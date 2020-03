Meilleures montres intelligentes Android bon marché en 2020

Source: Android Central

Si vous songez à acheter une montre connectée Wear OS, vous avez peut-être remarqué qu’il existe de nombreux choix attrayants de grandes marques. Cependant, tout le monde ne veut pas dépenser une fortune. Heureusement, il existe des options de qualité disponibles à des prix inférieurs. L’une des montres intelligentes Android les plus abordables mais riches en fonctionnalités est la TicWatch S2, qui est tout au sujet de la durabilité robuste. Il y a beaucoup plus d’où cela vient.

Meilleur dans l’ensemble: TicWatch S2

Le TicWatch S2 n’est pas pour les faibles de cœur. Cette smartwatch a été conçue en pensant à la personne active. Que vous soyez du type plein air ou amateur de gym certifié, vous serez heureux d’avoir ce niveau de force à votre poignet. Le grand écran de 1,39 pouces est net et facile à lire. Ce n’est pas seulement étanche, mais il a également été construit avec une durabilité de qualité militaire, vous savez donc que c’est dur. Vous n’aurez pas non plus de difficulté à suivre vos statistiques. La combinaison de Google Fit et TicMotion vous aidera à rester motivé avec un accès facile à tous vos entraînements et données.

Le TicWatch S2 vous fournit également des notifications de smartphone afin que vous puissiez rester connecté au monde tout au long de votre journée. N’oublions pas la commodité d’avoir Google Assistant facilement disponible. Cela dit, vous pouvez vous attendre jusqu’à deux jours d’autonomie. Si vous profitez d’un affichage toujours allumé et que vous utilisez régulièrement le GPS et les applications, vous pouvez vous attendre à près d’un jour de batterie. Cela aurait été bien d’avoir Google Pay sur le S2, mais à ce niveau de prix, il est difficile de se plaindre. Vous n’avez pas non plus d’altimètre, vous ne pourrez donc pas suivre les étages montés.

Avantages:

GPS embarqué

Deux options de couleurs

Durabilité de qualité militaire

Résistance à l’eau de 5 ATM

Surveillance de la fréquence cardiaque

Les inconvénients:

Manque de paiements NFC

Le look robuste n’est pas pour tout le monde

Pas d’altimètre

Meilleur dans l’ensemble

TicWatch S2

Durabilité abordable

Le S2 offre un joli écran, une durabilité de qualité militaire, un GPS et un excellent suivi de la condition physique. Il est également à un prix raisonnable.

Meilleur rapport qualité / prix: TicWatch E2

Lorsque vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix possible, vous ne pouvez pas vous tromper avec le TicWatch E2. Il pourrait ressembler au S2 à première vue, mais il y a quelques différences entre les deux. Ce modèle n’est pas aussi volumineux, ce qui signifie que vous n’obtiendrez pas la durabilité de qualité militaire. Si vous n’êtes pas inquiet de la robustesse maximale d’une montre intelligente, cela pourrait être un excellent choix.

En dehors de cela, le TicWatch E2 fonctionne exactement comme le S2. Ils ont le même écran et la même taille de batterie ainsi que le même processeur et espace de stockage. Il n’est disponible qu’en une seule couleur, mais cela peut facilement être agrémenté avec un nouveau groupe. Vous apprécierez toujours le GPS embarqué, Google Fit et TicMotion, la surveillance de la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 et Google Assistant. Comme le S2, le E2 manque également d’un altimètre et de Google Pay.

Avantages:

GPS embarqué

Un look plus élégant que le S2

Résistance à l’eau de 5 ATM

Excellent suivi de la condition physique

Surveillance de la fréquence cardiaque

Les inconvénients:

Aucun paiement NFC

Absence de cote MIL-STD-810G

Pas d’altimètre

Uniquement disponible en une seule couleur

Meilleure valeur

TicWatch E2

Le plus pour votre argent

En plus de manquer de durabilité de qualité militaire, l’E2 est tout aussi capable que le S2. Vous aurez les mêmes fonctionnalités de base qui comptent.

