Meilleures chaises de bureau ergonomiques en 2020

Source: Herman Miller

Meilleur

Chaises de bureau ergonomiques

iMore

2020

Beaucoup d’entre nous travaillent à domicile au moins une partie du temps, et maintenant c’est plus courant que jamais. Votre travail se déroulera beaucoup plus facilement si vous disposez d’un espace de travail confortable et ergonomique, et cela inclut évidemment une bonne chaise. Il est facile de recommander la chaise de bureau Modway Articulate Mesh pour son design confortable et son prix raisonnable. Nous avons arrondi certaines de vos meilleures options dans une variété de styles et de prix.

Meilleur dans l’ensemble: chaise de bureau Modway Articulate Mesh

Source: Modway

Cette chaise de bureau ergonomique à un prix abordable a un dossier en mesh respirant et un coussin de siège en tissu moelleux. Vous pouvez ajuster à la fois la hauteur du dossier et la profondeur du siège pour s’adapter parfaitement à votre corps. De plus, deux accoudoirs robustes vous aident à maintenir un bon alignement. Inclinez ou inclinez la chaise comme vous le souhaitez, grâce aux fonctions de tension d’inclinaison et de verrouillage. Cinq roues à double roulette à capuchon vous permettent de glisser sans effort même sur un tapis. Choisissez parmi six couleurs.

Avantages:

Dos en mesh respirant

Coussin de siège en peluche

Chaise inclinable et inclinable

Les roues glissent sur le tapis

Six options de couleurs

Grand prix

Les inconvénients:

Certains utilisateurs signalent des problèmes de durabilité

Meilleur dans l’ensemble

Chaise de bureau Modway Articulate Mesh

Réglable et abordable

Avec de nombreuses façons de régler cette chaise, vous serez sûr de trouver la coupe confortable parfaite.

Meilleur choix d’élite: Herman Miller Aeron Chair

Source: Herman Miller

Cette chaise est conçue avec le corps humain à l’esprit et est ainsi depuis plus de 20 ans. Dans la chaise Aeron de Herman Miller avec la technologie PostureFit SL, vous serez naturellement assis avec votre poitrine ouverte, vos épaules en arrière et votre bassin légèrement incliné vers l’avant. La chaise a également des coussinets réglables, qui vous offrent un soutien lombaire et stabilisent la base de votre colonne vertébrale. Le siège et le dossier en mesh respirant offrent huit zones différentes de tension variable pour votre soutien idéal. Choisissez parmi trois tailles différentes et quatre couleurs.

Avantages:

Huit zones de tension réglables différentes

Encourage une position assise saine

Trois options de taille

Meilleur choix élite

Chaise Herman Miller Aeron

Digne de folie

Cette chaise ergonomique classique soigneusement conçue vous met dans la bonne position assise, mais à un prix.

Idéal pour le mouvement: geste Steelcase

Source: Steelcase

Tout le monde n’est pas assis dans la même position toute la journée. Le geste Steelcase est spécialement conçu pour s’adapter à la façon dont les gens s’assoient et bougent vraiment tout au long de la journée. Steelcase a étudié plus de 2000 personnes sur six continents afin de créer la chaise la plus ergonomique. Que vous soyez une personne plus petite ou plus grande, le Steelcase Gesture est conçu pour s’adapter à vous et à la façon dont vous utilisez votre technologie. Choisissez parmi une large gamme de couleurs.

Avantages:

Permet une large gamme de mouvements

Prend en charge l’utilisation des tablettes et des smartphones

Convient à un large éventail de personnes

Meilleur pour le mouvement

Geste Steelcase

Amplitude de mouvement

Le Steelcase Gesture est conçu pour la façon dont les vraies personnes s’assoient, bougent et interagissent avec la technologie.

Meilleure chaise active: Gaiam Balance Ball Chair

Source: Gaiam

La chaise Gaiam Balance Ball est une chaise assise active, ce qui signifie que vous aurez en fait un peu d’exercice lorsque vous vous asseyez. Le simple fait de s’asseoir sur le ballon fait travailler votre cœur et améliore votre alignement et votre posture vertébrale. Sans aucun effort conscient, le simple fait de rester en équilibre sur le ballon se traduit par des micro-mouvements qui vous gardent sous tension et concentré. De plus, si vous voulez faire plus d’exercice, la chaise est livrée avec une séance d’entraînement à faible impact et des étirements que vous pouvez faire à votre bureau.

Avantages:

Les micro-mouvements font travailler votre cœur et vous gardent sous tension

Améliore l’alignement et la posture de la colonne vertébrale

Peut être utilisé pour un entraînement à faible impact et des étirements

Bon prix

Les inconvénients:

Pas une chaise au sens traditionnel

Meilleure chaise assise active

Gaiam Balance Ball Chair

Travaillez votre cœur

S’asseoir sur une chaise d’équilibre encourage les micro-mouvements qui engagent votre cœur pour une meilleure posture.

