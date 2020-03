Meilleures façons de sauvegarder votre Mac en 2020

Meilleur

Façons de sauvegarder votre Mac

iMore

2020

L’une des choses les plus importantes que vous devez faire avec votre Mac est – et je ne peux pas souligner à quel point c’est important – la sauvegarde. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites dans la vie, il y a de fortes chances que vous ayez à peu près votre vie sur votre Mac, ou du moins à proximité. Il contient vos photos, vidéos, documents de grande importance et de nombreuses autres informations sensibles ou prioritaires sur vous. Personne n’est à l’abri d’une défaillance du système, c’est donc toujours une bonne idée de s’assurer que vous pouvez récupérer vos données en cas de problème. Voici quelques-unes des meilleures solutions pour sauvegarder votre Mac.

Choix du personnel

Time Machine est intégré à chaque Mac, vous devez donc l’utiliser autant que possible. Tout ce dont vous avez besoin est de brancher un disque dur externe, et Time Machine est prêt à partir! Time Machine sauvegarde tout sur votre disque dur principal et vous pouvez récupérer des fichiers spécifiques à partir de dossiers, vous n’avez donc pas besoin de tout restaurer si vous n’en avez pas besoin. Il dispose également d’une fonction de capture instantanée locale qui supprime les anciennes sauvegardes lorsque vous manquez d’espace et les enregistre pour des périodes plus longues lorsque vous récupérez plus d’espace sur votre disque externe.

En savoir plus sur Apple

Backblaze est l’une des solutions de sauvegarde cloud les plus abordables du marché. Il sélectionne automatiquement les données à sauvegarder pour vous, bien que vous puissiez exclure manuellement les dossiers que vous ne souhaitez pas sauvegarder. Il existe également un outil spécial qui suit la localisation de votre Mac en cas de perte ou de vol, et vous pouvez commander une clé USB avec toutes vos données de sauvegarde si vous ne voulez pas gâcher votre connexion Internet lors de la restauration. Il y a un essai gratuit de 15 jours.

À partir de 6 $ par mois chez Backblaze

iDrive est une autre excellente solution de sauvegarde cloud abordable. Il fonctionne avec plusieurs plates-formes, prend en charge la sauvegarde de plusieurs appareils pour un prix unique et peut même sauvegarder vos données Facebook et Instagram. Pour résoudre le problème d’enliser votre connexion Internet, vous pouvez demander un disque physique pour sauvegarder vos données, puis le renvoyer à iDrive, et ils téléchargeront tout pour vous. Vous pouvez obtenir 5 Go gratuitement pour l’essayer en premier.

À partir de 70 $ par an chez iDrive

La carbonite est excellente, surtout pour ceux qui n’ont jamais utilisé de sauvegarde cloud auparavant. Ils ont suggéré des plans de sauvegarde pour répondre à tous vos besoins, que vous ayez un ordinateur, plusieurs ordinateurs ou plusieurs ordinateurs et serveurs. Il conserve des sauvegardes illimitées pour vos ordinateurs et conserve une douzaine des modifications les plus récentes des fichiers afin que vous puissiez revenir à tout moment. Il existe également un planificateur de sauvegarde, vous pouvez donc indiquer quand Carbonite doit sauvegarder vos données.

À partir de 6 $ par mois chez Carbonite

MSP360 (anciennement Cloudberry) est une solution de sauvegarde cloud unique car vous contrôlez où va votre sauvegarde. Vous pouvez utiliser Amazon S3 et Glacier, Microsoft Azure, Google Cloud Storage, OpenStack, RackSpace, HP Cloud, Backblaze B2, etc. Les sauvegardes incluent toutes les données d’une machine et vous pouvez les restaurer à partir d’un certain point sur une nouvelle machine. Vous pouvez configurer des planifications de sauvegarde et même l’utiliser avec un disque physique si vous le souhaitez. Il existe une version gratuite pour un usage personnel, mais la version Pro vous offre la compression et le cryptage.