Idéal pour les bases: Misfit Vapor

Le Misfit Vapor a peut-être déjà un successeur, mais l’original est toujours une montre intelligente parfaitement compétente pour ceux qui ne veulent pas payer de supplément pour la nouvelle version et se contentent des bases. Vous aurez un bel écran AMOLED, une surveillance de la fréquence cardiaque, un stockage de musique et une résistance à l’eau de 5 ATM. Il est également agréable d’avoir une lunette virtuelle pour une navigation facile. Vous obtiendrez au moins une journée d’autonomie avec le Misfit Vapor, peut-être un peu plus.

Lorsque vous vous contentez d’une ancienne version d’une montre intelligente, il y a probablement des compromis. Dans le cas du Misfit Vapor, vous ne recevrez pas de paiements GPS ou NFC intégrés. Bien que vous puissiez sortir courir et écouter de la musique sans avoir besoin de votre téléphone, vous devrez toujours l’avoir si vous souhaitez utiliser le GPS connecté pendant votre entraînement. Le boîtier de la montre a une épaisseur de 14 mm, il peut donc être un peu trop volumineux pour certains utilisateurs.

Avantages:

Construction solide et solide

Surveillance de la fréquence cardiaque

Résistance à l’eau de 5 ATM

Stockage de musique

Suivi de la condition physique décent

Les inconvénients:

Manque de GPS embarqué

Aucun paiement NFC

Un peu encombrant

Idéal pour les bases

Misfit Vapor

Rester simple

Le Misfit Vapor peut garder les choses simples, mais parfois c’est tout ce dont vous avez besoin. Vous aurez un stockage de musique, une imperméabilisation et un suivi de la condition physique.

Meilleur pour les athlètes: Fossil Sport

Ceux qui maintiennent un style de vie actif et ne recherchent pas une montre de fantaisie peuvent préférer le Fossil Sport. Il a les fonctionnalités pour satisfaire les amateurs d’entraînement. Vous aurez un GPS intégré, une intégration transparente avec Google Fit, un moniteur de fréquence cardiaque fiable, un cadre en plastique résistant à la transpiration et une bande de caoutchouc souple. L’amélioration la plus importante est peut-être l’ajout tant attendu du processeur Snapdragon Wear 3100 pour des performances plus rapides.

Nous espérions une plus grande autonomie lors de la sortie du Fossil Sport, mais cela ne s’est pas produit. Vous obtiendrez les 24 heures d’autonomie habituelles de cette montre intelligente. Bien sûr, il existe un mode basse consommation qui prétend prolonger la durée de vie de la batterie, mais il désactivera tout sauf la possibilité de garder le temps. Étant donné que la plupart des gens utiliseront une montre connectée Wear OS pendant plus que l’heure, vous pouvez compter sur sa recharge quotidienne. Le nouveau processeur est un plus, mais Wear OS a toujours ses défauts et ses retards de temps en temps.

Avantages:

Plusieurs couleurs et deux options de taille

Exécution du nouveau processeur Snapdragon

Léger et parfait pour les entraînements

Résistance à l’eau de 5 ATM

GPS embarqué

Google Pay

Les inconvénients:

La durée de vie de la batterie n’est pas la meilleure

Le logiciel peut encore être bogué

L’écran se débat au soleil

Idéal pour les athlètes

Fossil Sport

Pour les sportifs

Le Fossil Sport est prêt à être actif avec vous. Il dispose d’un GPS, d’une résistance à l’eau de 5 ATM, d’une surveillance de la fréquence cardiaque et de Google Fit.

Idéal pour la mode masculine: Fossil Gen 4 Explorist HR

Si vous aimez le Fossil Sport mais que vous voulez un peu plus de classe, optez pour le Fossil Gen 4 Explorist HR. Il est disponible dans de nombreuses couleurs accrocheuses, y compris Gunmetal, Black, Silver et Rose Gold.

