Meilleures sonnettes intelligentes en 2020: Top 6 classé

Sonnettes intelligentes en 2020: Top 6 classé

Que vous soyez dans une maison ou un appartement, vous assurer que votre maison est en sécurité pendant votre absence est une priorité essentielle. L’une des meilleures façons de dissuader les voleurs tout en vous procurant une tranquillité d’esprit est d’utiliser une sonnette intelligente de qualité comme le Nest Hello. Nous avons effectué des recherches et dressé une liste des meilleures caméras de sonnette intelligentes pour toute maison. Voyez lequel vous convient.

J’adore cette sonnette intelligente. Cela coûte un peu plus que la moyenne, mais vous obtenez de nombreuses fonctionnalités qui en valent la peine. D’une part, vous pouvez le configurer pour vous donner des alertes chaque fois qu’il détecte un mouvement dans des zones spécifiques de votre cour. De plus, il a des capacités de reconnaissance faciale, il peut donc vous dire si un ami particulier s’approche avant même de sonner la cloche. La caméra fonctionne à 1600×1200 avec HDR pour une qualité vidéo claire. Lorsque la caméra détecte l’obscurité, elle passe automatiquement en vision nocturne. Il est en niveaux de gris, mais il est plus clair que de nombreux autres appareils photo sur le marché.

Lorsque j’essayais de décider entre les caméras de sonnette pour ma maison, j’ai atterri sur celle-ci. Contrairement à d’autres, il enregistre toujours. Les caméras de sonnette qui ne s’allument que lorsqu’elles détectent un mouvement s’allument parfois trop tard, ce qui empêche les propriétaires de voir les visages de ceux qui ont volé des colis dans leur véranda. Avec le Nest Hello, je peux parcourir le journal et voir tout ce qui s’est passé au cours des derniers jours. L’application me permet même de zoomer pour regarder de plus près.

Il y a quelques choses qui pourraient donner aux gens une pause lors de l’achat de cet appareil. D’une part, il nécessite une connexion câblée. Il doit fonctionner avec le transformateur approprié, de sorte que certaines personnes, en particulier celles des maisons plus anciennes, pourraient également devoir en acheter un.

Enfin, comme beaucoup d’autres sonnettes intelligentes, celle-ci nécessite un abonnement si vous souhaitez afficher les enregistrements, et vous devrez payer par caméra (bien que vous obteniez le service à prix réduit si vous avez plusieurs caméras). Le service s’appelle Nest Aware et vous avez la possibilité de payer 5 $ par mois pour un plan de 5 jours, 10 $ par mois pour un plan de 10 jours ou 30 $ par mois pour un plan de 30 jours. Du côté positif, Google a annoncé qu’il adoptera un plan de tarification pour toute la maison au début de 2020, afin de maintenir les abonnements plus compétitifs.

Avantages:

Enregistrement continu

Excellente qualité vidéo

Intégration à la maison intelligente

La reconnaissance faciale

Peut définir des zones de mouvement

Capacité de zoom

Les inconvénients:

Connexion câblée

Frais d’abonnement

Plus cher que les autres

Meilleur dans l’ensemble

Nest Hello

Une excellente caméra de sonnette

Surveillez les flux en direct à tout moment et définissez des zones de mouvement spécifiques pour les alertes de caméra. Il fait également la distinction entre les humains et les voitures et enregistre 24/7.

Meilleur budget: Ring Video Doorbell

Source: Ring

Si vous cherchez un moyen de surveiller votre maison sans dépenser trop, vous devriez envisager la Ring Video Doorbell. Il n’a pas autant de fonctionnalités que les autres sonnettes intelligentes, mais il fait un excellent travail avec les choses qu’il peut faire. Il utilise uniquement un appareil photo 720p. mais le champ de vision à 180 degrés peut capturer une zone plus large que certaines autres caméras de sonnette. Vous pouvez également le configurer pour surveiller des zones spécifiques de votre cour. De cette façon, il n’enverra des alertes que s’il voit des gens dans votre cour plutôt que des voitures qui passent dans la rue.

