Meilleures offres VPN 2020: Économisez sur ExpressVPN, NordVPN et plus

Dans cette nouvelle décennie, vous ne passerez que plus de votre vie en ligne. Vous pouvez essayer de l’éviter mais, honnêtement, c’est à peu près impossible à faire. Il est important que vous ayez la sécurité et la confidentialité à l’esprit lorsque vous parcourez le monde en ligne, en particulier avec la quantité de données sensibles que nous sortons sur nos appareils et envoyons via Internet. Si vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics lors de vos déplacements, c’est encore plus important.

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de VPN ou de réseaux privés virtuels, mais que vous ne vous soyez pas encore inscrit pour l’instant. Il y a des idées fausses courantes sur les VPN, surtout qu’ils sont super chers, mais ce n’est pas du tout le cas – surtout si vous savez où chercher un accord (indice: c’est ici). En fait, vous pouvez réellement marquer un abonnement VPN pour moins que le prix d’une tasse de café ou de soda chaque mois. Nous avons déjà présenté les meilleurs VPN auxquels vous pouvez vous inscrire, mais personne n’aime payer le prix fort.

Ne passez pas des heures à parcourir le Web et à essayer de déterminer quel service VPN a les meilleures fonctionnalités pour vous au meilleur prix. Nous avons déjà fait le travail pour vous. Tout ce que vous avez à faire est le défilement. Jetons un coup d’œil aux offres actuelles de certains des fournisseurs VPN les mieux notés et nous vous aidons à démarrer sur la voie d’une meilleure confidentialité et protection en 2020.

ExpressVPN

ExpressVPN existe depuis longtemps et est l’un des services les plus appréciés. Pour cette raison, c’est aussi l’un des services les plus chers. Cependant, vous pouvez actuellement récupérer 15 mois de service pour le prix de 12, ce qui équivaut à seulement 6,67 $ par mois. Avec les vacances et Black Fridya derrière nous, il est peu probable que nous allons voir une bien meilleure affaire pendant longtemps.

Le meilleur choix

ExpressVPN

Conclusion: ExpressVPN est cher par rapport à certains concurrents, mais il offre des serveurs fiables dans plus d’endroits, offre un excellent support client 24/7 et des applications conviviales pour toutes les principales plates-formes qui lui ont valu une solide réputation dans l’espace VPN. C’est plus cher que certains autres services, mais vous en avez pour votre argent. Vous pouvez l’essayer sans risque avec une garantie de remboursement de 30 jours.

Avantages

Plus de 3000 serveurs dans 94 pays

Aucun journal d’utilisateur (juridiction des îles Vierges britanniques)

Excellent support client

Applications pour toutes les principales plateformes

NordVPN

NordVPN est l’un des meilleurs fournisseurs de réseaux privés virtuels (VPN), en raison de son manque de journaux d’utilisateurs, de nombreux serveurs et de la connectivité P2P. Il possède des applications pour Android, iOS, Windows, macOS, Linux et, et vous pouvez utiliser un abonnement sur six appareils simultanément.

Nous avons récemment vu NordVPN augmenter les prix, bien que le plan à trois ans offrant le meilleur rapport qualité-prix n’ait augmenté que de cinquante cents par mois. Cependant, il atténue quelque peu cela en offrant 3 mois gratuits lorsque vous vous inscrivez à son plan de 3 ans. Cela fait effectivement le coût mensuel de 3,49 $.

Excellente option

NordVPN

Conclusion: NordVPN est l’un des meilleurs fournisseurs de VPN sur le marché. Son équilibre de fonctionnalités et de prix en fait un choix intelligent pour ceux qui souhaitent protéger leur vie privée avec un VPN sans journaux. Il y a une garantie de remboursement de 30 jours pour que vous puissiez également l’essayer sans risque.

Avantages

Beaucoup de serveurs dans de nombreux endroits dans le monde

Aucun journal utilisateur (juridiction Panama)

Options de paiement anonymes

Applications pour toutes les principales plateformes

Beaucoup de fonctionnalités supplémentaires

Les inconvénients

Fluctuations des performances du serveur

Le service client est un peu discutable

PureVPN

PureVPN est super abordable mais les critiques ont eu quelques problèmes avec sa fiabilité et sa vitesse. Il possède l’une des plus vastes disponibilités de serveurs avec plus de 2 000 serveurs dans 140 pays, il peut donc être utile de vous essayer pour voir si vous rencontrez des problèmes. Il y a une garantie de remboursement de 31 jours, donc il n’y a aucun risque à le faire. Il a des applications pour toutes les principales plates-formes, ainsi que des modules complémentaires pour des appareils comme Kodi, Fire TV et des routeurs Wi-Fi, ce qui en fait un bon choix pour ces cas d’utilisation de niche.

Son prix est déjà assez bas avec son plan de 2 ans pour seulement 79,95 $, ou 3,33 $ par mois. Cependant, nous avons travaillé avec PureVPN pour accrocher à nos lecteurs un code de coupon exclusif qui prend encore 10% de réduction. Entrez simplement THRIFTER10 lors de votre commande et vous ne paierez que 63,95 $! C’est l’équivalent de seulement 2,66 $ par mois. À ce prix, c’est l’un des services VPN les plus abordables du marché, mais l’accord ne durera pas éternellement.

