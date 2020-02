Meilleures consoles de jeux vidéo portables en 2020

Source: Rebecca Spear / iMore

Il y a tellement d’options quand il s’agit de choisir comment vous voulez jouer dans le monde d’aujourd’hui. Une option est une console portable que vous pouvez emporter partout. Que vous soyez un grand voyageur ou que vous préfériez avoir un système léger et portable, il y en a quelques-uns parmi lesquels choisir. Notre premier choix est le Nintendo Switch Lite grâce à la possibilité de jouer à la plupart des jeux sortis pour le Nintendo Switch avec une expérience purement portable. Chacune de ces consoles peut faire le compagnon de voyage idéal.

Meilleur dans l’ensemble: Nintendo Switch Lite

Dernière née de la famille Nintendo, la Nintendo Switch Lite permet aux joueurs de profiter des nouveaux jeux sortis sur Switch, mais uniquement comme une expérience portable. Puisqu’il est conçu pour jouer en déplacement, il n’y a pas de fonction Joy-Cons ou TV. Vous voudrez vérifier les jeux pour vous assurer que vous ne voulez pas uniquement la capacité Joy-Con, car ces contrôleurs sont connectés à ce système. Le Switch Lite est disponible en trois options de couleur – turquoise, gris et jaune. De plus, à venir bientôt, il y a une nouvelle option de corail! Il existe également une couleur d’édition Zacian et Zamazenta pour les fans de Pokemon.

Comme le Nintendo Switch, le Nintendo Switch Lite est livré avec 32 Go de stockage interne et peut être étendu jusqu’à 2 To avec une carte microSDHC ou microSDXC. Vous obtenez toujours une résolution 1280×720 mais un écran LCD un peu plus petit à 5,5 pouces. Le système ne pèse que 0,61 livre et prend environ 3 heures à charger lorsqu’il n’est pas utilisé et durera environ 3 à 7 heures selon le jeu auquel vous jouez. Il s’agit d’une option très abordable avec de nombreux jeux au choix, de grande qualité et léger.

Avantages:

Poids léger

Options de couleur de la console

Obtenez les derniers jeux

Les inconvénients:

Écran plus petit que le Nintendo Switch

Pas d’option TV

Les jeux Joy-Con uniquement ne fonctionneront pas

Meilleur dans l’ensemble

Nintendo Switch Lite

Obtenez les derniers jeux

Nintendo Switch Lite est une console portable pour profiter de la plupart des jeux Switch, des options de couleur et d’un prix inférieur.

Meilleur transformateur: Nintendo Switch

Cette console polyvalente vous permet de jouer à la maison sur le téléviseur ou en tant que console portable. Pour jouer sur votre téléviseur, placez le commutateur dans le support inclus, ou vous pouvez le ramasser pour l’emporter avec vous! Les Joy-Cons sont également adaptables. Vous pouvez utiliser la béquille à l’arrière du Switch, pendant que vous vous asseyez avec le Joy-Cons détaché. Vous pouvez également jouer avec les Joy-Cons connectés pour une sensation de contrôleur plus traditionnelle.

Il y a des milliers de jeux disponibles via le Nintendo eShop ou comme carte de jeu physique, chacun peut être joué sur l’écran de 6,2 pouces avec une résolution de 1280×720. Quel que soit le type de jeux que vous aimez jouer, il existe de nombreux jeux disponibles à peu près partout, y compris des séries phares comme Zelda, Mario et Super Smash Brothers.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, le système mis à jour publié en 2019 peut durer de 4,5 à 9 heures par rapport aux 2,5 à 6,5 heures de l’original. Il est livré avec 32 Go de mémoire, mais le système lui-même occupe une partie de cet espace. Vous pouvez étendre cela avec une carte microSDHC ou micro SDXC jusqu’à 2 To. Si vous souhaitez utiliser des écouteurs pour ce système, vous aurez besoin d’avoir des écouteurs avec une prise audio 3,5 mm ou un dongle spécial pour le sans fil.

Avantages:

Capacité TV

Options de jeu numériques et physiques

Des milliers de jeux

Les inconvénients:

Pas d’écouteurs Bluetooth sans dongles

Les jeux de grands noms sont un peu plus chers

Seulement 32 Go de mémoire interne

Meilleur transformateur

Nintendo Switch

À la maison et en déplacement

Les joueurs peuvent en profiter sur leur téléviseur ou en déplacement avec des milliers d’options.