Peut-être l’une des principales raisons pour obtenir cette sonnette est l’installation incroyablement facile. Il est livré avec tous les outils dont vous avez besoin pour l’installer, et il est conçu pour fonctionner à l’aide d’une batterie ou en étant câblé à votre domicile. Il a même des plaques frontales interchangeables afin que vous puissiez sélectionner un design qui correspond le mieux à votre porte. Lorsque la durée de vie de la batterie devient faible, il vous enverra une notification afin que vous puissiez la recharger. Il faut généralement 10 heures pour atteindre une charge complète et devrait durer environ 12 mois.

Ce petit appareil se connecte à votre Wi-Fi, ce qui vous permet de le surveiller et de le contrôler à l’aide de l’application Ring ou de services à domicile intelligents comme Amazon Alexa ou IFTTT. Associez-le à vos comptes et vous pouvez l’utiliser pour parler avec ceux de votre véranda via une communication bidirectionnelle ou simplement pour afficher des alertes de détection de mouvement.

Le plus gros inconvénient de cette sonnette est qu’elle n’enregistre que lorsqu’elle détecte un mouvement. Certains utilisateurs se plaignent du fait que la caméra n’a commencé à enregistrer qu’après que quelqu’un a déjà pris son colis. Comme pour les autres caméras de sonnette de cette liste, vous devrez payer un abonnement pour accéder aux vidéos. Vous pouvez payer 10 $ par mois pour un plan Protect Plus ou 3 $ par mois pour un plan Protect Basic.

Avantages:

Peu coûteux

Peut définir des zones de mouvement

Façades interchangeables

Fonctionne avec les services de maison intelligente

Vous alerte sur la détection de mouvement

Champ de vision à 180 degrés

Les inconvénients:

Vidéo 720p uniquement

Enregistre uniquement lorsqu’il détecte un mouvement

Meilleur budget

Ring Video Doorbell

Une sonnette intelligente bon marché

C’est l’une des sonnettes les moins chères que vous puissiez trouver. Vous pouvez soit l’alimenter avec une connexion câblée ou compter sur la batterie rechargeable pour l’alimentation.

Meilleure intégration de serrure intelligente d’août: August Doorbell Cam Pro (2e génération)

Source: août

August est surtout connu pour ses serrures et claviers intelligents, mais il fabrique également des sonnettes vidéo pour compléter toute l’expérience des portes intelligentes. Si vous possédez déjà une serrure intelligente August, vous devriez envisager de vous procurer cette sonnette. Il fonctionne comme un pont Wi-Fi pour l’August Smart Lock Pro, qui à lui seul ne peut être contrôlé que via Bluetooth. Lorsqu’elle est utilisée ensemble, la Doorbell Cam Pro vous permet de contrôler le Smart Lock Pro depuis n’importe où sur votre smartphone tant que vous disposez d’une connexion Internet.

Cette sonnette peut également être contrôlée avec Amazon Alexa, vous pouvez donc utiliser un appareil Echo pour interagir avec lui ou parler avec des personnes sur votre véranda. Quelque chose à noter est que le boîtier de forme carrée est plus large que de nombreux autres sonnettes. Vous voudrez vous assurer de mesurer l’espace de votre sonnette existante pour vous assurer qu’elle peut s’adapter. Il nécessite une connexion filaire, il faut donc plus de travail à installer que les options à piles. L’application est bien organisée et comprend même des instructions d’installation étape par étape pour vous aider à démarrer.

Cette caméra a une résolution inhabituelle de 960×1280, ce qui signifie que la caméra enregistre verticalement avec un champ de vision de 120 degrés. Bien que cela facilite l’utilisation sur un smartphone sans tourner l’écran latéralement, cela vous permet de voir moins de votre cour. Bien sûr, si vous avez une entrée longue et étroite, ce ne sera pas un problème. Contrairement aux autres sonnettes que nous avons examinées, vous ne pouvez pas définir de zones de mouvement. Cette faille signifie que vous recevrez des alertes chaque fois qu’une voiture passe au lieu de simplement quand quelqu’un se trouve dans votre cour avant. Il est livré avec un plan d’abonnement gratuit qui vous permet de voir 24 heures d’enregistrements enregistrés. Si vous voulez un enregistrement plus long, vous devrez payer plus. Il y a le plan Premium, qui donne 15 jours d’enregistrements pour 3 $ par mois, ou le plan Premium Plus pour 30 jours d’enregistrements à 5 $ par mois.