Pas si vite

PureVPN

Conclusion: PureVPN n’a pas le meilleur bilan dans les critiques, mais il est difficile de contester le prix. La garantie de remboursement extra-longue signifie également que vous pouvez l’essayer vous-même pour un passage décent avant de vous décider.

Avantages

Plus de 2000 serveurs dans plus de 140 pays

Aucun journal d’utilisateur (juridiction de Hong Kong)

Applications pour toutes les principales plates-formes ainsi que les téléviseurs intelligents et les routeurs Wi-Fi

Garantie de remboursement de 31 jours

Les inconvénients

Vitesses lentes

5 connexions simultanées

Accès Internet Privé

L’accès Internet privé est assez populaire, en partie grâce à son prix déjà abordable, comme son plan annuel qui ne coûte que 3,33 $ par mois. Il compte plus de 3 000 serveurs, bien qu’ils ne soient répartis que dans 32 pays. Il a des applications pour toutes les principales plates-formes mobiles et de bureau ainsi que des extensions de navigateur. Un inconvénient est que la PIA est basée aux États-Unis, ce qui signifie que toutes les informations dont elle dispose pourraient être demandées par les agences de renseignement. Cela étant dit, PIA déclare qu’elle ne tient aucun journal, donc il n’y aurait rien à remettre.

Connectez plus

Accès Internet Privé

Conclusion: L’accès Internet privé est déjà abordable à un peu plus de 3 $ par mois. Il a beaucoup de serveurs disponibles et vous pouvez l’exécuter sur 10 appareils à la fois, ce qui est plus que la plupart des autres fournisseurs ne le permettent. Il y a des applications partout où vous vous attendez, bien qu’il n’y ait pas de chat en direct pour le support, juste un service basé sur des tickets e-mail.

Avantages

Plus de 3300 serveurs dans 32 pays

Performances élevées, bande passante illimitée

Applications pour toutes les principales plateformes

10 connexions simultanées

Prix ​​abordable

Les inconvénients

Basé aux États-Unis

Support par e-mail

Surfshark VPN

Surfshark VPN est un nouveau service qui a déjà gagné en popularité. Il comprend plus de 1 000 serveurs dans plus de 60 pays, un cryptage puissant et ne conserve aucun journal. Il propose des applications pour les principales plates-formes comme Android, iOS et Windows, ainsi que des applications Smart TV pour Apple TV et Fire TV, des consoles de jeux, etc. Vous pouvez également vous connecter autant que vous le souhaitez avec un seul abonnement.

Surfshark est l’un des VPN les plus abordables qui offre son plan de 2 ans pour seulement 1,99 $ par mois. Cela représente une économie totale de 83% par rapport au paiement mensuel pour cette durée.

Abordable

Surfshark VPN

Conclusion: Surfshark VPN est un nouveau venu, mais a déjà acquis une solide réputation. C’est l’une des options les plus abordables du marché et dispose d’un ensemble de fonctionnalités solides. Il a une garantie de remboursement de 30 jours.

Avantages

Serveurs dans le monde

Aucun journal d’utilisateur (juridiction des îles Vierges britanniques)

Connexions d’appareil illimitées

Applications pour toutes les principales plates-formes et plates-formes Smart TV

Les inconvénients

Site d’assistance clairsemé

Finicky kill switch

IPVanish

IPVanish se situe au milieu du pack pour les fonctionnalités, la disponibilité du serveur et le prix. Rien de tout cela n’est nécessairement mauvais, car un service VPN fiable et à un prix raisonnable est le type de produit que vous souhaitez obtenir. Il offre un trafic P2P illimité, des applications puissantes pour Windows, Mac, Android, iOS et même Fire TV, ainsi qu’une connexion rapide. Un ajout intéressant à cette offre actuelle est l’inclusion de 250 Go de stockage cloud SugarSync sans frais supplémentaires.

Cape d’invisibilité

IPVanish

Conclusion: Avec son accord actuel, IPVanish est à un prix raisonnable pour son ensemble de fonctionnalités moyen. Nous nous attendons à une baisse des prix importante le vendredi noir, il est donc préférable de ne pas l’acheter avant cette date, d’autant plus qu’il n’a qu’une garantie de remboursement de 7 jours.

Avantages

Plus de 1 300 serveurs dans plus de 50 pays

Service fiable et rapide

Applications pour toutes les principales plateformes

10 connexions simultanées

Stockage cloud gratuit

Les inconvénients

Garantie de remboursement de 7 jours

Basé aux États-Unis

Toutes les offres VPN

Nous avons mentionné nos favoris ci-dessus, mais il existe de nombreux autres fournisseurs de VPN offrant de grandes économies. Chaque entreprise a un avantage légèrement différent, certains offrant un meilleur support client, certains ont des plans moins chers et certains ont même des essais gratuits. Voici d’autres offres au cas où vous ne pourriez pas vous engager à l’une des options ci-dessus.

Qu’est-ce qu’un VPN?

