Meilleures cartes de crédit de 2020

Cette année a vu une énorme réimagination d’un tas de cartes de crédit plus anciennes. De nouvelles récompenses, avantages et fonctionnalités ont été ajoutées à un certain nombre de cartes de crédit pour les rendre encore plus attrayantes et vous faire gagner plus d’argent ou de points sur les achats qui vous intéressent le plus. Nous avons constaté d’énormes améliorations des cartes existantes qui rapportent de nouvelles récompenses intéressantes dans des catégories de dépenses en croissance, et le lancement de carte de crédit le plus réussi de l’histoire. Il existe également d’incroyables cartes pour voyager, pour gagner de l’argent, pour les petites entreprises et pour profiter d’énormes bonus de bienvenue et d’autres offres de lancement. Après un an de rapports sur toutes les cartes les plus récentes, les bonus les plus récents et les dernières mises à jour, ces cartes de crédit ont gagné le titre de meilleure carte de leur catégorie en 2020.

Source: Apple

L’Apple Card n’a peut-être été publiée qu’au cours de la dernière moitié de l’année dernière, mais elle a rapidement pris sa place de carte de crédit de rupture non seulement de l’année, mais aussi du plus grand lancement de cartes de crédit de l’histoire. Malgré une partie de la controverse entourant le processus d’approbation de Goldman Sach et des bugs cahoteux et des expériences utilisateur étranges après son déploiement, il est indéniable qu’Apple Card révolutionne l’expérience des cartes de crédit de plusieurs manières importantes.

Avec son programme de récompenses ridiculement facile à gagner, Daily Cash, vous obtenez vos récompenses déposées le lendemain des messages d’achat sur votre carte Apple Pay Cash que vous pouvez utiliser pour envoyer de l’argent à vos amis, transférer à votre banque ou même payer votre facture. Apple continue de se développer où vous pouvez également gagner 3% de cash quotidien, offrant désormais le plus haut niveau de récompenses à des marchands comme Uber, Nike, Walgreens, Duane Reade et T-Mobile.

L’application Wallet suit automatiquement vos dépenses et vous affiche toutes ces informations dans de beaux résumés faciles à comprendre pour vous informer sur vos habitudes de dépenses et promouvoir de meilleures décisions financières. Il vous montre même en temps réel le montant des intérêts qui vous seront facturés si vous ne payez pas le montant total dû sur la carte, et vous encourage à augmenter le paiement, vous montrant l’effet qu’il aura en abaissant vos intérêts facturés .

L’Apple Card est également la carte la plus privée de l’industrie. Apple ne saura jamais combien vous dépensez, où vous le dépensez ni à quoi vous le dépensez. Son partenaire sur la carte, Goldman Sachs, a également promis de ne partager aucune de vos informations avec les annonceurs.

Avantages:

Cash quotidien

Fonctions de gestion de l’argent

Cette carte physique en titane

Les inconvénients:

Pas de comptes conjoints

Pas de portail en ligne

Meilleur dans l’ensemble

Carte Apple

Une carte construite pour tout le monde

La carte Apple offre une valeur considérable avec un programme de récompenses conçu pour que tout le monde en profite et les outils de gestion de l’argent les plus impressionnants qui aient jamais existé pour une carte de crédit.

Achats quotidiens: Carte Blue Cash Preferred® d’American Express

Source: American Express

La carte Blue Cash Preferred® d’American Express est une carte conçue pour vous récompenser le plus pour les achats que vous effectuez chaque jour. Obtenez un crédit de 250 $ après avoir dépensé 1 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours des 3 premiers mois. Ensuite, obtenez 6% de remise en argent sur certains abonnements de streaming aux États-Unis, 6% de remise en argent dans les supermarchés américains jusqu’à 6 000 $ par an en achats (puis 1%), 3% de remise en argent dans les stations-service américaines, 3% de remise en argent sur le transit, y compris taxis / covoiturage, parking, péages, trains, bus et plus, et 1% de remise en argent sur tous les autres achats. Cette carte propose également un APR bas intro: 0% pendant 12 mois sur les achats et les transferts de solde, puis un taux variable, actuellement de 14,49% à 25,49%. Le seul inconvénient est les frais annuels de 95 $, mais si vous faites le calcul, vous gagnerez plus qu’assez pour le justifier.

Avantages:

Remise en argent nouvellement ajoutée sur le streaming

Remise en argent récemment ajoutée au covoiturage

Le meilleur cash back sur l’épicerie

Solid cash back pour le gaz

Les inconvénients:

Cotisation annuelle

Certains endroits n’acceptent pas Amex

Achats au quotidien

Carte Blue Cash Preferred® d’American Express

Une carte conçue pour les agrafes.