Avantages:

Bon design d’application

Compatible avec la serrure intelligente et le clavier August

Audio bidirectionnel

Les inconvénients:

Champ de vision vertical de 120 degrés

Nécessite une installation câblée

Design carré large

Impossible de définir des zones de mouvement

Meilleure intégration Smart Lock

August Doorbell Cam Pro

S’adapte parfaitement aux serrures intelligentes d’août

Cette sonnette de caméra fonctionne avec les serrures intelligentes August pour vous protéger, vous et votre maison. Utilisez-le pour surveiller votre véranda plus facilement.

Idéal pour les appartements ou les condos: Ring Video Doorbell 2

Source: Ring

Ring est une société de sécurité résidentielle détenue par Amazon. En tant que tel, il n’est pas surprenant d’apprendre que les appareils Ring fonctionnent très bien avec Echo Show et Echo Show 5 pour vous aider à surveiller votre cour avant ou à engager des conversations bidirectionnelles avec ceux de votre véranda. Si votre maison intelligente est déjà principalement composée d’appareils Alexa, c’est une excellente sonnette pour vous.

Cette caméra offre une meilleure qualité vidéo que la sonnette vidéo Ring originale à une résolution 1080p améliorée. Ce que j’apprécie, c’est qu’il est super facile à installer car il peut être alimenté par batterie ou câblé dans votre maison. Étant donné que le câblage est facultatif, c’est une excellente option à utiliser sur les appartements et les condos où des changements permanents pourraient ne pas être autorisés.

Comme avec les autres sonnettes Ring, celle-ci ne démarre l’enregistrement que lorsqu’elle détecte un mouvement. Sachez simplement que plusieurs utilisateurs ont signalé que leur sonnette n’a commencé à enregistrer qu’une fois que quelqu’un a déjà volé un colis ou volé la sonnette elle-même. D’autres ont signalé que la sonnette les avait aidés à voir des intrus ou même à les effrayer avant de faire quoi que ce soit. Cela dépendra de la vitesse à laquelle votre sonnette décidera de s’allumer. Comme pour les autres sonnettes Ring, vous devrez payer un abonnement si vous souhaitez afficher les enregistrements.

Avantages

Batterie ou connexion câblée

Installation facile

Qualité vidéo 1080p

Détection de mouvement

Les inconvénients

Enregistrement déclenché

Doit payer un abonnement pour voir les enregistrements

Idéal pour les appartements ou les condos

Ring Video Doorbell 2

Une sonnette élégante avec une vidéo de qualité

Il vous offre une résolution vidéo de 1080p et fonctionne avec Amazon Alexa. Vous pouvez choisir entre une batterie ou une connexion filaire pour l’alimentation.

Meilleure sonnette Amazon: Ring Video Doorbell Pro

Source: Ring

De toutes les sonnettes vidéo de Ring, j’aime le plus la forme de celle-ci. Puisqu’il est plus petit et plus mince que les autres, il est plus susceptible de s’adapter au cadre de la porte ou partout où réside votre sonnette actuelle. C’est l’unité la plus chère de cette liste, mais elle offre également des fonctionnalités que vous ne trouverez pas ailleurs. D’une part, il prend en charge à la fois une connexion sans fil 5 GHz et 2,4 GHz, vous êtes donc plus susceptible de le faire fonctionner sur votre Wi-Fi sans problèmes de connectivité.

Dans l’application, vous pouvez dessiner vos propres zones de mouvement. J’adore cela car cela le rend, donc vous ne recevez des notifications que si quelqu’un est sur votre propriété plutôt qu’à chaque fois qu’une voiture passe. La résolution est une belle 1080p, qui vous donnera une vue plus claire des invités du porche que beaucoup d’autres caméras de sonnette.

Cette sonnette nécessite une connexion câblée, vous devrez donc effectuer les travaux de câblage pour que cela soit possible. De plus, cette sonnette Ring est livrée avec un kit d’alimentation Pro, qui doit être installé à l’intérieur de votre maison pour que la sonnette fonctionne correctement. Le truc avec ce kit est qu’il a besoin du bon type de transformateur pour fonctionner correctement, vous devrez donc peut-être sortir et en acheter un nouveau. Comme pour les autres sonnettes Ring, vous devrez payer un abonnement pour voir les enregistrements.