Meilleure chaise à genoux: DRAGONN Chaise ergonomique à genoux

Source: Amazon

Une chaise à genoux a l’air assez bizarre, mais elle est étonnamment confortable. Ne le frappez pas avant de l’essayer! Une chaise à genoux encourage la posture droite et répartit uniformément votre poids entre votre dos et vos jambes afin que tout ne soit pas au même endroit. Cette chaise a des roues pour que vous puissiez toujours vous déplacer. Gardez à l’esprit qu’une chaise à genoux utilise des muscles différents d’une chaise ordinaire, il est donc préférable d’augmenter progressivement l’utilisation. Je trouve que je ne peux pas vraiment m’agenouiller toute la journée, mais je n’aime pas rester dans une seule position car je travaille de toute façon. S’agenouiller est un excellent moyen de changer les choses.

Avantages:

Encourage la posture droite

Répartit le poids corporel entre l’arrière et les jambes

Roulettes pour se déplacer

Les inconvénients:

Pas idéal pour une utilisation toute la journée

Meilleure chaise à genoux

Chaise ergonomique à genoux DRAGONN

Asseyez-vous droit

Cette chaise à genoux vous encourage à vous asseoir droit, en plus de répartir votre poids entre l’arrière et les jambes.

Le plus frappant: la chaise de bureau ergonomique Herman Miller Sayl

Source: Herman Miller

Inspirée du Golden Gate Bridge, cette chaise est le summum de l’art fonctionnel. C’est plus qu’une simple chaise, cependant. Le dos intelligent 3D vous permet de vous étirer et de bouger, trouvant un équilibre entre liberté et maintien. Ce dos de style pont suspendu offre également un soutien sacré passif, qui aligne votre colonne vertébrale dans sa forme en “S” naturel pour maintenir une posture saine.

Avantages:

Beau design inspiré du Golden Gate Bridge

Le dos 3D intelligent permet l’étirement et le mouvement

Le support sacré PostureFit aligne la colonne vertébrale sur la forme en “S” naturel

Le plus frappant

Chaise de bureau ergonomique Herman Miller Sayl

Oeuvre d’art

Inspirée par le Golden Gate Bridge, cette chaise soutient la forme naturelle en «S» de la colonne vertébrale tout en vous permettant de bouger confortablement.

Meilleure chaise de jeu: GT Omega PRO

Source: GT Omega

Pour beaucoup d’entre nous, notre chaise de jeu fait également office de chaise de bureau. Les chaises de jeu sont conçues pour de longues heures assises et elles s’inclinent sous un certain nombre d’angles confortables. Celui-ci a une conception épousant le corps, un réglage d’inclinaison à 160 degrés, des accoudoirs qui se déplacent dans quatre directions, un mécanisme réglable en hauteur, des fauteuils inclinables latéraux et un support lombaire amovible et des oreillers d’appui-tête. Ce n’est certainement pas une chaise de bureau ennuyeuse et d’apparence décontractée; choisissez parmi un certain nombre de couleurs d’accent audacieuses différentes. Notez que contrairement à de nombreuses chaises de jeu, celle-ci n’a pas de mousse à mémoire et elle a une limite de poids relativement faible: seulement 250 livres.

Avantages:

Conçu pour s’asseoir confortablement pendant de longues heures

Réglage de 160 inclinables

Accoudoirs 4D

Support lombaire et tête (amovible)

Les inconvénients:

Pas de mousse mémoire

Limite de poids faible

Meilleure chaise de jeu

GT Omega PRO

Compagnon du joueur

Pour travailler ou jouer, vous serez à l’aise pendant des heures assis ou à vous détendre dans la GT Omega Pro.

Conclusion

Le travail à domicile ne doit pas être une douleur au cou (ou à l’arrière ou à l’arrière). Une chaise ergonomique confortable est la clé pour créer un espace de travail confortable et pratique. Nous aimons la chaise de bureau Modway Articulate Mesh parce qu’elle est à la fois confortable et a un prix raisonnable. Quel que soit celui que vous choisissez, assurez-vous de vérifier la politique de retour et de la mettre à l’épreuve avant la fermeture de la fenêtre de retour. Votre taille, vos positions assises préférées et vos préférences personnelles peuvent affecter le type de chaise qui vous convient le mieux.

Crédits – La personne qui a travaillé sur ce guide

Karen S. Freeman est enseignante, écrivaine, spécialiste des médias sociaux et femme de famille. Elle aime voyager, jouer avec des trucs technologiques, boire du café, découvrir de nouveaux restaurants incroyables et découvrir de nouvelles choses.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.