Meilleures offres de services de streaming: économisez sur les offres groupées, les essais gratuits et plus encore

Au fil des années, les services de streaming deviennent de plus en plus populaires. Il y a un certain nombre de raisons derrière l’augmentation de ces services, des personnes ne voulant pas payer les câblodistributeurs pour l’accès aux préoccupations récentes concernant des choses comme le Coronavirus qui pourraient vous faire passer plus de temps à l’intérieur que d’habitude. Quel que soit votre raisonnement derrière vouloir un nouveau fournisseur de streaming, il n’y a absolument aucune raison pour que vous payiez trop cher pour le service que vous choisissez.

Étant donné que plus de personnes que jamais consomment du contenu en streaming, cela signifie que plus d’entreprises se battent pour le créer et vous le livrer. Il y a beaucoup de services maintenant, des options plus anciennes comme Netflix aux plus récentes comme Disney +, ce qui signifie qu’il y a beaucoup à suivre lorsque vous souhaitez vous inscrire. Le prix n’est qu’un des nombreux facteurs que vous devez considérer lorsque vous essayez de déterminer le service qui répondra le mieux à vos besoins.

Nos amis de CordCutters ont décomposé tous les services et répertorié les chaînes de télévision en direct disponibles sur chacun. C’est incroyablement pratique si vous devez absolument avoir une chaîne spécifique et que vous craignez qu’elle ne soit pas disponible sur le service que vous aimez.

Nous avons rassemblé les meilleures offres de services de streaming dont vous pouvez profiter dès maintenant en un seul endroit facile. N’oubliez pas de consulter la liste complète ci-dessous afin de pouvoir commencer dès aujourd’hui.

Prix ​​des services de streaming: combien coûtent-ils?

Les prix varient considérablement entre les différents services et changent fréquemment en fonction des promotions en cours. Voici un aperçu rapide de chaque service qui est détaillé ci-dessous, montrant le prix actuel et s’il a un essai gratuit ou non.

Un service

Tarif mensuel

Essai gratuit?

Disney + Bundle

12,99 $

Non

Hulu

5,99 $

7 jours

Amazon Prime Video

8,99 $

30 jours

FuboTV

54,99 $

Non

Fronde

20 $

Non

Netflix

8,99 $

30 jours

Ensemble Disney + / Hulu / ESPN +

Le contenu est roi en matière de services de streaming, et en choisir un seul pour répondre à tous vos besoins n’est pas facile. Cet ensemble vous donne accès à la plus grande variété de tous les forfaits et est offert à un prix mensuel incroyablement abordable. Pour seulement 12,99 $ par mois, vous obtenez tout ce que Disney + et ESPN + ont à offrir, ainsi qu’un abonnement au plan Hulu pris en charge par le commerce.

Cela signifie que vous pouvez basculer entre regarder votre match sportif préféré pour certains dessins animés pour les enfants, puis rattraper vos émissions de télévision préférées aux heures de grande écoute le soir.

Cela n’inclut pas la télévision en direct, mais vous pouvez mettre à jour la différence chaque mois si vous avez vraiment besoin de tout regarder en direct.

Normalement, Disney + coûte 6,99 $ par mois, ESPN + coûte 4,99 $ par mois et Hulu coûte 5,99 $ par mois. En regroupant les trois, vous économisez 25% sur votre coût mensuel et conservez toujours l’accès à tout ce que chaque service offre. Si ce contenu ne vous suffit pas, Hulu offre la possibilité d’ajouter HBO, Showtime, Cinemax et Starz pour un abonnement mensuel supplémentaire.

Pack Disney Plus

Attrapez vos classiques Disney préférés avec de grands spectacles de Marvel, Star Wars, National Geographic et Fox, en plus de nouveaux spectacles stellaires comme The Mandalorian.

Hulu

Actuellement, Hulu n’a pas de prix promotionnel spécial en cours, mais avec un prix de base de seulement 5,99 $ par mois, il est toujours facile d’envisager un accord. Pendant les vacances, Hulu baisse les prix des nouveaux clients entre 1 $ et 2 $, bien que nous ne prévoyions pas voir une autre offre comme celle-ci avant le Black Friday (le cas échéant).

