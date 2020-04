Meilleures offres iMac à bas prix, baisses de prix et ventes en avril 2020

L’iMac d’Apple est un ordinateur de bureau tout-en-un élégant qui est, à bien des égards, le meilleur rapport qualité-prix en ce qui concerne les ordinateurs macOS. Vous obtenez certainement des spécifications plus élevées par dollar avec un iMac par rapport à la gamme Mac portable et, étant un ordinateur complet avec écran et périphériques, vous n’avez pas à dépenser beaucoup plus d’argent sur des accessoires comme vous le feriez avec un Mac Mini. Pour de nombreux utilisateurs d’Apple, l’iMac est le bon choix pour leurs configurations de travail ou de bureau à domicile.

Ce n’est pas si souvent que les produits Apple bénéficient d’une remise, et lorsqu’ils le font, la vente ne provient généralement pas du propre site Web d’Apple. Du temps passé à rechercher les offres, à essayer de vous rappeler où vous avez vu les meilleurs prix, ou qui a ajouté le plus de valeur à la transaction, cela peut être un processus intimidant. Heureusement, cela ne doit pas l’être. Ceci est votre nouveau guichet unique pour toutes les meilleures offres iMac sur le Web.

Que vous recherchiez le prix le moins cher d’iMac ou que vous souhaitiez la meilleure offre d’iMac Pro que vous puissiez trouver, vous n’avez pas à chercher bien plus loin qu’ici. Nous suivons les prix, les offres et les remises iMac à partir du moment où ils sont disponibles et nous nous assurons que les meilleures promotions sont présentées ici.

Voici une ventilation des offres et des prix actuels de l’iMac.

Nous avons rassemblé les meilleures offres iMac et iMac Pro que vous pouvez trouver sur le Web ci-dessous. N’oubliez pas de consulter la liste et essayez l’un d’eux aujourd’hui!

Meilleures offres Apple iMac 21,5 pouces pas chères

L’iMac 21,5 pouces constitue un excellent ajout à n’importe quel bureau. Non seulement c’est l’un des moyens les plus abordables d’obtenir un ordinateur exécutant macOS, mais il est également agréable et compact, ce qui le rend parfait pour les petites installations de bureau. Le modèle le plus récent date de 2019 et dispose d’un magnifique écran Retina 4K, bien qu’Apple vend toujours le modèle 2017 avec un panneau HD si vous souhaitez économiser un peu plus d’argent. Quel que soit votre iMac, vous obtenez l’ordinateur et l’affichage en un, avec la souris et le clavier inclus. Tout ce que vous avez à faire est de fournir la puissance.

L’iMac 21,5 pouces de base avec écran Retina 4K est une excellente option pour les acheteurs potentiels d’iMac en ce moment avec 200 $ de réduction via Best Buy. Vous obtenez beaucoup d’ordinateurs pour 1100 $, y compris un processeur quadricœur Intel Core i3 de 8e génération, un disque dur de 1 To, 8 Go de RAM, plus ce magnifique écran 4K intégré.

1099,99 $ chez Best Buy

Si vous souhaitez mettre à niveau légèrement les spécifications, l’iMac 21,5 pouces avec 1 To Fusion Drive, le processeur Intel Core i5 à 6 cœurs de 8e génération et la carte graphique AMD Radeon Pro 560X boostée bénéficient d’une remise de 150 $ sur Amazon. C’est un morceau de changement décent par rapport au prix d’Apple.

1349 $ chez Amazon

Si vous voulez l’iMac le moins cher possible, le modèle 2017 est toujours disponible et est actuellement à 50 $ de réduction chez B&H. Il dispose d’un écran HD 1080p plutôt que de l’écran 4K de la version 2019 et est alimenté par un processeur double cœur Intel Core i5 de 7e génération, 8 Go de RAM et un disque dur de 1 To.

1049 $ chez B&H

Meilleures offres Apple iMac 27 pouces pas chères

Si vous voulez un peu plus d’espace sur l’écran mais n’avez pas besoin de toute la puissance de l’iMac Pro, l’iMac 27 pouces est fait pour vous. Son panneau est également plus haute résolution que le modèle 21,5 pouces à 5K, donc tout sera super croustillant. En termes de spécifications, il démarre légèrement plus haut que le modèle plus petit avec un Fusion Drive de 1 To et un processeur Intel Core i5 en standard.

