisateurs de Ring dans votre région.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.