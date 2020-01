Meilleures caméras d’extérieur en 2020

Meilleur

Quand il s’agit de mettre en place un système de sécurité dans votre maison, vous devez vous assurer que vous achetez le bon pour vos besoins. Avec de nombreuses options sur le marché, il peut être difficile de s’assurer que vous avez choisi celle qui vous convient le mieux. Les noms de marque familiers tels que Nest et Ring sont ceux que la plupart des gens préfèrent, mais il existe d’autres grandes marques que vous voudrez peut-être également envisager. Nous avons rassemblé une sélection de caméras d’extérieur pour vous aider à décider.

Choix du personnel

Si vous voulez une combinaison caméra de sécurité / éclairage de qualité avec une excellente intégration d’Amazon Alexa, la Ring Floodlight Cam est un bon choix. Lorsqu’un mouvement est détecté, les projecteurs s’allument, vous êtes averti et la caméra roule. Il y a un son bidirectionnel pour parler à quiconque se trouve de l’autre côté de l’objectif et la possibilité d’activer une sirène pour repousser les intrus. Les deux projecteurs brillent à 1 800 lumens, projetant une lumière vive sur la zone choisie. La caméra est résistante aux intempéries et dispose également d’une vision infrarouge pour les conditions de faible luminosité / nuit. La Floodlight Cam est câblée, vous aurez donc besoin d’une boîte de jonction pour vous connecter.

249 $ chez Amazon

Résistante aux intempéries, la caméra de sécurité extérieure YI enregistre en 1080p et a une vue de l’objectif de 110 degrés. Il dispose d’un son bidirectionnel, d’une vision nocturne et d’une détection sonore à 360 degrés qui, associés à sa sensibilité de réduction du bruit, aident à réduire les alertes des chiens qui aboient et d’autres bruits aléatoires. Vous pouvez stocker des vidéos jusqu’à sept jours, et vous avez également la possibilité d’installer une carte microSD pour enregistrer vos vidéos si vous préférez le stockage local.

50 $ sur Amazon

La caméra extérieure Nest Cam IQ est résistante aux intempéries, inviolable et dispose d’une caméra 4K et HDR. Combiné avec l’imagerie intelligente, vous obtenez ce que Google appelle «Supersight», qui est la version de Google de la détection des personnes. La Nest Cam IQ dispose également d’un zoom numérique 12x pour vous aider à fournir des photos d’une clarté cristalline. Vous pouvez consulter à tout moment les vidéos des 3 dernières heures et avec un abonnement Nest Aware, vous pouvez voir les vidéos des 30 derniers jours.

399 $ chez Nest

En plus de la détection de mouvement, la caméra Foscam Outdoor peut également être réglée sur une détection uniquement humaine, ce qui minimise les alertes indésirables de débris volants, de feuilles qui tombent ou d’un animal qui passe. Il est résistant aux intempéries, a une portée de vision nocturne jusqu’à 66 pieds et une vue angulaire de 112 degrés. Vous bénéficiez d’un mois de stockage inclus et il est également possible d’utiliser une carte microSD jusqu’à 128 Go.

80 $ chez Amazon

La Spotlight Cam vous envoie des alertes chaque fois qu’elle détecte un mouvement dans les zones de détection que vous avez définies via l’application Ring. Vous pouvez visionner des vidéos en temps réel et déclencher une alarme pour repousser les invités indésirables. Il y a également un son bidirectionnel pour que vous puissiez entendre et parler à qui que ce soit chez vous. Mieux encore, cet appareil photo fonctionne à merveille avec Alexa pour des instructions rapides à commande vocale. Selon votre capacité d’installation, vous pouvez choisir entre une version filaire ou sans fil.

199 $ chez Amazon

Ce système de caméra de sécurité à domicile sans fil est fourni en paquets de deux à six caméras et enregistre des vidéos en HDR 2K. Il peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur, et il a une vision nocturne couleur, un son bidirectionnel et des alertes d’activité (avec un abonnement). L’appareil utilise une batterie rechargeable, mais vous pouvez acheter un câble de charge et l’utiliser avec fil. Une fois branché, vous avez la possibilité supplémentaire de capturer n’importe quelle activité trois secondes avant le déclenchement réel de la caméra, ce qui signifie que vous pouvez voir tout l’événement du début à la fin. Arlo propose trois mois d’Arlo Smart Service pour les enregistrements dans le cloud, après quoi vous devrez vous abonner pour stocker et accéder à 30 jours d’historique vidéo.

À partir de 473 $ chez Amazon

La caméra de sécurité EZVIZ a une base pivotante à 360 degrés, vous permettant de la positionner dans le meilleur angle possible pour votre maison. Comme cela est courant avec ces caméras de sécurité, vous serez alerté une fois que la caméra détectera un mouvement, mais elle émettra également une sirène et activera les lumières stroboscopiques. La caméra a une vision nocturne et est étanche et étanche à la poussière. Vous avez le choix entre deux objectifs focaux, un qui vous offre une vue plus large et un autre qui se verrouille pour un examen plus approfondi. Cette caméra comprend un mois gratuit de stockage dans le cloud ainsi qu’un emplacement microSD dans lequel vous pouvez enregistrer des vidéos.

À partir de 90 $ sur Amazon

Ces puissants projecteurs fournissent chacun 2 500 lumens, éclairant de façon lumineuse tout ce qui se trouve à portée. Ils sont accompagnés d’une caméra étanche 1080p avec stockage local et sans frais pour accéder aux images. Si vous ou vos lumières détectez des intrus néfastes, vous pouvez les effrayer avec une alarme forte de 100 dB. Payez une fois (il n’y a pas d’abonnement ici!) Et profitez des avantages à long terme!

200 $ chez Eufy

Vous reconnaissez sans aucun doute Philps Hue pour sa gamme incroyable d’ampoules, de lampes et de bandes lumineuses à changement de couleur, mais saviez-vous que l’entreprise fabrique également des solutions d’éclairage extérieur? Ces projecteurs uniques illuminent non seulement votre cour, mais ils peuvent montrer des millions de couleurs et de combinaisons pour faire de votre maison l’envie du quartier!

140 $ chez Amazon

Toutes les caméras de sécurité de cette liste peuvent vous avertir lorsqu’elles détectent un mouvement. Cependant, pour un effet maximal, vous voulez que quelque chose de visuel ou d’auditif dissuade les intrus. La Ring Floodlight Cam, avec ses deux lumières vives, peut faire exactement cela. L’application Ring qui vous accompagne vous permet de définir des zones de détection de mouvement, de choisir si les lumières s’allument pendant la journée, de définir la durée pendant laquelle les lumières restent allumées, de déclencher une alarme de sirène et plus encore. Vous devrez câbler la Floodlight Cam mais une fois installée, vous êtes prêt. La Floodlight Cam ne fera pas sauter la banque et vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec les produits Ring.

Pour une option plus économique, la caméra de sécurité extérieure YI est une bonne alternative. Il a une vision nocturne jusqu’à 50 pieds, un son bidirectionnel et une détection sonore à 360 degrés. L’option d’installer une carte microSD pour enregistrer des vidéos localement est une fonctionnalité bonus mais il y a la possibilité de visualiser des vidéos jusqu’à sept jours avec un stockage cloud gratuit.