30 $ pour une seule licence Pro sur MSP360

Carbon Copy Cloner fonctionne avec un disque dur externe, comme Time Machine. Il fait une copie exacte de ce qui se trouve sur le lecteur de votre Mac, ou vous pouvez sélectionner des dossiers et fichiers individuels à sauvegarder sur l’extérieur. Les sauvegardes peuvent être planifiées pour toutes les heures, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou manuellement. Votre sauvegarde est comme un clone de démarrage auquel vous aurez accès si quelque chose arrive à votre Mac.

40 $ pour tous les ordinateurs de votre foyer à Bombich

SuperDuper! est un excellent complément à Time Machine. Il crée une sauvegarde entièrement amorçable sur votre disque dur externe et dispose d’un programme de mise à jour intelligent qui copie et efface les fichiers selon les besoins. Vous pouvez également configurer un calendrier pour les sauvegardes régulières. SuperDuper! est parfait pour ceux qui veulent un moyen super simple de sauvegarder tout ce qui compte. Il y a un essai gratuit, vous pouvez donc l’essayer avant de payer pour des fonctionnalités plus avancées.

28 $ pour un Mac chez Shirt Pocket

Mac Backup Guru vous aide à créer un clone de démarrage exact du disque de votre Mac sur un disque dur externe. La grande chose à propos de Mac Backup Guru est qu’il peut même prendre des sauvegardes partielles plus anciennes et les synchroniser avec ce que vous avez maintenant pour créer un clone plus rapidement que de partir de zéro. Il existe également des instantanés incrémentiels pour créer des miniatures de vos sauvegardes, afin qu’elles n’occupent pas trop d’espace.

29 $ par ordinateur chez MacDaddy

Avec Acronis True Image, vous pouvez exécuter une sauvegarde locale sur votre propre disque dur externe, tout en stockant une deuxième sauvegarde sur les serveurs cloud de l’entreprise. Les sauvegardes locales s’exécutent automatiquement et en continu avec un chiffrement de bout en bout, et vous pouvez planifier les sauvegardes cloud aussi souvent que vous le souhaitez, même si c’est toutes les cinq minutes.

À partir de 50 $ par an chez Acronis

Si vous voulez avoir un contrôle total sur ce qui est sauvegardé et quand, alors ChronoSync est la solution pour vous. Bien qu’il puisse créer un clone de l’intégralité de votre lecteur, vous pouvez éventuellement choisir ce qui sera sauvegardé, comme certains dossiers uniquement, ou vous pouvez créer une sauvegarde de démarrage sur votre lecteur externe. Les horaires peuvent être configurés, tout peut également être synchronisé avec un serveur de stockage cloud, et il y a un essai de 15 jours pour voir si vous l’aimez avant de vous engager. Toutes les mises à jour sont gratuites.

50 $ pour un ordinateur, prix en vrac disponibles chez Econ

Le prix de SpiderOak est un peu élevé et ressemble plus à celui de Dropbox, mais c’est toujours un bon service à vérifier. C’est l’un des premiers services qui donne à l’utilisateur une clé de cryptage privée et exclusive, et il existe de belles fonctionnalités de partage de fichiers et de synchronisation sur plusieurs appareils et plates-formes. Vous bénéficiez également d’une prise en charge d’un nombre illimité de machines, ainsi que de sauvegardes des fichiers système et des applications initiaux.

À partir de 6 $ par mois chez SpiderOak

Ne perdez pas vos données, sauvegardez toujours!

Avec toutes ces solutions disponibles, il n’y a aucune raison pour que vous ne sauvegardiez pas régulièrement votre Mac. Il est toujours préférable de disposer d’une sauvegarde physique, ainsi que d’une sauvegarde cloud hors site, au cas où quelque chose se produirait également sur votre disque dur externe.

Notre favori personnel est Backblaze, car il fournit une sauvegarde cloud simple à un prix incroyablement abordable. Nous aimons également utiliser Time Machine, car il est déjà fourni avec votre Mac et est entièrement gratuit – tout ce dont vous avez besoin est un disque dur externe, qui peut être assez bon marché à obtenir de nos jours. Une autre bonne option est la carbonite, car elle est suffisamment infaillible pour tout le monde.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.