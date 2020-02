Meilleures offres de robot aspirateur que vous pouvez obtenir dès maintenant – .

Honnêtement, c’est assez bouleversant que 2020 soit là et nous ne vivons pas le monde futuriste qui nous avait été promis dans les vieux films et émissions de télévision. Où est ma voiture volante? Où sont toutes les colonies humaines sur d’autres planètes? Et surtout, où diable est mon armée de robots qui m’attendent main et pied?

Nous devrons peut-être attendre au moins quelques décennies avant que les robots de service atteignent leur plein potentiel, mais il existe déjà quelques types de robots différents qui sont prêts à répondre à nos enchères. Parmi eux, il n’y a rien de mieux que les robots aspirateurs. Les gens doivent toujours utiliser un aspirateur traditionnel de temps en temps pour nettoyer les gros dégâts, mais il n’y a aucune raison que vous passiez régulièrement l’aspirateur dans votre maison ces jours-ci. Dans cet esprit, nous avons rassemblé les meilleurs aspirateurs robots en vente actuellement.

Aspirateur robot iRobot Roomba 960

Nous répertorions d’abord le robot aspirateur iRobot Roomba 960, car il est en vente lundi à son prix le plus bas de 2020, mais seulement jusqu’à la fin de la journée. En fait, à 319,99 $, c’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour ce modèle fantastique si vous en achetez un renouvelé. Il tombe généralement à 399 $ lors de grands événements de vente comme le Black Friday et il s’envole des étagères à ce prix. 319,99 $ est un vol absolu même pour un renouvellement, qui est garanti et garanti afin que vous puissiez le retourner dans les 90 jours pour un remboursement complet, sans poser de questions. Vous êtes fou si vous laissez passer la chance d’obtenir le Roomba 960 à ce prix.

Aspirateur Robot iRobot Roomba 614

iRobot a été la première marque révolutionnaire d’aspirateurs robots et à ce jour, l’entreprise fabrique toujours les meilleurs aspirateurs robots que vous puissiez acheter. L’inconvénient est que les modèles Roomba sont toujours parmi les robots aspirateurs les plus chers du marché. Il existe cependant quelques Roombas abordables, et ils sont encore plus accessibles lorsqu’ils sont en vente. En fait, vous pouvez obtenir le robot aspirateur Roomba 614 dès maintenant pour moins de 250 $!

Aspirateur robot iRobot Roomba 675

Le Roomba 614 est un formidable aspirateur robot avec une forte aspiration et toutes les principales fonctionnalités dont vous avez besoin, mais il manque une capacité en particulier que des tonnes de personnes recherchent dans un aspirateur robot: Alexa. La mise en place d’un programme est géniale, tout comme le contrôle de votre aspirateur robot depuis votre smartphone, mais rien de tel que de pouvoir prononcer une commande vocale rapide et de regarder votre aspirateur robot faire vos enchères. Découvrez le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il coûte 31 $ sur Amazon. Il est tout aussi puissant que le modèle 614 grâce à un moteur puissant et au système de nettoyage en trois étapes d’iRobot, mais vous bénéficiez également d’une assistance pour l’assistant vocal Alexa d’Amazon.

Aspirateur robot Coredy R300

Ces deux modèles Roomba sont d’excellentes options, mais certaines personnes veulent un aspirateur robotique qui coûte encore moins cher. De nos jours, cela ne signifie pas pour autant manquer des fonctionnalités clés comme une forte aspiration et l’auto-charge. Le robot aspirateur Coredy R300 est un modèle de premier ordre qui figure actuellement parmi les cinq aspirateurs robots les plus vendus sur tout le site d’Amazon. Incroyablement, il est également en vente dès maintenant pour seulement 129,39 $ grâce à une remise et un coupon que vous pouvez clipser sur la page Amazon!

Robot Aspirateur Eufy BoostIQ RoboVac 11S

Eufy est une marque de plus en plus populaire sur le marché de l’aspirateur robot et de l’espace plus large de la maison intelligente, ce qui a beaucoup de sens. Après tout, il appartient à Anker, une entreprise connue pour fabriquer d’excellents produits qui se vendent beaucoup moins que la concurrence. Le robot aspirateur eufy BoostIQ RoboVac 11S est compatible avec le M.O d’Anker. parfaitement, offrant des capacités de nettoyage impressionnantes pour beaucoup moins que les modèles d’aspirateurs robots comparables – en particulier en ce moment même s’il y a un coupon que vous pouvez couper pour économiser 50 $.

Aspirateur robot iRobot Roomba i7 + avec élimination automatique de la saleté

Enfin, pour ceux qui veulent tout faire et obtenir le meilleur robot aspirateur possible, le robot aspirateur iRobot Roomba i7 + est exactement ce que vous recherchez. Ce modèle d’aspirateur robot haut de gamme dispose d’un moteur extrêmement puissant qui est toujours agréable et silencieux, et il prend soin des poils d’animaux de compagnie aussi facilement que la plupart des modèles inférieurs gèrent la poussière et les débris. Il a toutes les cloches et les sifflets que vous attendez d’un Roomba haut de gamme, ainsi qu’une caractéristique que vous n’avez jamais vue venir: lorsque le i7 + remplit son bac à poussière interne, il retourne sur un quai spécial et se vide! Cet incroyable Roomba peut fonctionner pendant des mois seul sans que vous ayez à y penser du tout, et c’est 200 $ de réduction en ce moment sur Amazon.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.