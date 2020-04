Meilleures offres iPhone SE: les prix commencent à seulement 199 $

L’iPhone SE (2020) vient d’être annoncé et il y a déjà de bonnes offres de précommande avant la livraison des appareils le 24 avril. Le nouvel iPhone SE offre un moyen extrêmement abordable d’obtenir des spécifications stellaires ainsi que le meilleur iOS sur un marché moins cher , facteur de forme plus petit que les téléphones phares d’Apple. Bien que le téléphone puisse ressembler beaucoup à l’iPhone 8 à l’extérieur, il a été retravaillé en interne avec quelques excellentes mises à niveau. Cela signifie que c’est un téléphone qui devrait durer de nombreuses années à venir, ce qui en fait un achat encore meilleur.

L’iPhone SE d’Apple (2020) reprend le design désormais classique de l’iPhone 8, en conservant l’écran LCD Retina HD de 4,7 pouces avec True Tone. Il conserve également la même construction en aluminium et en verre permettant le chargement sans fil Qi et conserve le capteur Touch ID que de nombreux utilisateurs d’iPhone connaissent et confortable, évitant le nouveau capteur Face ID trouvé sur les modèles iPhone 11 plus chers. Cependant, il a été radicalement mis à jour à l’intérieur, prenant des parties de la gamme iPhone 11 comme le dernier chipset A13 Bionic et un appareil photo grand angle 4K60 de 12 mégapixels. Il est disponible en capacités de 64 Go, 128 Go et 256 Go et dans les couleurs noir, blanc et rouge.

Que vous recherchiez le tout nouvel iPhone le moins cher que vous puissiez acheter ou que vous souhaitiez intégrer autant de technologie dans le facteur de forme à une main que l’iPhone SE offre, ne cherchez pas plus loin que ce guide. Nous suivons les offres iPhone de tous les principaux détaillants et transporteurs afin que vous puissiez en avoir pour votre argent et nous mettons à jour les offres ici régulièrement afin que vous voyiez toujours les meilleurs prix et promotions.

Meilleures offres Apple iPhone SE (2020) à bas prix

L’iPhone SE 2020 d’Apple devient le nouveau modèle d’entrée de gamme et ne coûte que 399 $. C’est déjà super abordable compte tenu de sa puissance, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez toujours pas économiser sur un. Que ce soit via une carte cadeau, un échange, des crédits de facture ou une baisse de prix directe, il existe de nombreuses façons de réduire le coût de votre prochain achat d’iPhone.

Meilleures offres de transporteur Apple iPhone SE (2020) à bas prix

Les principaux opérateurs ont chacun annoncé leurs meilleures offres pour l’iPhone SE maintenant que les précommandes ont été ouvertes. Vous pouvez marquer le nouvel iPhone SE gratuitement avec un échange ou pour aussi peu que 5 $ par mois sur un plan de versement. Découvrez les offres ci-dessous.

Suivi des prix iPhone SE

Contrairement aux autres produits Apple, le prix de l’iPhone a tendance à ne pas beaucoup fluctuer. Apple fixe le prix de détail et les autres magasins ont tendance à s’y tenir, surtout si vous achetez le téléphone. Là où les économies ont tendance à se produire, ce sont des promotions spécifiques au transporteur ou au détaillant qui offrent des remises sous forme de crédits de factures, d’échanges ou de cartes-cadeaux. Nous gardons un œil sur toutes ces offres aux endroits que nos lecteurs achètent régulièrement, afin que vous puissiez être sûr de trouver la meilleure offre pour votre situation.

Lorsque de nouveaux produits sont lancés ou pendant les vacances, ces offres sont souvent plus nombreuses car les vendeurs se disputent les dollars des acheteurs, c’est donc le moment idéal pour obtenir votre précommande pour l’iPhone SE avec la variété des offres disponibles dès maintenant.

Si vous n’avez pas besoin de quelque chose de tout neuf, les unités rénovées sont le chemin à parcourir. Lorsqu’ils sont achetés auprès d’un vendeur réputé comme Apple ou Best Buy, vous pouvez économiser une bonne quantité et obtenir du matériel qui ressemble et fonctionne comme neuf, bien que les nouveaux produits ne soient pas mis en vente comme remis à neuf pendant un certain temps après leur sortie.

iPhone SE vs iPhone 11 vs iPhone 11 Pro: lequel acheter?

Étant donné les différentes caractéristiques – et les prix radicalement différents – de la gamme actuelle de modèles d’iPhone, vos besoins et votre budget jouent tous deux un rôle dans l’iPhone que vous devriez choisir. Cela étant dit, la gamme actuelle d’appareils iPhone partage de nombreuses spécifications après la sortie de l’iPhone SE 2020, vous pourriez donc vous surprendre avec le peu que vous avez à dépenser pour une expérience formidable.

L’iPhone SE (2020) est l’iPhone le plus abordable de la gamme actuelle, donc si le prix est votre principal facteur déterminant, c’est le modèle que vous devriez regarder. Il commence à 399 $, ce qui vous donne un appareil de 4,7 pouces avec 64 Go de stockage intenral et un appareil photo de 12 mégapixels. Pour la plupart des gens, ce sera beaucoup d’espace et un appareil photo suffisamment bon pour une utilisation quotidienne. Toute personne effectuant une mise à niveau à partir d’un iPhone 6, iPhone 7 ou iPhone 8 se sentira instantanément à l’aise sur le nouvel appareil avec le même facteur de forme et le capteur d’empreinte digitale Touch ID. En exécutant la puce A13 Bionic (la même que la série iPhone 11), le téléphone est vraiment puissant et devrait durer de nombreuses années de mises à jour logicielles. Pour les acheteurs soucieux de leur budget, voire de la plupart des acheteurs d’iPhone, le nouvel iPhone SE est une évidence.

Si vous voulez un écran bord à bord plus grand et la sécurité Face ID d’Apple, alors la série iPhone 11 (ou même l’iPhone XR qu’Apple vend toujours) est faite pour vous. L’iPhone 11 commence à 699 $ et est disponible dans un tas de couleurs magnifiques pour s’adapter à votre style. Il dispose d’un écran Liquid Retina de 6,1 pouces et ajoute également un appareil photo ultra-large à l’arrière qui peut vous aider à devenir plus créatif avec votre photographie.

Pour les meilleures spécifications, vous souhaitez consulter l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max premium. La gamme Pro gagne un troisième appareil photo arrière pour les prises de vue au téléobjectif et est livrée avec un superbe écran OLED de 5,7 ou 6,5 pouces et une construction en acier inoxydable. Vous pouvez également l’obtenir avec jusqu’à 512 Go de stockage interne. Mais ces fonctionnalités premium viennent avec des prix premium qui vont de 999 $ à 1 449 $.