Le package Hulu de base n’inclut pas d’option TV en direct et est pris en charge par le commerce. Cela signifie que vous verrez des publicités lorsque vous regardez des rediffusions de contenu, bien qu’il n’y en ait pas autant que vous l’avez vu si vous l’avez regardé en direct via un câblo-opérateur. Vous pouvez vous débarrasser des publicités en augmentant le forfait de 11,99 $ par mois, ou ajouter la télévision avec un forfait à partir de 54,99 $. Pour 60,99 $ par mois, vous pouvez obtenir le forfait sans publicité avec Live TV.

Hulu propose également des chaînes supplémentaires premium, telles que HBO, Starz, Cinemax et Showtime pour n’importe où de 8,99 $ à 14,99 $ supplémentaires par mois. Aucun engagement à long terme n’est nécessaire pour aucun des plans de Hulu, alors commencez dès aujourd’hui.

Hulu

Hulu a une variété de plans qui commencent à seulement 5,99 $ par mois. Vous pouvez vous inscrire aux options de base ou à celles avec Live TV, et vous pouvez l’annuler à tout moment.

Amazon Prime Video

Le service de streaming vidéo Prime d’Amazon n’est peut-être pas quelque chose que vous envisagez très souvent, mais il est possible que vous payiez déjà l’accès sans même vous en rendre compte. Amazon inclut Prime Video avec son abonnement Prime, ce qui signifie que si vous payez pour les autres avantages sur une base mensuelle ou annuelle, vous pouvez commencer à diffuser dès maintenant sans frais supplémentaires pour vous.

Il y a quelques chaînes premium que vous pouvez ajouter à votre abonnement de base qui vous feront gagner quelques dollars supplémentaires par mois, mais elles sont toutes complètement facultatives. Avec Prime Video, vous pouvez exécuter jusqu’à trois flux en même temps, et cela fonctionne sur Android, Apple, Fire TV, Playstation, Xbox, Apple TV, etc. Il existe un catalogue de plus de 18 000 films, près de 2 000 émissions de télévision et un tas de contenu original.

Si vous êtes membre Prime, vous pouvez commencer à utiliser Prime Video gratuitement dès aujourd’hui. Si vous n’êtes pas membre Prime, vous pouvez vous inscrire pour 8,99 $ par mois ou rejoindre Prime pour 12,99 $ par mois (ou 119 $ par an).

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video est inclus avec votre abonnement Prime, mais vous pouvez également l’acheter en tant que service autonome si vous préférez.

FuboTV

En ce qui concerne les services qui ont des options de télévision en direct, peu d’entre eux proposent plus d’essais gratuits. FuboTV continue cependant d’offrir un essai gratuit de 7 jours, ce qui est un excellent moyen de vraiment se faire une idée du service sans verser d’argent. Après l’essai, Fubo commence à 54,99 $ par mois, ce qui vous donne accès à près de 200 chaînes selon votre région.

FuboTV propose des chaînes sportives, de divertissement et d’actualités et couvre un large éventail de variétés. Vous pouvez également ajouter des options comme Cloud DVR Plus pour 10 $ par mois ou Family Share pour 6 $. Si vous êtes un grand amateur de sport, il existe quelques forfaits comme NFL Redzone, Fubo Cycling, International Sports Plus et d’autres qui vous donneront du contenu supplémentaire moyennant des frais mensuels.

Dans l’ensemble, FuboTV est un service complet qui offre un essai gratuit dont vous devriez absolument profiter dès maintenant.

FuboTV

Démarrez votre adhésion avec un essai gratuit de 7 jours, puis restez pour tous les autres excellents contenus proposés par Fubo. Il abrite près de 200 chaînes, il y a donc probablement quelque chose ici pour tout le monde dans votre famille.

