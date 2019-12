Meilleures sonnettes intelligentes qui prennent en charge Alexa en 2019

Source: Hayato Huseman / Android Central

Meilleur

Sonnettes intelligentes qui prennent en charge Alexa

Android Central

2019

En tant qu'introverti par nature, l'une des choses que j'aime le plus à propos des sonnettes intelligentes est la possibilité pour moi de ne pas avoir à descendre de mon keister et de répondre à chaque coup ou sonnerie à la porte d'entrée. Tout ce que je dois faire, c'est demander à Alexa de me montrer qui est à la porte d'entrée. Nous avons compilé une liste de super sonnettes intelligentes qui fonctionnent avec Alexa, mais mon préféré est le Ring Video Doorbell 2. Il y a beaucoup de bons appareils sur cette liste, alors assurez-vous de les vérifier et de voir ce qui pourrait être le mieux adapté pour votre situation.

Meilleur dans l'ensemble pour Alexa: Ring Video Doorbell 2

Source: Ring

Choisir un produit Ring comme choix principal peut sembler compliqué, mais le fait est que depuis qu'Amazon a acheté la société de produits pour la maison intelligente, il produit des produits de qualité qui fonctionnent bien avec Alexa. Une fois que vous avez installé votre Ring Video Doorbell 2 et demandé à Alexa de découvrir de nouveaux appareils, vous pouvez commencer à vérifier qui se trouve à la porte du Fire TV dans le confort de votre canapé. Interagir avec des personnes à la porte pendant que vous êtes ailleurs est certainement une fonctionnalité très pratique, mais c'est aussi une fonction de sécurité. Avoir les informations fournies par une caméra et un microphone peut offrir une protection si vous êtes seul et que vous n'êtes pas sûr de votre mystérieux visiteur. Cette sonnette vidéo de deuxième génération enregistre désormais en 1080p avec une vision nocturne infrarouge, vous offrant ainsi une bien meilleure expérience de visionnement. Il est activé par le mouvement, donc même si quelqu'un ne sonne pas à la porte, vous pouvez toujours voir s'il espionnait autour de votre front. Une autre caractéristique que j'aime beaucoup est la nature cosmétique. Vous pouvez facilement remplacer la façade de la sonnette si vous décidez de changer la couleur. S'il est vrai que Ring nécessite un abonnement pour visualiser et accéder aux enregistrements vidéo et à vos archives, les plans Ring commencent à aussi peu que 3 $ par mois. Il est un peu particulier que le champ de vision soit légèrement inférieur à celui de la première génération, mais cela ne devrait pas faire trop de différence en ce qui concerne la plupart des espaces de porche avant. Bien que cet appareil fonctionne sur le spectre 2,4 GHz, ce qui est bon pour les appareils plus éloignés de votre routeur, vous ne pourrez pas profiter des vitesses plus rapides de votre réseau 5 GHz. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un appareil Ring Pro ou Elite. Avantages: Vidéo de qualité HD

Peut être alimenté par une batterie ou une connexion filaire

Utilise la vision nocturne infrarouge

Façades interchangeables pour personnaliser l'apparence Les inconvénients: Ne fonctionne pas sur le spectre 5 GHz

Abonnement requis pour accéder aux enregistrements

Champ de vision plus court que celui de la première génération

Meilleur dans l'ensemble pour Alexa



Ring Video Doorbell 2

Une sonnette Alexa premium pour un prix moyen Le Ring Video Doorbell 2 est disponible en version batterie ou filaire, offre une résolution vidéo 1080p, une détection de mouvement et un large champ de vision.

Meilleur sonnette économique: Ring Video Doorbell (1st Gen)

Source: Ring

Si vous ne pouvez pas vraiment faire pivoter les deux benjamins nécessaires pour la Ring Video Doorbell 2, ou si vous ne vous souciez pas vraiment que votre vidéo soit en 1080p cristalline, alors pourquoi ne pas économiser cent dollars et ramasser l'excellent en premier- version génération? Mis à part la vidéo Full HD, l'appareil de première génération offre essentiellement tout ce que fait la deuxième génération, y compris un champ de vision plus large. Vous pouvez toujours le connecter à une source d'alimentation câblée ou utiliser une batterie, il fonctionne sur le même spectre Wi-Fi 2,4 GHz et offre la même vidéo à la demande, la conversation bidirectionnelle et les alertes de mouvement que le nouveau modèle. Si vous choisissez d'opter pour la voie frugale en choisissant l'anneau de première génération sur la sonnette vidéo 2, envisagez d'utiliser certaines de vos économies pour récupérer l'appareil fourni avec un point d'écho. Comme tous les produits Ring, cet appareil de première génération est également doté de la protection à vie contre les menaces Ring. Cela signifie que même si les méchants gagnent et volent avec votre sonnette, Ring vous en enverra un nouveau gratuitement. Cette sonnette n'a pas de faces avant amovibles, et encore une fois, vous devrez vous abonner à un plan Ring Connect pour voir vos enregistrements, mais avec l'argent que vous économisez avec Ring Video 2, Pro ou Elite, vous serez couvert ! Avantages: Sonnette Ring la plus abordable

Comprend une protection à vie contre les menaces

Souvent groupé avec Echo Dot pour des économies Les inconvénients: Pas de vidéo Full HD

Nécessite un abonnement pour accéder aux enregistrements

Pas de faces avant interchangeables

Meilleur sonnette économique



Ring Video Doorbell (1st Gen)

Une sonnette intelligente bon marché Ring fait toute une gamme de sonnettes plus récentes avec des fonctionnalités plus premium, mais celui-ci fait toujours très bien le travail.

