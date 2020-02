Meilleures cartes SD pour Raspberry Pi 4 en 2020

Meilleur

Cartes SD pour Raspberry Pi 4

2020

Votre Raspberry Pi 4 ne possède pas de stockage interne propre, de sorte que tous les logiciels, y compris le système d’exploitation, fonctionnent sur la carte SD que vous fournissez. Cela signifie qu’il est essentiel de trouver la bonne carte; celui qui est assez rapide, assez robuste, a suffisamment de stockage et ne cassera pas la banque. Vous pouvez utiliser n’importe quelle carte SD, mais voici une liste qui vous aidera à tirer le meilleur parti de votre Pi.

Choix du personnel

La carte 32 Go EVO + de Samsung coche toutes les bonnes cases quand il s’agit de l’utiliser dans votre Raspberry Pi 4. Elle est assez rapide, atteint la taille maximale du format natif, et elle est agréable et peu coûteuse. Si vous ne savez pas quelle carte vous procurer, choisissez-la.

8 $ chez Amazon

Offrant tous les avantages de la version 32 Go, la version 64 Go de la carte EVO + de Samsung double l’espace de stockage tant que vous la formatez correctement à l’aide du système de fichiers FAT32. Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, cela en vaut la peine.

20 $ chez Amazon

Cette carte de 32 Go de Lexar ne va pas gagner et tester la vitesse lorsqu’elle est utilisée dans le Raspberry Pi 4. Mais elle est super bon marché et parfaite pour quelqu’un qui veut économiser un peu d’argent ou aime échanger des choses en utilisant différents logiciels sur différentes cartes .

6 $ chez Amazon

La carte High Endurance de Kingston n’est peut-être pas la plus rapide du lot, mais vous compenserez en termes de durabilité et de fiabilité. Les vitesses de lecture atteignent 95 Mo / s et les vitesses d’écriture oscillent autour de 45 Mo / s. Kingston promet également que la carte peut résister à l’eau, aux chocs et à tout ce qui pourrait interrompre les performances.

14 $ chez Amazon

Cette carte de 32 Go de SanDisk coûte quelques dollars de plus que d’autres, mais c’est la carte la plus rapide et la plus performante du Raspberry Pi 4 selon des tests indépendants. Si vous avez besoin de temps de lecture un peu plus rapides, c’est de l’argent bien dépensé.

13 $ chez Amazon

Certains des gains de performances seront perdus lors du formatage en FAT32, mais si vous avez besoin de la carte 64 Go la plus rapide, c’est tout. Puisque nous pensons que 64 Go est la taille maximale que vous devez utiliser dans le Raspberry Pi, pensez à celui-ci comme l’étalon-or.

15 $ sur Amazon

Les cartes de classe A1 ne font pas de différence lorsqu’elles sont utilisées dans le Raspberry Pi 4, mais elles n’aggravent pas non plus les vitesses de lecture et d’écriture. Achetez celui-ci car NOOBS OS – le ou les systèmes d’exploitation de choix de la Raspberry Pi Foundation – est préchargé.

19 $ chez Amazon

Le SanDisk Extreme Pro a été conçu avec la stabilité et la robustesse à l’esprit, car il est antichoc, étanche et même résistant à la température. La carte offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 100 Mo / s tout en incluant également un adaptateur de carte SD si vous devez transférer des fichiers entre votre ordinateur et le Raspberry Pi 4.

13 $ chez Amazon

À condition de formater la carte en FAT32, le Kingston React 64 Go sera plus que suffisant pour vos besoins en Raspberry Pi. Avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 100 Mo / s, vous obtiendrez des transferts rapides ainsi qu’une garantie à vie en cas de problème.

15 $ sur Amazon

Un Raspberry Pi fait les choses un peu différemment

Vous avez probablement déjà utilisé une carte micro SD même si vous n’avez jamais utilisé de Raspberry Pi, mais la petite carte qui peut tout faire fait également des cartes SD un peu différemment de ce à quoi vous pourriez être habitué.

La première chose à savoir est la vitesse de lecture et d’écriture. Les cartes Micro SD sont commercialisées en utilisant leurs vitesses de débit maximales, et pour la plupart des applications, cela convient. Mais lorsque vous utilisez la carte comme partition de démarrage, la partition du système d’exploitation et les vitesses d’entrée et de sortie aléatoires de la partition de stockage importent beaucoup plus que les vitesses de débit optimisées. En clair – aucune carte SD n’atteindra jamais sa vitesse annoncée lorsqu’elle est utilisée dans votre Raspberry Pi. Jeff Geerling a pris le temps de tester toutes les grandes marques du Raspberry Pi 4 et a découvert que les Samsung EVO + et SanDisk Extreme offrent les vitesses les plus constantes, c’est pourquoi elles sont toutes deux si fortement recommandées.

Une autre chose à savoir est que le Raspberry Pi ne prend en charge que les cartes de 32 Go ou moins, sauf si vous les reformatez. En effet, les cartes de plus de 32 Go sont formatées à l’aide du système de fichiers exFAT et le chargeur de démarrage Raspberry Pi ne fonctionne qu’avec des cartes formatées en FAT16 ou FAT32. Vous devrez savoir comment procéder à l’aide d’un autre ordinateur avant de pouvoir étendre un système de fichiers sur un autre, ou utiliser un outil qui formate et partitionne la carte en tant qu’image. Si vous ne savez pas comment vous y prendre ou si vous n’avez pas le temps de vous en occuper, respectez les cartes de 32 Go ou moins. L’OS est si petit que vous ne le remarquerez probablement jamais.

Quant à moi, je suis passé à la marque de cartes Samsung EVO + il y a quelques mois et j’ai un modèle de 32 Go à l’intérieur de chaque Pi que j’utilise. Je peux chaleureusement les recommander comme la meilleure valeur là-bas pour une utilisation dans votre Raspberry Pi.

