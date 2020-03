Meilleures cartes microSD pour Galaxy Note 10 Plus en 2020

Meilleur

Cartes microSD pour Galaxy Note 10 Plus

Android Central

2020

Le Galaxy Note 10+ est là et c’est une puissance absolue. Bien que le Note 10+ soit livré avec au moins 256 Go de stockage, vous pouvez toujours manquer si vous êtes enclin à enregistrer des tas de vidéos 4K, ou si vous téléchargez chaque film Google Play Films que vous possédez pour jouer sur des vols et des voyages. Nous avons rassemblé les meilleures cartes microSD que vous pouvez obtenir pour votre Note 10+.

Choix du personnel

Si vous souhaitez améliorer les choses, la carte microSD Samsung EVO Select de 256 Go est un excellent choix. Avec une carte ultra-rapide classée U3, vous pouvez doubler le stockage de votre 256 Go Note 10+, tout en conservant toutes vos photos, vidéos et autres supports sur la carte.

37 $ chez Amazon

SanDisk est l’un des noms les plus populaires dans les cartes mémoire car ses cartes fonctionnent bien année après année. La carte microSDXC SanDisk Ultra n’est pas conçue pour l’enregistrement vidéo 4K, mais pour stocker de la musique et des films hors ligne, c’est plus que suffisant et elle est facilement abordable.

19 $ chez Amazon

Il s’agit d’une carte rapide parfaite pour filmer de nombreuses vidéos 4K et stocker de nombreuses données de jeu. Grâce à cette classification de vitesse V60, nous savons que les vitesses d’écriture sur cette carte doivent être d’au moins 60 Mo / s, ce qui la rend idéale pour les applications et les activités rapides.

58 $ sur Amazon

Le Samsung EVO Select microSDXC offre des vitesses de lecture jusqu’à 100 Mo / s et des vitesses d’écriture jusqu’à 90 Mo / s. Cette carte U3 est parfaite pour l’enregistrement vidéo 4K et est conçue pour résister à des températures élevées et à des conditions difficiles sans corrompre ni perdre vos données.

19 $ chez Amazon

Si vous avez besoin d’une carte microSD robuste et adaptée à votre rythme quotidien, alors le Kingston Canvas React est fait pour vous. Cette carte double non seulement la quantité de stockage, mais elle est également étanche, résistante à la température, aux vibrations et optimisée pour l’exécution d’applications.

55 $ sur Amazon

La carte microSD SanDisk Ultra 256 Go est une option fantastique pour le Galaxy Note 10+. Le transfert sportif de la carte accélère jusqu’à 100 Mo / s et est bon marché pour la quantité de stockage que vous obtenez. Ce n’est pas la carte la plus rapide du marché, mais vous obtenez beaucoup de valeur ici.

36 $ sur Amazon

La carte PNY Pro Elite est une excellente option avec la polyvalence à utiliser dans votre smartphone, car sa cote A2 indique des vitesses élevées pour les opérations associées au stockage et à l’exécution d’une application à partir de la carte microSD. Cette carte peut doubler ou tripler le stockage de votre Note 10+.

90 $ sur Amazon

Avec la gamme EVO Select, Samsung la sort du parc car ces cartes microSD sont parfaites pour enregistrer des vidéos 4K UHD. Sur le front des vitesses de transfert, l’EVO Select offre des vitesses de lecture de 100 Mo / s et des vitesses d’écriture de 90 Mo / s, vous permettant de filmer du contenu de haute qualité.

90 $ sur Amazon

Il s’agit de la plus grande capacité de carte microSD que vous puissiez acheter aujourd’hui. La carte mémoire SanDisk Extreme offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 160 Mo / s, ainsi que des vitesses d’écriture de 90 Mo / s capables d’enregistrer et de visualiser des vidéos 4K UHD ou Full HD, et elle est livrée avec une garantie à vie.

257 $ chez Amazon

Choisissez ce qui convient à vos besoins

Il existe de nombreuses cartes microSD différentes qui fonctionneront avec le nouveau Samsung Galaxy Note 10+. Si nous devions en choisir une, ce serait la carte microSD Samsung EVO Select 256 Go car elle double votre stockage, vient de Samsung et ne cassera pas la banque. Après tout, 256 Go de stockage interne + 256 Go de carte microSD = 512 Go de stockage pour des centaines de films, chansons, livres ou données d’application, ce qui devrait être suffisant pour la grande majorité des utilisateurs de Galaxy.

Si vous voulez vraiment aller trop loin et stocker votre toute la vie numérique, cependant, il y a toujours la carte microSD SanDisk Extreme de 1 To. Il s’agit de la première carte microSD de sa taille et vous paierez certainement ce privilège. Cependant, si vous souhaitez stocker toutes les choses sur votre Note 10+, c’est la carte qu’il vous faut.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.