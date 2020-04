Meilleures caméras d’intérieur en 2020

Meilleur

Protéger nos maisons et nos familles avec une technologie intelligente n’a jamais été aussi simple. Vous pouvez maintenant voir ce qui se passe lorsque vous n’êtes pas à la maison, même si c’est juste pour voir dans quoi se met l’animal de la famille aujourd’hui. Quelle que soit votre raison, nous avons un choix de caméras de sécurité intérieures parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Cette caméra envoie des alertes lorsqu’elle détecte un mouvement et dispose d’une vision nocturne et d’un son bidirectionnel. Il est disponible en versions alimentées par batterie, enfichables ou solaires. Vous pouvez également le monter facilement sur n’importe quelle surface plane.

100 $ sur Amazon

100 $ chez Best Buy

La Nest Cam IQ fait la différence entre les objets et les personnes, prend des photos en 1080p et peut zoomer sur une personne qui se déplace dans la pièce.

229 $ sur Google Store

230 $ chez Best Buy

L’Arlo Pro 3 tire en 2K, a une vision nocturne avec des angles de vision de 160 degrés et un son bidirectionnel. Avec le service intelligent d’Arlo, vous obtenez des alertes d’activité et la possibilité de stocker des images jusqu’à 30 jours (nécessite un abonnement).

À partir de 499 $ chez Amazon

À partir de 500 $ chez Best Buy

Ces cames de sécurité résistantes aux intempéries IP67 ont des batteries qui durent toute une année sur une charge et sont faciles à installer et à recharger. Ils viennent dans un pack de deux packs (bien que vous puissiez y ajouter des caméras supplémentaires), et ils offrent un stockage cloud gratuit, ainsi que la possibilité de stocker la vidéo localement.

350 $ chez Amazon

350 $ chez Best Buy

L’excellente option économique de Yi utilise l’IA pour détecter les mouvements, et elle est livrée avec un champ de vision de 107 degrés, un stockage vidéo gratuit de sept jours, une vision nocturne et un audio bidirectionnel.

25 $ chez Amazon

Cette caméra possède une fonction panoramique à 360 degrés et des alertes de notification pour la détection de mouvement. Vous bénéficiez également d’un stockage vidéo gratuit de 14 jours.

28 $ chez Amazon

La caméra intérieure de Ring est facile à installer (il suffit de la brancher) et facile à utiliser grâce à l’intégration étroite de Ring avec Alexa. Utilisez Live View pour vérifier votre maison à tout moment, et enregistrer et stocker toutes vos vidéos pour seulement 3 $ par mois avec Ring Protect.

60 $ sur Amazon

Le Circle 2 propose une vidéo en accéléré de 30 secondes des 24 dernières heures et des alertes instantanées pour la détection de mouvement. Il a également un champ de vision de 180 degrés.

120 $ sur Amazon

L’Arlo Q vous offre un enregistrement audio et vidéo clair, des notifications instantanées chaque fois qu’un mouvement est détecté, un son bidirectionnel et une vision nocturne.

128 $ chez Amazon

Le Blink XT2 fait partie d’une liste restreinte de caméras d’intérieur / d’extérieur abordables et polyvalentes qui sont un excellent achat. Ils s’intègrent parfaitement à Amazon Alexa, et croyez-le ou non, ils sont même livrés avec un stockage cloud gratuit! Ring n’offre pas ça!

90 $ sur Amazon

100 $ chez Best Buy

Wyze a récemment élargi sa gamme de produits pour inclure des produits innovants tels que des thermostats intelligents et des bandes de fitness, mais le produit qui a tout déclenché était la Wyze Cam. La deuxième version diffuse des vidéos 1080p en temps réel, ainsi que l’enregistrement de mouvement, l’enregistrement sonore et le stockage gratuit dans le cloud.

26 $ chez Amazon

26 $ chez Home Depot

Que vous choisissiez ou non les oreilles de lapin en option (mais très mignonnes), si vous prenez cet appareil photo, vous serez réglé avec l’un des meilleurs moniteurs vidéo pour bébés. C’est aussi juste une excellente caméra de sécurité intérieure et est équipée d’une qualité vidéo 1080p, d’une conversation bidirectionnelle et d’une vision nocturne avancée. De plus, il a un lecteur de berceuse et une veilleuse.

188 $ sur Amazon

200 $ chez Arlo

Le meilleur du groupe?

Presque toutes les caméras de sécurité peuvent vous envoyer des notifications chaque fois qu’elles détectent un mouvement. La plupart, sinon la totalité, peuvent également déclencher une alarme. Vous devez donc approfondir les fonctionnalités pour vous aider à décider laquelle vous convient le mieux. Il convient également de noter que beaucoup de ces caméras ont des fonctionnalités cachées derrière les murs d’abonnement, donc si vous avez besoin d’une fonctionnalité spécifique, assurez-vous de savoir si vous devrez payer un supplément pour cela.

La Ring Stick Up Cam est la plus remarquable pour nous. Pourquoi? En raison de sa polyvalence. Il fonctionne sans fil (mais existe également en versions filaire et solaire) et peut être monté sur un mur ou une surface plane. Il dispose également d’alertes instantanées pour la détection de mouvement, la vision nocturne qui fonctionne parfaitement la nuit et l’audio bidirectionnel.

Si vous avez un budget limité mais que vous voulez toujours une bonne collection de fonctionnalités, la caméra Wyze Cam Pan est ce que vous recherchez. Avec le suivi des mouvements, l’enregistrement vidéo clair, la détection du son et le stockage en nuage gratuit pendant 14 jours, vous obtenez une multitude de fonctionnalités à partir d’une caméra économique. En plus de cela, cela fonctionne avec Alexa et Google Assistant. Pas mal pour une caméra de sécurité à petit budget.