Sling TV

Lorsque vous vous inscrivez à Sling TV, vous obtenez 10 $ de réduction sur le forfait de votre choix pour le premier mois. Cela signifie que les forfaits Orange et Bleu ne coûtent que 20 $ pour le premier mois, ou vous pouvez les combiner pour 35 $ pour le premier mois. Après cela, vous êtes facturé au taux plein, qui serait de 30 $ pour le forfait simple ou 45 $ pour le combo.

Les forfaits Orange et Blue ont des canaux différents, l’Orange étant un peu plus lourd sur les options sportives et familiales et le Bleu un peu plus lourd dans les actualités et l’histoire. Bien sûr, le forfait Blue & Orange vous donne toutes les chaînes, et en les combinant, vous économisez 15 $ par mois par rapport à votre abonnement indépendant.

Comme avec Hulu, il n’y a aucun engagement à long terme ici et vous pouvez annuler ou modifier votre plan à tout moment.

Sling TV

Sling TV propose différentes options de package pour répondre à vos besoins. Le premier mois est réduit de 10 $, alors inscrivez-vous dès aujourd’hui!

Netflix

Bien que vous ne puissiez pas vous inscrire pour un coût mensuel réduit en ce moment, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours, ce qui est plus que de nombreux autres services de streaming offrent actuellement. Après l’essai gratuit, vous pouvez vous inscrire à l’un des trois forfaits avec des prix commençant à seulement 8,99 $ par mois. La grande différence entre eux est que le plan de base ne diffuse que sur un appareil à la fois en résolution SD, tandis que le plan standard fait passer aux flux HD sur deux appareils, et le plan Premium propose des flux UHD sur jusqu’à quatre appareils à le même temps.

Au fil des ans, Netflix a produit de très belles séries originales, comme Orange is the New Black et plus récemment Love is Blind. De plus, le service dispose d’un catalogue d’environ 2 000 émissions de télévision et près de 5 000 films différents pour votre plus grand plaisir. Vous pouvez télécharger un grand nombre de ces émissions et films pour une visualisation hors ligne, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui voyagent souvent et veulent pouvoir regarder des films et des émissions de n’importe où.

Que vous cherchiez à sortir et à regarder un film ou que vous vouliez vous retrouver dans une session de frénésie, Netflix est une excellente option.

Netflix

Si vous n’avez pas encore de compte Netflix, il est temps de changer cela. Il y a des tonnes de contenu original que vous voudrez regarder, alors pourquoi ne pas vous inscrire aujourd’hui?

Utiliser un VPN pour regarder des services de streaming depuis n’importe où

L’un des inconvénients des services de streaming est que, malheureusement, tout le contenu n’est pas disponible partout. En raison de restrictions et de contrats, certains contenus sont géo-restreints et vous ne pouvez les afficher que dans certains pays. Heureusement, ces jours-ci, se déplacer est assez simple si vous configurez un VPN. Avec un VPN ou un réseau privé virtuel, vous pouvez “usurper” votre position pour la faire apparaître comme si vous étiez ailleurs, ce qui supprime les blocs sur le contenu.

Il existe de nombreux fournisseurs de VPN différents, mais le meilleur VPN dans notre esprit est ExpressVPN pour plusieurs raisons. Bien sûr, vous pouvez payer quelques dollars supplémentaires pour cela chaque mois, mais la vitesse, la fiabilité, la facilité d’utilisation et le service client compensent sans aucun doute cela. La société offre une garantie de remboursement de 30 jours, il n’y a donc pas de mal à l’essayer par vous-même.

Avec ExpressVPN, vous pouvez modifier votre emplacement sur l’un des centaines de serveurs de la société, ce qui facilite le déverrouillage de nombreux nouveaux contenus. N’oubliez pas de consulter notre avis ExpressVPN pour plus d’informations, puis inscrivez-vous aujourd’hui!

ExpressVPN

C’est notre premier choix pour tous ceux qui souhaitent commencer avec un VPN. Il offre un excellent mélange de vitesse, de fiabilité, de service client exceptionnel et de prix abordable. Il y a une garantie de remboursement de 30 jours, alors essayez-le aujourd’hui.