Meilleur style: August Doorbell Cam Pro

Source: août

August est une entreprise d'appareils ménagers intelligents qui s'est forgée une solide réputation, en particulier en ce qui concerne les produits de portes intelligentes. Les serrures intelligentes August sont parmi les plus avancées et les mieux notées du marché.Il n'est donc pas surprenant qu'elle propose l'un de mes dispositifs de sonnette intelligents préférés: l'August Doorbell Cam Pro. Une des principales raisons pour lesquelles vous pourriez choisir d'utiliser cette sonnette par rapport aux autres est son intégration avec les serrures intelligentes d'August. Vous pouvez facilement laisser vos amis ou votre famille entrer dans votre maison à distance via l'application ou via Alexa. L'installation de cet appareil peut présenter des maux de tête pour les non-techniques, car il n'est disponible qu'en version filaire, et sa forme inhabituelle (carré ou rectangle) peut présenter des problèmes de montage. Cette chose a l'air cool. Alors que certaines des sonnettes de Ring, Nest et d'autres ont un aspect et une sensation très utilitaires, cette beauté d'août ressemble à une sonnette du futur. La caméra 960×1280 a la commodité d'un projecteur intégré activé par le mouvement pour pouvoir enregistrer des séquences HD en couleur, même la nuit. Il a un champ de vision plus étroit que certains concurrents, ce qui pourrait ne pas le rendre idéal pour les grands porches ou pour voir votre cour avant complète. August offre généreusement jusqu'à 24 heures de stockage vidéo gratuit avec son abonnement de base, qui est inclus avec l'achat de votre caméra Doorbell. Cependant, pour obtenir plus de stockage, vous devrez vous inscrire à ses options Premium ou Premium Plus, qui sont toujours une bonne affaire. Avantages: Caméra Full HD avec projecteur intégré

Stockage vidéo gratuit pendant 24 heures

S'associe aux serrures intelligentes August pour une entrée à distance Les inconvénients: Seule option filaire disponible

Le stockage supplémentaire nécessite des plans premium

Une forme étrange peut présenter des défis d'installation

Meilleur style



August Doorbell Cam Pro

Magnifique sonnette Cette caméra de sonnette d'aspect futuriste fonctionne avec votre serrure intelligente August pour assurer la sécurité et la commodité de votre entrée.

Meilleure valeur: eufy Video Doorbell

Source: Eufy

La marque eufy ne vous est peut-être pas familière, mais vous connaissez probablement sa société mère, Anker, qui fabrique également des produits qui fonctionnent avec Alexa. La sonnette vidéo eufy est une grande valeur pour de nombreuses raisons, y compris ses spécifications matérielles de qualité et sa grande solution de stockage. Cette sonnette a un champ de vision grand angle, une caméra activée par le mouvement qui peut enregistrer cinq secondes avant l'alerte initiale que vous recevez, et elle peut enregistrer une vidéo HD 2K pour une lecture plus claire. En parlant de lecture vidéo, la sonnette vidéo eufy est livrée avec 4 Go de stockage local sécurisé avec un cryptage de qualité militaire 256 bits, de sorte que vos images restent sur place et sécurisées. Eufy ne facture aucun frais mensuel ou annuel pour accéder à ce stockage. L'appareil est également étanche IP65 et a une autonomie de 180 jours. Comme avec la plupart de ces caméras intelligentes, la sonnette vidéo eufy vous permet d'interagir avec les visiteurs via l'application ou via Alexa, mais la fonctionnalité la plus intéressante est peut-être que vous pouvez configurer des réponses préenregistrées lorsque vous n'êtes pas disponible ou "indisponible". " Vous pouvez programmer la sonnette pour dire au livreur de "la laisser sur le porche, s'il vous plaît". Étant donné que cette sonnette nécessite une connexion filaire et peut ne pas fonctionner avec les carillons existants, une installation professionnelle peut être recommandée pour certaines personnes qui pourraient ne pas être à portée de main. Il convient également de noter que beaucoup ont remis en question la précision des fonctionnalités de détection de mouvement / personne d'Eufy, affirmant qu'elles obtiennent plus de faux positifs que prévu. Si vous avez des arbustes ou des arbres près de la porte d'entrée, c'est quelque chose que vous voudrez peut-être garder à l'esprit. Avantages: Carillon sans fil inclus

Stockage gratuit sans frais d'abonnement

Résolution HD, HDR et correction de la distorsion

Résistant à l'eau Les inconvénients: Connexion filaire uniquement

Une installation professionnelle peut être requise

L'identification des personnes et la détection de mouvement sont boguées

Meilleure valeur



eufy Video Doorbell

Pas d'inconnus ou de frais cachés La sonnette vidéo eufy fait de notre liste une grande valeur car elle offre des fonctionnalités intelligentes de qualité sans frais ni abonnement cachés.