L’iMac d’entrée de gamme de 27 pouces est équipé d’un Fusion Drive de 1 To, d’un processeur Intel Core i5 à 6 cœurs de 8e génération, de 8 Go de RAM et de ce superbe écran Retina 5K de 5120 x 2880 pixels. Il coûte généralement 1799 $, bien que B&H l’ait à 150 $ de rabais.

1649 $ chez B&H

Vous pouvez économiser 100 $ à l’étape suivante des spécifications de l’iMac 5K 27 pouces d’Amazon. Il contient un processeur et un GPU légèrement plus rapides que le modèle d’entrée de gamme, bien que cela ne puisse pas justifier la hausse des prix pour la plupart des utilisateurs.

1899 $ chez Apple

Meilleures offres Apple iMac Pro pas chères

L’iMac Pro est une version suralimentée de l’iMac 27 pouces destinée aux utilisateurs professionnels (pensez aux photographes, aux éditeurs vidéo, aux développeurs d’applications, etc.). Si votre cas d’utilisation demande de la puissance, l’iMac Pro est le Mac tout-en-un à regarder, bien que les prix commencent généralement à 5000 $, il pourrait donc être utile d’envisager un iMac 5K de plus haute spécification en fonction de vos besoins.

L’iMac Pro de base intègre un processeur Intel Xeon W 8 cœurs à 3,2 GHz et 32 ​​Go de RAM ECC DDR4 à 2666 MHz, plus 1 To de stockage 100% flash. C’est 310 $ de réduction via Adorama, ce qui en fait le meilleur endroit pour l’acheter actuellement. Certaines autres configurations y sont également actualisées.

4689 $ chez Adorama

Les offres iMac Pro sont rares en ce moment, mais Amazon offre 250 $ de réduction en économies instantanées sur le modèle de base. Vous verrez les économies appliquées à la caisse. Ce n’est pas aussi bon que l’accord Adorama, mais si celui-ci disparaît, c’est votre prochaine meilleure option.

4750,05 $ chez Amazon

Suivi des prix iMac

Les prix de l’iMac ont tendance à ne pas trop s’éloigner de leurs prix de détail, bien que nous constations occasionnellement de solides économies. Contrairement à de nombreux produits Apple, ces remises peuvent se produire tout au long de l’année plutôt que pendant les vacances, nous suivons donc constamment les offres de tous les principaux détaillants.

Il convient également de garder les yeux ouverts lorsque Apple lancera de nouveaux modèles iMac. Les appareils de la génération précédente ont tendance à ne pas rester trop longtemps, mais dans les jours et les semaines juste après le lancement d’un nouveau produit, ils ont tendance à être fortement réduits jusqu’à ce que le détaillant vide son inventaire.

Si vous n’avez pas besoin de quelque chose de tout neuf, les unités rénovées sont le chemin à parcourir. Lorsque vous l’achetez auprès d’un vendeur réputé comme Apple ou Best Buy, vous pouvez économiser une bonne quantité et obtenir du matériel qui ressemble et fonctionne comme neuf.

iMac vs iMac Pro vs iPad mini: lequel acheter?

Les différences de spécifications et de prix entre l’iMac et l’iMac Pro indiquent clairement quelle machine est destinée aux personnes qui cherchent à faire de l’informatique au jour le jour et à celles qui souhaitent l’utiliser pour gérer leur entreprise.

Si vous voulez un ordinateur tout-en-un abordable exécutant macOS, l’iMac standard est fait pour vous. Il est magnifiquement conçu et vous permet d’économiser plus sur les périphériques, car tout ce dont vous avez besoin pour être opérationnel est dans la boîte. Votre prochain choix est alors la taille à choisir. Le modèle 21,5 pouces est beaucoup plus compact et moins cher, il est donc logique pour les petits espaces de bureau ou ceux à petit budget. Le modèle plus grand de 27 pouces vous offre beaucoup plus d’espace pour travailler, bien qu’il soit plus cher.

iMac Pro est une version suralimentée de l’iMac 27 pouces avec un processeur et des graphismes super puissants pour vous aider à gérer votre charge de travail. Il est principalement destiné aux types créatifs, en mettant l’accent sur les performances du GPU, donc si vous travaillez avec des images, de la vidéo, de l’audio, de la 3D et / ou de l’AR / VR, vous pourriez être en mesure de justifier le prix d’entrée élevé. Cela étant dit, un iMac 5K de haute qualité pourrait bien répondre à vos besoins spécifiques et coûter moins cher.