Ce successeur propose le suivi de la fréquence cardiaque, Google Pay, le GPS embarqué et le stockage de musique. Toutes ces fonctionnalités sont nouvelles lorsque vous les comparez au modèle Gen 3 précédent. La durée de vie de la batterie devrait durer jusqu’à 24 heures. Une mise à jour récente propose des modes de batterie supplémentaires. Par exemple, le mode étendu prétend prolonger la durée de vie de la batterie pendant plusieurs jours en désactivant les fonctionnalités non essentielles, telles que le Wi-Fi, l’affichage permanent, etc. Le mode Heure seule vous donne des heures supplémentaires lorsque vous manquez de temps en désactivant toutes les fonctionnalités, sauf l’indication de l’heure.

Bien que le Fossil Gen 4 Explorist HR soit une grande amélioration par rapport à son prédécesseur, il fait toujours défaut dans certains domaines importants. Il n’est pas entièrement étanche comme la plupart des autres montres intelligentes de cette liste, ni sa propre application de suivi de la natation. Il fonctionne également toujours sur l’ancien Snapdragon Wear 2100, qui est un peu décevant. En fin de compte, cependant, vous obtiendrez des fonctionnalités solides sans vous ruiner.

Avantages:

Design à la mode

GPS embarqué

Suivi de l’activité et de la fréquence cardiaque

Stockage et commandes de musique

Google Pay

Les inconvénients:

Résistance à l’eau de seulement 3 ATM

Pas de suivi de natation natif

Exécute toujours l’ancien processeur

Idéal pour la mode masculine

Fossil Gen 4 Explorist HR

Forme et fonction

Une montre abordable ne doit pas manquer de style. Le modèle à la mode Explorist Gen 4 vous offre GPS, NFC, stockage de musique et plus encore.

Meilleur pour la mode féminine: Michael Kors Access Sofie

Les femmes peuvent porter des montres connectées sans renoncer à leur passion pour la mode. Un choix abordable est le Michael Kors Access Sofie, qui est disponible en argent, or, or rose et certaines autres options brillantes. Gardez à l’esprit que cette montre a été conçue comme un accessoire de luxe avant tout. Cela dit, vous bénéficiez toujours de fonctionnalités utiles pour la montre intelligente, telles que les notifications, les commandes musicales, les cadrans de montre personnalisables, l’Assistant Google et le suivi des activités via Google Fit.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, vous manquerez certaines fonctionnalités premium, comme le GPS embarqué, la surveillance de la fréquence cardiaque et Google Pay. Cependant, si vous êtes tout au sujet de l’apparence et moins de la fonction, vous ne manquerez peut-être pas du tout ces fonctionnalités. Bien sûr, si vous investissez dans une montre intelligente Android pour commencer à suivre votre activité et que vous souhaitez accéder à ces fonctionnalités clés, vous pouvez continuer à faire défiler.

Avantages:

Suivi d’activité

Design époustouflant

Assistant Google

Commandes de musique

Notifications de smartphone

Les inconvénients:

Résistance à l’eau de seulement 1 ATM

La batterie ne dure qu’un jour

Manque HRM, GPS, NFC

Idéal pour la mode féminine

Michael Kors Access Sofie

Le luxe à son meilleur

Le Michael Kors Access Sofie vous permet de profiter des avantages de la montre intelligente, comme le suivi des activités, tout en restant élégant.

Meilleur design compact: Skagen Falster 2

Le Skagen Falster 2 est récemment tombé dans la catégorie des smartwatches abordables lorsque la troisième édition est arrivée sur le marché. Avec une épaisseur de seulement 11 mm, il s’agit d’une montre intelligente ultra-mince au design compact mais attrayant. Cette montre intelligente en acier inoxydable est disponible dans une gamme de matériaux et de couleurs de bracelet. Il fonctionne également avec des bandes interchangeables de 20 mm, vous pouvez donc les échanger contre de nouvelles à votre guise. Il ne manque pas non plus de fonctionnalités. Vous aurez un GPS embarqué, une surveillance de la fréquence cardiaque, une résistance à l’eau de 3 ATM, Google Assistant, Google Pay et un suivi des activités avec Google Fit.