Des récompenses solides de longue date sur l’épicerie et l’essence aux nouveaux ajouts comme les services de streaming et le covoiturage, la carte Blue Cash Preferred® d’American Express se fait connaître comme la carte à utiliser pour vivre votre journée régulière.

La Travel Card: la Platinum Card® d’American Express

Source: American Express

La Platinum Card® d’American Express est l’une des cartes de voyage les plus connues, et pour cause. Les nouveaux titulaires de carte gagnent 60000 points Membership Rewards® après avoir utilisé votre nouvelle carte pour effectuer des achats de 5000 $ au cours des 3 premiers mois, 5X points Membership Rewards® sur les vols réservés directement auprès des compagnies aériennes ou avec American Express Travel, et 5X points Membership Rewards sur les hôtels prépayés réservé sur amextravel.com.

Cette carte est pleine d’avantages supplémentaires. Profitez du statut Uber VIP et des trajets gratuits aux États-Unis jusqu’à 15 $ par mois, 20 $ en décembre, jusqu’à 200 $ d’économies Uber annuelles, et accédez à la collection Global Lounge, le seul programme d’accès aux salons d’aéroport par carte de crédit qui comprend des emplacements de salon exclusifs autour du monde. Vous bénéficierez également d’avantages gratuits d’une valeur totale moyenne de 550 $ avec Fine Hotels & Resorts, ainsi que d’un crédit de 200 $ sur les frais de transport aérien, jusqu’à 200 $ par année civile en frais de bagages et plus dans une compagnie aérienne éligible. La carte est livrée avec des frais annuels de 550 $, mais si vous utilisez les avantages, vous êtes plus que de la rattraper.

Avantages:

Récompenses élevées sur les vols et les hôtels

Tours Uber gratuits

Crédits de vol annuels

Les inconvénients:

Cotisation annuelle élevée

Amex n’est pas accepté autant d’endroits que d’autres

La carte de voyage

La Platinum Card® d’American Express

La carte de voyage emblématique.

Cette carte est un favori de longue date pour les voyages avec ses récompenses exceptionnelles sur les vols et les hôtels ainsi que ses nouveaux ajouts comme les trajets gratuits avec Uber.

Pour rester plus longtemps: Carte de crédit Capital One® Venture® Rewards

Source: Capital One

Si vous aimez voyager, la carte de crédit Capital One® Venture® Rewards est une excellente option pour vous. Obtenez un bonus unique de 50 000 miles une fois que vous avez dépensé 3 000 $ en achats dans les 3 mois suivant l’ouverture du compte, soit 500 $ en voyages. Après cela, vous gagnerez 2X miles sur chaque achat, chaque jour.

Cette carte offre également jusqu’à 100 $ de crédit de frais de dossier pour Global Entry ou TSA Pre✓®. Vous pouvez voyager avec n’importe quelle compagnie aérienne, séjourner dans n’importe quel hôtel à tout moment; il n’y a pas de dates d’interdiction avec la carte de crédit Capital One Venture Rewards. De plus, transférez vos miles vers plus de 12 programmes de fidélisation de voyage de premier plan. Cette carte n’a pas de frais de transaction à l’étranger et 0 $ de frais annuels d’introduction pour la première année (95 $ par la suite).

Avantages:

Les points les plus standards sur les hôtels

Bonus de bienvenue solide

Pas de dates d’interdiction

Pour rester

Carte de crédit Capital One® Venture® Rewards

Hôtels, hôtels, hôtels.

La carte de crédit Capital One® Venture® Rewards est une excellente carte de voyage simple avec un programme de récompenses simple, facile à gagner et à utiliser.

Conclusion

Bien qu’il n’y ait pas une seule carte pour les gouverner tous, la carte Apple est la meilleure carte de crédit globale que nous ayons vue depuis un certain temps, en particulier pour les utilisateurs d’Apple. Avec son programme de récompenses en expansion, son application simple et facile à utiliser et ses outils de gestion de l’argent soutenus par un niveau de confidentialité jamais vu dans l’industrie, il gagne sa place de carte révolutionnaire de l’année.

Cela dit, si vous cherchez à gagner dans des catégories spécifiques telles que les dépenses de base, le vol suivant ou l’effondrement dans un lit à votre hôtel, il existe de bien meilleures cartes pour tirer le meilleur parti de ces besoins spécifiques. Déterminez où vous dépensez et où vous voulez gagner, et choisissez la meilleure carte pour vous.

