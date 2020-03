Meilleures offres visibles (mars 2020)

Si vous souhaitez passer à un opérateur prépayé sans contrat aux États-Unis, mais que vous souhaitez également conserver la couverture nationale du réseau 4G LTE de Verizon, Visible est la meilleure option pour vous. Contrairement à Boost Mobile, il n’y a pas de fusion suspendue sur Visible, et chaque plan comprend également des appels, du texte et des données illimités. Notre propre Andrew Grush a même essayé Visible comme alternative à Internet par satellite et a constaté que c’était un changement pour le mieux. Il l’utilise encore activement et le recommande des mois plus tard.

Visible simplifie les choses en proposant un seul. Cependant, les réelles opportunités d’économies apparaissent lorsque vous achetez un nouveau téléphone ou ajoutez une ligne de service. Vous pouvez choisir parmi n’importe quel téléphone de l’arsenal Verizon, ce qui signifie que le Samsung Galaxy S20 est plus abordable que jamais.

Voici quelques-unes des meilleures offres visibles actuellement proposées.

Meilleures offres visibles:

Obtenez une Mastercard prépayée d’une valeur allant jusqu’à 200 $ lorsque vous changezObtenez un crédit-cadeau Samsung jusqu’à 200 $ avec un achat, un port et une activationInscrivez-vous et ne payez que 25 $ pour votre premier moisObtenez un étui Speck gratuit avec achat, port et activation et obtenez gratuitement un nouvel Android Payez aussi peu que 25 $ par mois avec Party Pay

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour la liste des offres visibles au fil du temps.

1. Obtenez jusqu’à 200 $ de Mastercard prépayée lorsque vous changez

Lorsque vous cherchez à passer à un nouveau fournisseur de services sans fil, un peu de corruption n’a jamais fait de mal à personne. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir une Mastercard prépayée d’une valeur allant jusqu’à 200 $ lorsque vous apportez votre numéro de téléphone actuel à Visible. Tout ce que vous avez à faire est d’acheter un nouvel appareil de plus de 400 $ et d’effectuer vos deux premiers paiements. Ensuite, vous recevrez le compte virtuel prépayé Mastercard par e-mail.

Si 400 $ est plus que ce que vous cherchez à dépenser, vous pouvez toujours acheter un appareil qui coûte plus de 50 $ et vous recevrez un compte virtuel de 100 $ à la place. Bien que si vous avez déjà un téléphone que vous aimez et que vous ne vouliez tout simplement pas le laisser partir, vous pouvez toujours obtenir votre carte prépayée de 100 $. Tant que vous l’activez et payez vos deux mois de service, l’argent vous appartient.

2. Obtenez un crédit cadeau Samsung jusqu’à 200 $ avec un achat, un port et une activation

Le passage à un nouveau transporteur est également le moment idéal pour un nouveau téléphone et des accessoires. À l’heure actuelle, vous pouvez saisir certains appareils Samsung Galaxy et obtenir un crédit-cadeau de 200 $ que vous pouvez utiliser sur des accessoires. Vous pouvez profiter de l’occasion pour récupérer ce nouveau boîtier cher que vous avez vu ou un nouveau chargeur sans fil. Vous pouvez même utiliser votre crédit pour mettre à niveau votre audio avec une paire de Galaxy Buds. Voici ce que vous devez faire pour vous installer:

Inscrivez-vous au service Visible.Transférez votre numéro de téléphone.Achetez l’un des appareils Samsung Galaxy sélectionnés.Activez votre nouveau téléphone.

C’est vraiment aussi simple que cela. Si vous achetez l’un des appareils de la famille Samsung Galaxy S20 ou Galaxy S10e, vous obtiendrez tous les 200 $. Cependant, vous pouvez toujours obtenir 150 $ avec le Galaxy S9 et 100 $ avec le Galaxy A50. Vous pouvez également combiner cette offre avec l’offre ci-dessus dans certaines situations.

3. Rejoignez et payez seulement 25 $ pour votre premier mois

Visible

Cette offre est aussi simple que possible: passez à Visible et économisez sur votre premier mois de service. C’est vrai, vous pouvez payer seulement 25 $ au lieu du prix déjà abordable de 40 $ pour votre premier mois.

Puisqu’il n’y a pas d’autres détails à mentionner vraiment, c’est le bon moment pour mentionner que le plan Visible comprend un point d’accès mobile. Vous profitez déjà de la puissance du réseau de Verizon, alors pourquoi ne pas le partager avec vos autres appareils? Vous n’avez également jamais à vous soucier d’aller dans un magasin Visible pour obtenir une aide au dépannage – l’assistance est entièrement en ligne pour vous aider immédiatement.

4. Obtenez un étui Speck gratuit avec achat, port et activation

Lorsque vous prenez un nouvel appareil brillant et décollez le plastique de l’écran, l’étape suivante consiste à le mettre dans un étui. Visible le sait aussi bien que vous, c’est pourquoi il vous offre un étui Speck gratuit avec l’achat et l’activation d’un téléphone lorsque vous vous inscrivez.

Les étapes sont exactement les mêmes que pour la promo cadeau Samsung, mais les appareils éligibles sont différents. Au lieu de cela, vous devrez vous procurer un iPhone plus récent que l’iPhone 8 ou tout autre appareil Google Pixel. Cependant, vous pouvez également combiner cette promotion avec l’offre Mastercard, vous obtenez donc vraiment un étui et de l’argent gratuit.

5. Échangez gratuitement votre ancien téléphone contre un nouveau

Il n’y a aucune raison de laisser un ancien téléphone vous retenir d’un nouveau transporteur puissant. Surtout parce qu’il est incroyablement facile de profiter de l’offre d’échange de Visible. Vous pouvez dire sayonara sur votre ancien appareil et obtenir le ZTE Blade A7 Prime gratuitement. Tout ce que vous avez à faire est d’acheter votre téléphone et de l’activer, puis d’envoyer votre ancien droit à Visible.

Ce n’est peut-être pas la même chose que de choisir la litière de votre smartphone, mais le Blade A7 Prime est toujours rempli de fonctionnalités. Il dispose de 32 Go de stockage inclus que vous pouvez facilement étendre, d’une caméra arrière de 16 mégapixels et même d’une petite encoche en forme de larme. Le Blade A7 Prime ne coûte que 49 $ à l’achat et vous sera remboursé à la réception de votre appareil.

6. Payez aussi peu que 25 $ par mois avec Party Pay

Le service Visible pour une seule ligne coûte 40 $ par mois, mais tout comme une vraie fête, tout va mieux avec des amis. Cela signifie que lorsque vous ajoutez plus de lignes sur Party Pay, vous pouvez économiser jusqu’à 15 $ par mois. Deux utilisateurs peuvent payer 35 $, trois ne paient que 30 $ et quatre ou plus paient 25 $ par mois pour le service. Vous n’aurez pas à vous inquiéter si quelqu’un d’autre dans votre groupe glisse un mois. Chaque membre de votre groupe possède un compte individuel, vous n’aurez donc pas à gérer le service de quelqu’un d’autre.

Pour commencer, il vous suffit de vous rendre directement dans la section Party Pay de votre compte et d’inviter vos amis. En savoir plus via le bouton ci-dessous.

Voilà, les meilleures offres visibles actuellement en ligne. Nous mettrons à jour la publication avec de nouvelles offres lors de leur lancement.