Étant donné que le Skagen Falster 2 utilise l’ancien Snapdragon Wear 2100, la durée de vie de la batterie et les performances du logiciel sont au mieux médiocres. Vous pouvez vous attendre à ce qu’il dure jusqu’à 24 heures avant de devoir le recharger. Le nouveau processeur pourrait également avoir aidé à résoudre les problèmes de logiciel retardé. Cependant, s’il s’agit d’une montre intelligente mince et compacte pleine de fonctionnalités que vous recherchez, vous ne trouverez peut-être pas que ce soit un problème majeur.

Avantages:

GPS embarqué

Surveillance de la fréquence cardiaque

Google Pay

Assistant Google

Conception compacte et mince

Les inconvénients:

Autonomie de batterie courte

Logiciel Laggy

Manque de nouveaux Snapdragon Wear 3100

Meilleur design compact

Skagen Falster 2

Compact mais robuste

Vous ne pouvez pas vous tromper avec une montre intelligente riche en fonctionnalités. Le Falster 2 compact est doté d’une surveillance de la fréquence cardiaque, d’un GPS, de Google Pay, etc.

Meilleure amélioration: Misfit Vapor 2

Bien qu’il y ait beaucoup de bonnes choses à dire sur le Misfit Vapor original, le successeur apporte encore plus à la table. Vous aurez un GPS embarqué pour accompagner le stockage de musique, ce qui signifie que vous pouvez profiter de l’expérience d’entraînement sans téléphone. N’oubliez pas que Google Pay est également disponible cette fois-ci. Il vous offre également deux options de taille: 41 mm ou 46 mm. Vous pouvez aller grand ou rester modeste, le choix vous appartient.

Cette montre intelligente offre une autonomie de batterie toute la journée, mais ce chiffre peut varier en fonction de l’utilisation individuelle. Si vous ne pouvez pas vivre sans l’écran toujours allumé, vous ne pourrez pas vivre sans votre chargeur pendant une journée. Cependant, il convient de noter que la même mise à jour que nous avons mentionnée pour le Fossil Gen 4 Explorist HR s’applique également au Misfit Vapor 2. Vous aurez quelques modes de batterie supplémentaires pour prolonger la durée de vie de votre montre intelligente. Étant donné qu’il utilise toujours le Snapdragon Wear 2100, les performances peuvent être plutôt lentes sur le Vapor 2. La couronne rotative n’est pas non plus la meilleure.

Avantages:

GPS embarqué

Deux options de taille

Google Pay

Résistance à l’eau de 5 ATM

Stockage et commandes de musique

Les inconvénients:

Les performances pourraient être meilleures

Durée de vie de la batterie médiocre

Pauvre couronne rotative

Meilleure amélioration

Misfit Vapor 2

Vraiment nouveau et amélioré

Le Misfit Vapor 2 est plus cher que l’original, mais ça vaut le coup si vous voulez un GPS intégré, Google Pay et deux options de taille.

Conclusion

Bien que les montres intelligentes Wear OS ne soient peut-être pas les appareils portables les plus populaires sur le marché, il existe une poignée d’excellentes options qui se maintiennent. Plus important encore, vous n’avez pas à dépenser une fortune pour obtenir l’un de ces mauvais garçons. La série TicWatch de Mobvoi est un excellent point de départ, surtout si vous êtes un débutant dans le monde de la smartwatch. Lorsqu’il s’agit d’en trouver un qui offre à la fois un prix abordable et une expérience complète, le TicWatch S2 est idéal. Cette montre robuste est dotée d’une durabilité de qualité militaire, d’une autonomie d’une journée, d’une étanchéité, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, etc.

Si vous n’êtes pas fan de la taille de la plupart des modèles TicWatch, il existe d’autres options Wear OS que vous trouverez peut-être plus adaptées. Que vous privilégiez la mode, les fonctionnalités ou les deux, vous aurez la possibilité de choisir une montre intelligente qui rendra votre poignet heureux sans rendre votre portefeuille triste.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Courtney Lynch est rédacteur indépendant à Android Central. Elle est obsédée par tout ce qui concerne la santé, la forme physique et la musique. À tout moment, elle peut découvrir les derniers et meilleurs gadgets tout en caressant son chien et en sirotant du café glacé.

