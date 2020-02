Meilleures cartes de crédit de 2020

Source: American Express

Nous entrons dans une nouvelle année de nouveaux bonus de bienvenue et d’avantages supplémentaires, nous avons donc passé un peu de temps à les explorer tous pour trouver le meilleur de l’industrie dans une gamme de catégories. De rendre votre expérience de voyage à l’aéroport et sur votre vol aussi confortable et gratifiante que possible, pour gagner autant que possible pendant que vous dormez, ces cartes vous aident à traverser tout cela. Si vous voulez garder les choses simples ou gagner le plus sur les achats que vous faites tous les jours, il y a des cartes pour ça aussi. Peu importe ce que vous recherchez, ces cartes offrent certaines des meilleures récompenses et avantages que vous pouvez trouver aujourd’hui.

Meilleure note globale: la carte Blue Cash Preferred® d’American Express

Source: American Express

La carte Blue Cash Preferred® d’American Express est une carte à son meilleur lorsqu’elle vous récompense pour les achats quotidiens. Obtenez un crédit de 250 $ après avoir dépensé 1 000 $ en achats sur votre nouvelle carte au cours des 3 premiers mois. Ensuite, obtenez 6% de remise en argent sur certains abonnements de streaming aux États-Unis, 6% de remise en argent dans les supermarchés américains jusqu’à 6 000 $ par an en achats (puis 1%), 3% de remise en argent dans les stations-service américaines, 3% de remise en argent sur le transit, y compris taxis / covoiturage, parking, péages, trains, bus et plus, et 1% de remise en argent sur tous les autres achats.

Cette carte a également un faible APR d’intro: 0% pendant 12 mois sur les achats et les transferts de solde, puis un taux variable, actuellement de 14,49% à 25,49%. Le seul inconvénient est les frais annuels de 95 $, mais si vous faites le calcul, vous gagnerez plus qu’assez pour le justifier.

Avantages:

Remise en argent nouvellement ajoutée sur le streaming

Remise en argent récemment ajoutée au covoiturage

Le meilleur cash back sur l’épicerie

Solid cash back pour le gaz

Les inconvénients:

Cotisation annuelle

Certains endroits n’acceptent pas Amex

Meilleur dans l’ensemble

Carte Blue Cash Preferred® d’American Express

Une carte conçue pour le quotidien

De ses récompenses exceptionnelles sur l’épicerie et le gaz à de nouveaux ajouts comme les services de streaming et le covoiturage, la carte Blue Cash Preferred® d’American Express est difficile à battre quand il s’agit d’un usage quotidien.

Remise en argent simple: carte Double Cash Citi®

Source: Le Points Guy

Pour garder vos récompenses faciles, la carte Citi® Double Cash propose l’un des programmes de récompenses les plus simples à ce jour: gagner deux fois de l’argent. Obtenez une remise en argent de 2% sur chaque achat avec une remise en argent illimitée de 1% lorsque vous achetez, plus un 1% supplémentaire lorsque vous payez pour ces achats (pour gagner de l’argent, vous devez payer au moins le minimum dû à temps).

Cette carte propose également une belle offre de transfert de solde, vous pouvez donc profiter de 0% d’introduction APR sur les transferts de solde pendant 18 mois. Après cela, l’APR variable sera de 15,49% à 25,49%, en fonction de votre solvabilité. Cette carte n’a également aucun frais annuel.

Avantages:

Programme de récompenses simple

Remise en argent élevée sur tous les achats

Offre de transfert de solde »

Aucun frais annuel

Les inconvénients:

Absence de bonus de bienvenue

Aucun avantage supplémentaire

Remise en argent simple

Carte Double Cash Citi®

Le programme de récompenses le plus simple qui existe.

Pour ceux qui recherchent un programme de récompenses ridiculement facile qui vous rapporte en fait une bonne somme d’argent en retour, la carte Citi® Double Cash est un ajustement parfait. Cela seconde cela.

