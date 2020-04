Meilleures offres AirPods: obtenez le prix le moins cher maintenant

Presque partout où vous allez ces jours-ci, vous verrez quelqu’un utiliser les AirPod d’Apple en public. Les offres AirPods sont presque aussi courantes de nos jours, car les détaillants à tous les niveaux semblent constamment actualiser toutes les différentes variantes du matériel, ce qui est bien car ils peuvent être un peu chers.

Que vous recherchiez le prix le moins cher des AirPods ou que vous souhaitiez la meilleure offre AirPods Pro que vous puissiez trouver, vous n’avez pas à chercher bien plus loin qu’ici. Nous suivons les prix, les offres et les remises des AirPod depuis leur première sortie, et nous les avons vus descendre à 119 $ pour le modèle régulier pendant le Black Friday, tandis que 234 $ est le meilleur que nous ayons vu sur les AirPods Pro à ce jour.

Les détaillants comme Amazon, Best Buy et Walmart ont tendance à offrir les prix les plus cohérents et les meilleurs sur les AirPods avec beaucoup de stock à votre disposition. Des endroits comme eBay, B&H et d’autres sont également d’excellents endroits où chercher lorsque vous recherchez la meilleure offre d’AirPod que vous puissiez trouver.

Voici un bref aperçu des meilleurs tarifs et offres des AirPods.

Nous avons rassemblé les meilleures offres AirPods, AirPods avec étui de chargement sans fil et AirPods Pro que vous pouvez trouver sur le Web ci-dessous. N’oubliez pas de consulter la liste et essayez-en une paire aujourd’hui!

Meilleures offres Apple AirPods pas chères

Il existe deux modèles d’AirPod différents, l’un qui est livré avec un étui de charge standard et l’autre qui propose un étui de chargement sans fil. Les écouteurs eux-mêmes sont identiques dans les deux configurations, la seule différence est de savoir si vous pouvez les recharger sans fil lorsque la batterie commence à se décharger, ou si vous devez trouver un câble Lightning pour les brancher. Si vous voulez les AirPod les moins chers que vous pouvez acheter, la version non sans fil est le chemin à parcourir, mais vous pouvez souvent trouver ceux qui se rechargent sans fil pour environ 30 $ de plus, si vous voulez plus de commodité.

Meilleures offres Apple AirPods Pro pas chères

À la fin de 2019, Apple a présenté les AirPods Pro qui s’appuyaient sur le succès des AirPods d’origine et ont ajouté des fonctionnalités très demandées. Avec les AirPods Pro, Apple a présenté un nouveau design qui comprenait un écran tactile sur l’appareil pour les contrôler, a changé la pointe des écouteurs et a inclus la suppression du bruit pour la première fois à ce jour.

Avec les nouvelles fonctionnalités, le prix est plus élevé, mais heureusement, vous n’avez pas besoin de chercher très loin pour trouver une assez bonne affaire.

Que sont les AirPods?

Les AirPod d’Apple ont été initialement annoncés en septembre 2016, mais la société n’a commencé à prendre des commandes sur eux qu’à la mi-décembre, et la disponibilité était extrêmement rare pendant la majeure partie de la première année. Les AirPod d’origine comportaient la toute nouvelle puce W1 d’Apple (à l’époque), qui permettait un appariement en une touche avec votre iPhone. Cela a depuis été mis à niveau vers la puce H1 qui permet des commandes “Hey Siri” et plus encore.

Suivi des prix des AirPods

En ce qui concerne les prix des AirPods, nous avons vu des remises de montants variables depuis la sortie des écouteurs populaires. Le plus bas que nous ayons vu la baisse des AirPod d’Apple était de 119 $ lors du Black Friday 2019, bien que cet accord n’ait pas duré très longtemps. Plus souvent, vous pouvez les trouver au prix de 129 $ ou 139 $ dans des endroits comme Amazon, Best Buy, Walmart, etc.

En ce qui concerne les AirPods avec étui de chargement sans fil, le plus bas que nous ayons vu est de 154 $ et les AirPods Pro se sont vendus pour aussi peu que 234 $, soit environ 15 $ de moins que la normale. Ces modèles ne descendent pas aussi bas, et la version Pro n’est pas en vente aussi souvent que les modèles réguliers.

AirPods vs AirPods Pro: lequel acheter?

Quand il s’agit de choisir le bon modèle d’AirPods, il n’y a pas de réponse correcte pour tout le monde. Beaucoup dépendront de vos préférences personnelles, mais il existe certaines différences clés qui peuvent vous influencer d’une manière ou d’une autre dans la recherche du bon modèle. À commencer par les AirPod ordinaires, ce sont l’option la plus compacte et la plus abordable. Le modèle de dernière génération intègre la nouvelle puce H1 pour la prise en charge de Hey Siri, la possibilité de lire vos SMS à haute voix, et bien plus encore. Il vise également à conserver une connexion plus fiable que la précédente.

Quant aux AirPods Pro, ils sont plus chers mais viennent avec des fonctionnalités que nous n’avions jamais vues dans les AirPods auparavant. Avec le modèle Pro, vous bénéficiez d’une suppression du bruit et d’un tout nouveau mode Transparence. La suppression du bruit est quelque chose que les gens voulaient dans les AirPods depuis leur première sortie, et la fonctionnalité Transparence a été bien appréciée après que les gens ont commencé à l’utiliser.

Si vous voulez dépenser moins et profiter de la plupart des fonctionnalités, les AirPods réguliers sont un achat solide, mais si vous voulez tout faire maintenant, les AirPods Pro ne vous décevront pas.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.