Meilleur émulateur: GPD XD Plus

Profitez de tous les jeux récents disponibles avec Android Gravity et 7.0, ou obtenez des classiques d’anciens systèmes tels que la PlayStation Portable, N64, Game Boy Advance, et plus encore sur le GPD XD Plus. L’écran de 5 pouces de cet émulateur est un écran tactile avec des commandes à l’écran qui l’ouvrent pour encore plus de possibilités de jeu. Fonctionnant sur un processeur MT8176 avec 4 Go de RAM DDR3 et une capacité de fréquence de base de 2,1 GHz, cette console fonctionne plus comme une tablette avec un pad de contrôleur attaché.

En plus des jeux, vous pouvez également vous connecter au Wi-Fi et télécharger des applications comme vous le feriez pour un appareil Android pour le courrier électronique, les achats, les vidéos, etc. Le GPD XD Plus offre une autonomie de 8 heures et peut facilement tenir dans votre poche à 3,5 par 6,2 par 0,95 pouces et est un peu plus d’une livre. En raison de sa taille, les boutons ont tendance à être plus petits.

Ce n’est pas un système qui serait recommandé à tous ceux qui recherchent quelque chose qui est prêt à jouer. Vous devrez obtenir les jeux que vous voulez et les configurer vous-même car il n’y a pas de disponibilité de carte de jeu. Si vous voulez une option plus plug and play, une autre console serait mieux pour vous. La large gamme de systèmes que vous pouvez émuler avec la fonctionnalité de tablette ajoutée en fait un excellent choix pour toute personne familiarisée avec la configuration des émulateurs.

Avantages:

Jouez à des jeux à partir de plusieurs systèmes

Conception mince et légère

Connectivité Wi-Fi pour visionner des vidéos et plus encore

Les inconvénients:

Écran de 5 pouces seulement

Prend du temps pour s’installer

Boutons plus petits

Meilleur émulateur

GPD XD Plus

Plus d’options de jeu

Si vous avez le temps de le configurer, vous aurez une variété de jeux à votre disposition sur Android, Nintendo, PlayStation et plus encore!

Meilleures fonctionnalités supplémentaires: Nintendo New 3DS XL

Ce système tire son nom de l’option permettant de visualiser vos jeux en 3D; c’est une fonctionnalité intéressante qui apporte une dimension supplémentaire à votre expérience de jeu. Pour améliorer cela, la console a été conçue avec une caméra qui fait le suivi du visage pour ajuster l’imagerie 3D à votre angle de vue. Un autre supplément que vos jeux peuvent offrir est un contenu supplémentaire avec Nintendo amiibo sur certains jeux compatibles amiibo.

Avec le corps pliable, l’écran supérieur de 4,88 pouces et l’écran inférieur de 4,18 pouces du 3DS XL seront faciles à protéger. Les joueurs peuvent facilement insérer cette console dans leurs poches. Il ne mesure que 6,4 x 6,3 x 0,8 pouces et pèse moins d’une livre, ce qui rend les voyages simples. Pour le garder compact, le système est livré avec un stylet qui peut être nécessaire pour jouer à certains jeux, et il tient simplement à l’intérieur de la console.

Cet ordinateur de poche nécessite un adaptateur secteur pour charger qui n’est pas inclus avec votre achat du système. Il tiendra la charge pendant environ cinq heures, vous devrez donc vous assurer d’en prendre un lors de l’obtention de ce système.

Avantages:

Suivi de visage 3D

Conception pliable pour la protection de l’écran et la facilité de portabilité

Prise en charge Amiibo

Les inconvénients:

Écran plus petit

Petit stylet

Chargeur non inclus

Meilleures fonctionnalités supplémentaires

Nintendo New 3DS XL

Une nouvelle expérience

Donnez à vos jeux une nouvelle dimension et étendez vos mondes avec la Nintendo New 3DS XL et un amiibo compatible.

Idéal pour les enfants: console de jeu portable Etpark

Ce système abordable est livré préinstallé avec 400 jeux, ce qui en fait un achat unique parfait pour les jeunes enfants par rapport à l’achat d’une console et de jeux séparément. Cela signifie également qu’il y a moins d’articles à perdre; c’est simplement le système lui-même, le chargeur et les éléments de compatibilité TV en option. La vaste bibliothèque comprend des jeux comme Mario, Tetris, Contra, et plus encore que vous avez pu jouer quand vous étiez enfant. Cela peut en faire une expérience familiale amusante pour partager ce que vous aviez avec votre enfant. Ceux-ci peuvent être joués avec deux joueurs, car le système est livré avec une manette de jeu pour un deuxième joueur, et peut également être joué sur un téléviseur via un câble AV.

