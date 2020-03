Meilleures offres Boost Mobile (mars 2020)

Si vous souhaitez passer à un opérateur prépayé sans contrat aux États-Unis, Boost Mobile est l’une des meilleures options. Il dispose d’une large gamme de smartphones premium et abordables et propose de nombreuses offres sur les appareils et les plans. Bien sûr, il y a aussi une obscurité qui plane sur elle – la fusion T-mobile / Sprint. La fusion est tout sauf un fait accompli. Qu’est-ce que cela signifie pour Boost? Eh bien, Sprint en est propriétaire et si la fusion se termine, Sprint la vendra probablement.

La bonne nouvelle est qu’il continuera probablement en tant que grand “nouveau” MVNO T-Mobile, ce qui signifie qu’il offrira probablement les mêmes capacités et fonctionnalités. Les prix resteront également probablement similaires. En fait, le fondateur original de Boost est l’une des personnes qui a manifesté son intérêt à le racheter. En d’autres termes, Boost ne va nulle part, bien qu’il puisse changer de propriétaire au cours des prochains mois ou plus. Nous recommandons vivement le transporteur et pensons que c’est le moment idéal pour l’acheter, car il y a beaucoup d’offres solides à conclure.

Voici quelques-unes des meilleures offres Boost Mobile actuellement proposées!

Meilleures offres Boost Mobile:

Quatre lignes pour 100 $ par moisOffres illimitées pour 120 $ par moisUltimate Unlimited pour 80 $ par moisTrois lignes pour 100 $ par moisOffres en ligne et en magasin sur les smartphones

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour la liste des offres Boost Mobile au fil du temps.

1. Quatre lignes pour 100 $ par mois

Boost Mobile propose quatre lignes de service pour 25 $ chacune. Cela signifie que votre total mensuel n’est que de 100 $ pour quatre lignes, les taxes et frais étant déjà inclus dans le total.

Voici ce que chaque ligne comprend:

Conversation, texte et données illimités 1 Go de point d’accès mobile Streaming vidéo SD Streaming musical illimité

Selon les petits caractères, le streaming de musique et les jeux sont plafonnés à 500Kbps et 2Mbps, respectivement. En outre, l’offre n’est disponible que pour les nouveaux clients qui transfèrent au moins un numéro de téléphone d’un autre opérateur. Si les lignes secondaires quittent le plan, les clients paient toujours 100 $ par mois. Enfin, certains pourraient subir une «dépriorisation des données» (un terme sophistiqué pour les ralentissements) si le réseau de Sprint est encombré.

L’offre est disponible en magasin et en ligne. Vous pouvez le vérifier sur le lien ci-dessous.

2. concerts illimités pour 120 $ par mois

À partir de maintenant et jusqu’au 2 avril, vous pouvez profiter du plan Boost’s Unlimited Gigs avec quatre lignes pour 120 $ par mois. Le plan comprend des appels, des SMS et des données illimités, et même quelques bonus:

Point d’accès mobile de 30 Go Streaming vidéo HD Streaming musical illimité

Le streaming HD est jusqu’à 1080p, la musique jusqu’à 1,5 Mbps et les jeux jusqu’à 8 Mbps. À seulement 30 $ par ligne par mois, c’est une affaire difficile à surmonter. Vous pouvez consulter plus de détails sur le bouton ci-dessous.

3. Ultimate Unlimited pour 80 $ par mois

Également jusqu’au 2 avril, Boost Mobile propose son plan Ultimate Unlimited pour 80 $ par mois. En plus de la conversation, du texte et des données illimités, le plan comprend les éléments suivants:

50 Go de point d’accès mobile International Connect Plus: appels fixes illimités vers plus de 70 pays, 200 minutes mobiles vers plus de 50 pays et texto international illimité Streaming vidéo HD Premium Tidal

Le plan vous limite à 1,5 Mbps pour la diffusion de musique et à 8 Mbps pour la diffusion de jeux. En outre, ceux qui utilisent plus de 35 Go de données seront priorisés lorsque le réseau sera congestionné.

L’offre est disponible en magasin et en ligne. Vous pouvez le vérifier sur le lien ci-dessous.

4. Trois lignes pour 100 $ par mois

Tout le monde n’a pas besoin d’un plan familial à quatre lignes. Heureusement, Boost Mobile réduit son plan de concerts illimités pour ceux qui recherchent une option à trois lignes. Le plan comprend des appels, du texte et des données illimités, et voici quelques détails:

30 Go de point d’accès mobile Streaming vidéo SD 4G LTE pour presque tout le reste

Le plan a des limites similaires aux deux plans ci-dessus, y compris la dépriorisation. Vous pouvez vous installer en ligne ou en magasin.

Découvrez plus de détails sur le bouton ci-dessous.

5. Offres sur les smartphones (en ligne et en magasin)

Boost Mobile offre des réductions instantanées impressionnantes sur les smartphones, en particulier sur les téléphones Android. Voici quelques appareils à prix réduit qui nous ont démarqués:

Si vous préférez iOS à Android, Boost Mobile est là pour vous. Tous les iPhones disponibles peuvent être à vous pour au moins 100 $ de réduction, y compris l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. S’ils sont en rupture de stock, assurez-vous d’appeler votre magasin Boost Mobile le plus proche et de voir s’ils l’ont disponible en magasin.

Vous pouvez consulter toutes les offres sur les smartphones de Boost Mobile via le lien ci-dessous.

Voilà, ce sont les meilleures offres Boost Mobile actuellement disponibles. Nous mettrons à jour ce message avec de nouveaux articles une fois qu’ils seront lancés.