Meilleures comédies sur Disney Plus en ce moment

Disney Plus a explosé dès le départ, gagnant plus de 10 millions d’abonnés un jour après son lancement le 12 novembre 2019. Cela ne fait que quelques mois et le service de streaming a dépassé 28,6 millions d’abonnés. Il y a tellement de choses à regarder sur le service, mais peut-être que vous cherchez juste à bien rire. Surtout au milieu de la pandémie de coronavirus, le rire pourrait être le meilleur remède, c’est pourquoi aujourd’hui nous vous donnons une liste des meilleures comédies sur Disney Plus.

Les meilleures comédies sur Disney Plus:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleures comédies sur Disney Plus sera régulièrement mise à jour à mesure que le service de streaming modifie son portefeuille.

1. Le film des Simpsons

Qui n’aime pas les Simpsons? La plupart des innombrables épisodes de la série sont disponibles sur Disney Plus, mais si vous n’avez pas des années à perdre, vous pouvez profiter de la bonne humeur avec The Simpsons Movie. Cette famille excentrique vous emmène dans une aventure dans laquelle les Simpsons se retrouvent fugitifs de la loi. C’est facilement l’une des meilleures comédies de Disney Plus, alors donnez-lui une montre.

2. Gardiens de la Galaxie Vol. 1 et Vol. 2

Ce sont techniquement des films d’aventure / de super-héros, mais ils sont vraiment drôles! Partez à l’aventure avec Peter Quill et ses amis inadaptés alors qu’ils tentent de sauver l’univers… et de voler des choses. Les blagues sont nombreuses et les bandes sonores sont incroyables. Ce sont parmi les meilleures comédies de Disney Plus et vous vous amuserez à les regarder.

3. Toy Story 1, 2, 3 et 4

Les films Toy Story sont devenus des classiques intemporels avec suffisamment d’humour pour en faire certaines des meilleures comédies de Disney Plus. Il s’avère que les jouets ne sont pas aussi inanimés qu’ils le semblent. Dans les films Toy Story, ces produits prennent vie lorsque personne ne regarde et traversent des aventures délirantes. Disney Plus propose les quatre principaux films, ainsi qu’une pléthore de courts métrages que vous pouvez regarder lorsque vous n’avez pas envie de vous asseoir sur un film entier.

4. Trouver Nemo et trouver Dory

Finding Nemo a capturé les téléspectateurs de tous âges avec son humour, son comportement animal stupide et un poisson clown dans une quête pour trouver son chemin du retour. Son père, Marlin, regarde aussi désespérément, mais Nemo obtient l’aide de Dory, un poisson qui a des problèmes de mémoire. Vous l’aurez deviné, le deuxième film parle d’elle. Vous pouvez également imaginer à quel point ces comédies sur Disney Plus sont drôles, compte tenu des types de personnages présentés.

5. Monsters, Inc.

Il s’avère que les monstres sont réels et qu’ils ont tout un système pour effrayer les enfants. Les choses tournent mal quand une fille nommée Boo entre dans le monde des monstres. Sulley et Mike sont maintenant désespérés de la ramener dans notre propre monde, et il semble que ces monstres aient plus peur d’elle que l’inverse. Cette situation les emmène dans toute une aventure et le film est plein de moments hilarants.

6. 10 choses que je déteste à votre sujet

Les comédies romantiques adolescentes étaient à la mode vers la fin des années 90, et c’est l’une des plus populaires. 10 Things I Hate About You raconte l’histoire de l’adolescente rebelle Patrick, qui est payée à ce jour avec Kat non conformiste, tout cela pour que sa sœur puisse également sortir avec Cameron (celle qui a payé Patrick). L’histoire s’emmêle alors que le couple étrange tombe amoureux. Vous pouvez vous attendre à un bon dosage de bêtise mélangé à une touche émotionnelle de l’une des meilleures comédies classiques de Disney Plus.

7. Le nouveau groove de l’empereur

L’empereur Cuzco veut un nouveau groove paradisiaque et il le veut dans un endroit où vit un paysan. Il est têtu et tyran, mais les choses changent quand il est transformé en lama et doit s’associer avec ledit paysan pour regagner le trône. Le film est fou, drôle et plein de moments excentriques, ce qui en fait l’une des meilleures comédies de Disney Plus.

8. Moins cher à la douzaine

Vous pensez que votre famille est folle? Imaginez essayer de gérer 12 enfants. C’est ce à quoi Tom Baker doit faire face lorsque sa femme obtient sa publication réservée et qu’elle doit aller la promouvoir. La famille commence à s’effondrer sans l’un des piliers du ménage, mais un film comme celui-ci ne peut pas se passer de bons moments amusants. Cette comédie Disney Plus est un classique et un excellent moyen de faire rire.

9. Freaky Friday

Tess et Ana sont le duo mère / fille typique. Ils se disputent constamment et ne s’entendent pas. Un jour, ils se retrouvent à la place de l’autre après une dispute dans un restaurant. Pas vraiment. Ils changent de corps et doivent maintenant vivre les uns les autres, ce qui les rapproche, mais toute la situation crée des moments hilarants. C’est vraiment une comédie Disney Plus que vous ne pouvez pas manquer.

10. La sucette

Vin Diesel joue Shane Wolf dans The Pacifier. Le solide Navy Seal peut gérer n’importe quelle situation hostile, mais prendre soin des enfants s’avère être un exploit plus difficile. Shane ne parvient pas à protéger un scientifique, il est chargé de protéger les enfants de l’homme tout au long de l’enquête. C’est un film très amusant qui montre l’endroit le plus doux de Vin Diesel.