La Travel Card: la Platinum Card® d’American Express

Source: American Express

La Platinum Card® d’American Express est toujours quelque part près ou au sommet des meilleures cartes de voyage. Les nouveaux titulaires de carte gagnent 60000 points Membership Rewards® après avoir utilisé votre nouvelle carte pour effectuer des achats de 5000 $ au cours des 3 premiers mois, 5X points Membership Rewards® sur les vols réservés directement auprès des compagnies aériennes ou avec American Express Travel, et 5X points Membership Rewards sur les hôtels prépayés réservé sur amextravel.com.

Cette carte a également une tonne d’avantages supplémentaires. Profitez du statut VIP Uber et des trajets gratuits aux États-Unis jusqu’à 15 $ par mois, et accédez à la Global Lounge Collection, le seul programme d’accès aux salons d’aéroport par carte de crédit qui comprend des salons exclusifs dans le monde entier. Vous bénéficierez également d’avantages gratuits d’une valeur totale moyenne de 550 $ avec Fine Hotels & Resorts, ainsi que d’un crédit de 200 $ sur les frais de transport aérien, jusqu’à 200 $ par année civile en frais de bagages et plus dans une compagnie aérienne éligible. Il a des frais annuels de 550 $, mais c’est bien justifié si vous vous retrouvez à profiter des incroyables avantages qui viennent avec cette carte.

Avantages:

Récompenses élevées sur les vols et les hôtels

Tours Uber gratuits

Crédits de vol annuels

Les inconvénients:

Cotisation annuelle élevée

Amex n’est pas accepté autant d’endroits que d’autres

La carte de voyage

La Platinum Card® d’American Express

La carte de voyage classique.

Cette carte est une icône de longue date pour les voyages avec ses récompenses stellaires sur les vols et les hôtels ainsi que ses nouveaux ajouts comme l’accès à la collection Global Lounge.

Pour rester plus longtemps: Carte de crédit Capital One® Venture® Rewards

Source: Le Points Guy

Pour gagner gros tout en restant, Capital One a une carte de crédit conçue spécialement pour vous. Obtenez un bonus unique de 50 000 miles une fois que vous avez dépensé 3 000 $ en achats dans les 3 mois suivant l’ouverture du compte, soit 500 $ en voyages. Après cela, gagnez 2X miles sur chaque achat, chaque jour.

Cette carte offre également jusqu’à 100 $ de crédit de frais de dossier pour Global Entry ou TSA Pre✓®. Vous pouvez voyager avec n’importe quelle compagnie aérienne, séjourner dans n’importe quel hôtel à tout moment; il n’y a pas de dates d’interdiction avec la carte de crédit Capital One Venture Rewards. De plus, transférez vos miles vers plus de 12 programmes de fidélisation de voyage de premier plan. Cette carte n’a pas de frais de transaction à l’étranger et des frais annuels d’introduction de 0 $ pour la première année (95 $ par la suite).

Avantages:

Les points les plus standards sur les hôtels

Bonus de bienvenue solide

Pas de dates d’interdiction

Les inconvénients:

Pas de catégories bonus

Cotisation annuelle

Pour rester

Carte de crédit Capital One® Venture® Rewards

Conçu sur mesure pour les hôtels.

La carte de crédit Capital One® Venture® Rewards est une fantastique carte de crédit axée sur l’hôtel avec un programme de rémunération et de récompenses facile à comprendre.

Conclusion

Bien qu’il n’y ait pas une seule carte qui conviendra à tout le monde, la carte Blue Cash Preferred® d’American Express est la meilleure polyvalente que nous ayons vue. Gagner beaucoup sur les choses que vous achetez tous les jours, comme l’épicerie et l’essence, est une victoire facile. De plus, l’ajout de revenus sur les services de streaming et le covoiturage, deux industries en croissance qui continuent de jouer un rôle plus important dans nos vies, est une décision solide qui profitera à presque tous ceux qui ont cette carte.

Cela mis à part, il existe également de bien meilleures cartes si vous cherchez à gagner le plus sur des catégories spécifiques telles que les vols, les hôtels ou tout simplement pour garder votre programme de récompenses global aussi simple que possible. Trouvez la carte qui convient à vos dépenses et souhaitez gérer vos récompenses.