VPN signifie Virtual Private Network. Un VPN prend votre connexion Internet et la rend plus sécurisée, en cachant votre activité Internet dans l’anonymat et vous empêche d’être suivi sur le Web à des fins publicitaires, de faire intercepter votre trafic ou de tomber sur des sites malveillants. Ils sont également utiles si vous souhaitez accéder à du contenu bloqué dans votre région, car vous pouvez en utiliser un pour apparaître comme si vous étiez dans un autre pays.

Vous pouvez exécuter un VPN sur tout, de votre ordinateur ou téléphone, à des appareils tels que votre Smart TV, votre routeur Wi-Fi, votre console de jeux, etc., bien que vous souhaitiez jeter un œil aux offres ci-dessous pour obtenir le meilleur prix sur le VPN qui a les bonnes fonctionnalités pour vous.

Comment choisissez-vous le meilleur fournisseur VPN?

Il y a tellement de choses à considérer pour décider quel fournisseur VPN vous convient. Bien sûr, vous voulez vous assurer qu’il est disponible sur tous les appareils sur lesquels vous souhaitez l’exécuter, mais vous devez également penser à des choses comme la variété de serveurs du service (à la fois en nombre et en emplacement physique) pour vous assurer d’avoir une connexion fiable et la vitesse, les données (le cas échéant) qui peuvent être enregistrées, la force du cryptage utilisé, la facilité d’utilisation et la qualité du support client. En plus de tout cela, le prix peut être un facteur énorme dans votre prise de décision.

Comme pour beaucoup de choses dans la vie, vous avez tendance à en avoir pour votre argent avec les VPN. Cela dit, la plupart des fournisseurs auront un essai gratuit ou une garantie de remboursement afin que vous puissiez les essayer sans risquer votre argent. Nous avons rassemblé les meilleures offres ci-dessus avec les informations les plus pertinentes pour vous aider à faire un choix éclairé.

Comment obtenir les meilleures offres VPN

Les fournisseurs VPN offrent généralement de meilleures remises plus vous vous abonnez, donc opter pour un plan de 3 ou 2 ans vous fera généralement économiser le plus d’argent. La majorité des services ont des garanties de remboursement afin que vous puissiez essayer les applications sur vos appareils et annuler votre abonnement si cela ne fonctionne pas pour vous. Assurez-vous de lire les conditions lors de votre inscription.

Quelques services VPN ont des plans gratuits mais ceux-ci sont généralement limités en termes de bande passante. Cependant, cela peut être un moyen utile de plonger vos orteils dans les eaux du VPN sans engagement financier. Cela étant dit, il y a parfois des implications sur la vie privée avec des services totalement gratuits. Si vous ne payez pas pour leur produit, ils doivent récupérer leur argent quelque part, alors assurez-vous de lire attentivement la politique de confidentialité de ces services afin de savoir dans quoi vous vous embarquez.

Nous tenons cette liste à jour avec les dernières offres des fournisseurs VPN les plus réputés, alors marquez-la et revenez chaque fois que vous êtes sur le marché pour un nouveau service VPN. Si vous ne savez pas lequel choisir, nous avons également élaboré un guide complet sur les meilleurs services VPN en 2020. Nous avons également un tour d’horizon distinct mettant en évidence les meilleures offres VPN gratuites que vous voudrez peut-être consulter.

Existe-t-il des VPN gratuits?

La réponse courte ici est oui. Vous pouvez trouver des fournisseurs VPN gratuits, mais ils ne sont peut-être pas la meilleure option pour tout le monde. Souvent, vous échangez la vitesse, la fiabilité, les limites de données et plus pour obtenir un VPN gratuit, ce qui rend finalement plus difficile d’utiliser réellement le service. Avec les coûts mentionnés ci-dessus, vous feriez mieux de dépenser quelques dollars chaque mois pour votre vie privée au lieu d’essayer d’en faire un gratuit pour vous.

Certains fournisseurs offrent des essais gratuits et certains ont des garanties de remboursement. Si vous ne savez pas si un VPN vous convient ou non, c’est un excellent moyen de tester les eaux.

Pouvez-vous utiliser un VPN sur votre téléphone et votre PC?

La plupart des fournisseurs VPN vous permettent d’avoir des connexions simultanées, ce qui signifie que vous pouvez vous connecter jusqu’à une quantité définie d’appareils au service VPN en même temps. La plupart des entreprises proposent jusqu’à cinq appareils à la fois, bien que certains soient légèrement inférieurs ou supérieurs à ce nombre. Cela vous permet de le faire fonctionner sur votre téléphone, tablette, PC et même le matériel de streaming sans vous soucier de savoir si vous devez déconnecter un autre appareil pour connecter le nouveau ou non. Une manière astucieuse de contourner cela, si votre fournisseur de choix le prend en charge, exécute votre VPN sur votre routeur afin que tout appareil connecté à votre réseau Wi-Fi soit automatiquement sur le VPN tout en utilisant seulement 1 emplacement d’appareil!

Nous testons et examinons les services VPN dans le contexte des utilisations récréatives légales. Par exemple:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.