Idéal pour les locataires: Ring Peephole Cam

Source: Ring

Je dis que cette sonnette est préférable pour les locataires, mais c'est vraiment génial pour tous ceux qui ont une porte solide avec un judas (ou un espace pour un judas). Avec une installation minimale, vous obtenez essentiellement trois produits dans un seul appareil – une sonnette, un judas et une caméra. Voilà de la valeur! Ring a fait un excellent travail en créant un produit que même un profane comme moi peut installer facilement (et sans fil!), Et il a inclus la plupart de ses meilleures technologies dans le processus. Cela étant dit, si votre porte n'a pas déjà un judas, vous devrez en percer physiquement un. Si cela décrit votre situation, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Cette sonnette dispose d'une caméra vidéo HD 1080p qui vous permet d'interagir avec des personnes à votre porte via votre appareil Alexa ou dans l'application Ring. La caméra n'enregistre pas de vidéo HDR, et bien que le champ de vision soit toujours meilleur que la plupart, il est légèrement inférieur à la Ring Video Doorbell 2. Les enregistrements sont déclenchés par un capteur de mouvement que vous pouvez personnaliser pour définir des zones de mouvement et ne recevoir que des notifications si ces zones sont activées. Une fonctionnalité vraiment cool que la Peephole Cam offre qu'aucune autre sonnette de sonnerie ne peut prétendre est la détection de cognement. Fondamentalement, parce que cet appareil est situé là où se trouve le judas et non où se trouverait une sonnette traditionnelle, certains visiteurs peuvent ne pas savoir que vous avez en fait une sonnette. Donc, s'ils frappent simplement à la porte par habitude, vous recevrez toujours une notification indiquant que vous avez un invité comme vous le feriez s'ils appuient sur le bouton de la sonnette. Insérez vos blagues à couper le souffle ici Alexa. Avantages: Enregistrement vidéo HD

Judas passthrough

Fonction de détection de cognement

Les mêmes fonctionnalités intelligentes que sur les autres sonnettes Ring Les inconvénients: Nécessite un abonnement pour accéder aux enregistrements

Besoin d'un judas à utiliser

Ne prend pas en charge la vidéo HDR

Idéal pour les locataires



Ring Peephole Cam

Eye spy people through the judas Avec une visionneuse de judas et une détection de cognement, cette sonnette combine le meilleur de l'ancien avec l'intelligence du nouveau.

Meilleur sans appareil photo: Arlo Audio Doorbell

Source: Arlo

Peut-être que vous ne cherchez pas à dépenser beaucoup d'argent, mais vous voulez toujours des fonctionnalités intelligentes pour votre sonnette. Peut-être que vous n'avez pas d'Echo Show ou Fire TV et que vous ne pouvez pas facilement regarder les flux vidéo sans ouvrir une application sur votre téléphone comme un animal. Dans tous les cas, nous avons une solution pour vous dans la sonnette Arlo Audio. Avec la sonnette Arlo Audio, vous pouvez toujours utiliser les services d'Alexa pour interagir avec les visiteurs via votre Echo ou Echo Dot en utilisant votre voix. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est la façon dont les visiteurs peuvent enregistrer des messages pour vous via l'appareil, que vous pouvez écouter à distance ou à votre guise. Comme mentionné ci-dessus, cette sonnette ne comporte pas de caméra, mais vous pouvez la connecter à une caméra intelligente Arlo existante pour obtenir les mêmes avantages que certaines des sonnettes vidéo les plus premium. Alternativement, vous pouvez commencer avec seulement la sonnette audio et prendre une caméra intelligente Arlo à une date ultérieure pour économiser de l'argent à court terme. Un autre inconvénient potentiel de cet appareil est qu'il nécessite un hub intelligent, que vous devrez acheter séparément si vous souhaitez qu'il fonctionne avec Alexa. Avantages: Peu coûteux

Peut ajouter des caméras vidéo plus tard si vous le souhaitez

Fonction de messagerie des visiteurs Les inconvénients: Pas de caméra ni d'enregistrement vidéo

Nécessite un hub pour fonctionner avec Alexa

Meilleur sans appareil photo



Arlo Audio Doorbell

Juste les bases La sonnette Arlo Audio vous emmène à mi-chemin vers une sonnette interactive entièrement intelligente pour environ la moitié du prix de ses concurrents.