Avantages:

Détecte le mouvement mieux que les autres anneaux

Résolution vidéo 1080p

Permet une connexion à 5 GHz

Peut dessiner vos propres zones de mouvement

Les inconvénients:

Coûteux

Nécessite une connexion câblée

Installation de Pro Power Kit requise

Pourrait avoir besoin de mettre à niveau le transformateur

Meilleure sonnette d’Amazon

Ring Video Doorbell Pro

Une sonnette puissante qui prend en charge 5 GHz

Cette sonnette Ring haut de gamme présente un design élégant, offre une qualité vidéo 1080p et vous permet de dessiner vos propres zones de mouvement.

Meilleure mise à niveau de judas: Ring Peephole Cam

Source: Ring

Parfois, sortir votre téléphone pour vérifier qui se trouve sur votre véranda est un peu lent, voire un peu idiot, surtout lorsque vous vous tenez juste derrière la porte. Dans ces situations, ce serait bien d’avoir juste quelque chose qui fonctionnait à la fois comme caméra de porte et judas. Entrez dans le Ring Peephole Cam. Il est petit et s’installe à la place de votre judas existant pour vous donner une vue en personne et numérique des invités du porche.

Vous pouvez également définir des zones de mouvement et faire en sorte que le périphérique Ring vous avertisse uniquement s’il détecte des mouvements dans des zones spécifiques de votre cour. L’une des raisons pour lesquelles cet appareil est si facile à installer est qu’il est alimenté par batterie. Vous n’avez pas besoin de faire de câblage pour le faire fonctionner. Maintenant, si vous n’avez pas déjà un judas dans votre porte, l’installation sera plus difficile. Dans ce cas, vous devrez soit percer un trou dans votre porte, soit embaucher quelqu’un pour le faire pour vous.

En ce qui concerne les sonnettes, celui-ci a un appareil photo décent. Il dispose d’une vidéo 1080p pour une expérience de visionnement plus claire. De plus, l’appareil dispose à la fois d’une caméra et d’un microphone. En utilisant l’application, vous pourrez parler avec des invités du porche et entendre leurs réponses de n’importe où. Cependant, alors que certains autres buzzers proposent une vidéo HDR, ce n’est pas quelque chose que vous trouverez avec cet appareil. Comme il s’agit d’un produit Amazon, l’appareil photo ne fonctionne qu’avec un seul service de maison intelligente: Amazon Alexa. Si vous préférez un assistant domestique intelligent différent, ce ne sera pas l’option idéale pour vous.

Avantages:

Judas physique

Qualité vidéo HD 1080p

Peut définir des zones de mouvement

Alimenté par pile

Communication bidirectionnelle

Les inconvénients:

Fonctionne uniquement avec Alexa

Le forage d’un judas peut être intimidant.

Pas de vidéo HDR

Meilleure mise à niveau de judas

Ring Peephole Cam

Une sonnette intelligente avec une vue en trou de serrure

Cette sonnette est facile à installer dans les portes qui ont déjà un judas. Il est également alimenté par batterie, vous n’avez donc pas à vous soucier du câblage.

Ding Dong

Lorsque vous cherchez à protéger votre maison et vos livraisons, une sonnette intelligente est la solution. Il existe plusieurs options sur le marché. Nous avons fait la recherche et collecté le meilleur des meilleurs pour une variété d’utilisations. Lorsque vous allez acheter une sonnette intelligente, vous voudrez prendre en compte quelques éléments. Des choses comme si vous voulez ou non une connexion filaire, quel type de plan d’abonnement vous êtes prêt à payer, la taille de la sonnette intelligente et bien sûr le prix de l’appareil lui-même.

Nous recommandons vivement le Nest Hello car il enregistre sans arrêt au lieu d’enregistrer uniquement lorsqu’il détecte un mouvement. Il dispose également de 1080p de qualité vidéo HDR pour une vue plus claire des invités et des intrus. Mieux encore, vous pouvez définir des zones de détection et faire en sorte que l’appareil puisse savoir si un humain s’approche plutôt qu’une voiture ou un animal. Il offre même une reconnaissance faciale pour vous faire savoir si un ami s’approche de votre porte.