Lorsqu’ils sont joués en mode portable, les joueurs testent leurs compétences sur un écran LCD de 2,8 pouces et mesurent 5,6 x 4 x 2,2 pouces. Cela ne prend qu’une heure pour charger et durera cinq heures de jeu après. Cette charge rapide permet d’avoir ce système prêt en un clin d’œil s’il n’a pas été mis sur le chargeur juste après la dernière utilisation. Il n’y a aucun moyen de sauvegarder ces jeux, donc à chaque fois que vous jouez, vous recommencerez depuis le début.

Envisager de dépenser moins d’argent sur un ordinateur de poche pour enfants pourrait être une bonne idée par rapport aux centaines d’autres consoles. De cette façon, s’il est perdu ou cassé, vous ne perdez pas autant d’argent.

Avantages:

400 jeux sont pré-installés, rien à acheter après

Capacité à deux joueurs

Compatible TV

Les inconvénients:

Taille d’écran 2 pouces

Pas moyen d’élargir la collection de jeux

Impossible d’enregistrer la progression

Meilleur pour les enfants

Console de jeu portable Etpark

Jeux de nostalgie abordables

Avec plus de 400 jeux préchargés, cette mini console offre une expérience de jeu amusante pour les enfants sans grand prix.

Meilleur rapport qualité / prix: New Nintendo 2DS XL

Bien que ce ne soit pas l’article le moins cher de la liste, c’est peut-être le plus pour votre argent. En plus de la disponibilité de tous les jeux Nintendo 3DS, ce système est préinstallé avec Mario Kart 7, vous aurez donc quelque chose à apprécier tout de suite. Dans l’ensemble, c’est une option plus abordable pour que vous puissiez profiter de la plupart des mêmes jeux, juste sans la fonctionnalité 3D. Vous pouvez toujours avoir cette facilité de portabilité à un prix plus abordable que la 3DS et plus d’options de jeu que l’Etpark.

Avec le même design pliable que celui de la Nintendo New 3DS XL, les écrans supérieurs de 4,88 pouces et inférieurs de 4,18 pouces sont tout aussi faciles à protéger sans avoir besoin d’un protecteur d’écran supplémentaire. Lorsqu’il est plié, il mesure 3,4 x 6,3 x 0,8 pouces et pèse 9,2 onces et l’écran LCD supérieur affiche une résolution de 400 x 240.

Le C-Stick a été ajouté à cette nouvelle version du 2DS. Les joueurs ont maintenant à la fois le pad circulaire et le C-Stick pour une option de mouvement subtil. Le système prend environ trois heures à charger et dure de trois à cinq heures sur les jeux 3DS et de cinq à huit heures sur les jeux DS.

Avantages:

Conception pliable pour un déplacement facile et une protection d’écran

Mario Kart 7 pré-installé

Commandes améliorées du stick C

Les inconvénients:

Écran plus petit

Résolution d’écran de seulement 400 x 240 pixels

Aucune capacité 3D

Meilleure valeur

Nouvelle Nintendo 2DS XL

Plus facile sur le portefeuille

Choisissez ce que vous jouez sans trop dépenser – même design pliable que le 3DS sans les fonctionnalités 3D.

Conclusion

Il y a quelques éléments à considérer lorsque vous essayez de trouver la console portable qui vous convient. Une différence de prix est souvent une différence de qualité et de résolution. Si vous cherchez quelque chose de plus simple, peut-être qu’un article à petit budget vous convient. Les temps de charge et la durée de vie de la batterie sont quelque chose à garder à l’esprit lorsque vous réfléchissez à la façon dont vous souhaitez utiliser votre nouveau système. La façon dont vous conservez vos jeux est un autre aspect important de votre nouveau système. Si vous cherchez à économiser de l’espace, quelque chose avec une option numérique ou pré-téléchargé peut être votre meilleur choix.

Nintendo a dominé le marché des ordinateurs de poche pendant des années et a créé une variété d’options pour s’adapter aux budgets, aux modes de vie et aux âges. Le plus remarquable est le Nintendo Switch Lite pour la grande qualité, le nombre de jeux, l’accent mis sur la conception de l’ordinateur de poche et l’abordabilité. De plus, il y a toujours le bonus des choix de couleurs amusantes, y compris le corail Nintendo Switch Lite récemment annoncé. Bien que la plupart des systèmes que vous trouvez puissent porter le nom de Nintendo, il y en a également quelques-uns pour différents intérêts.

