Meilleures sonnettes vidéo intelligentes qui se stockent localement (pas dans le cloud) en 2020

Sonnettes vidéo intelligentes qui stockent localement

2020

Même si vous n’avez jamais envisagé une caméra vidéo intelligente pour surveiller votre propriété, vous pourriez regarder une sonnette vidéo intelligente. Devine quoi? Ceux-ci ont également des caméras, et la grande majorité d’entre elles, en particulier les plus populaires comme Ring, stockent toutes vos séquences vidéo dans le cloud. Si vous n’êtes pas à l’aise avec cet arrangement, ou si vous voulez simplement savoir quelles sont vos options pour stocker vos séquences vidéo localement, alors nous avons ce qu’il vous faut. De toutes les sonnettes vidéo intelligentes de cette liste, nous aimons mieux la sonnette vidéo Eufy en raison de sa construction de haute qualité, de ses excellentes capacités vidéo, de son stockage eMMC intégré, de son cryptage haut de gamme et de son carillon de sonnette inclus.

Meilleur dans l’ensemble: Eufy Video Doorbell

Eufy est facilement la marque la plus connue de cette liste, mais juste au cas où elle passerait sous votre radar: la société est l’une des sous-marques d’Anker et est connue pour fabriquer des appareils domestiques connectés de haute qualité tels que des caméras intelligentes et l’éclairage, aspirateurs robots, prises intelligentes et même balances et moniteurs pour bébé.

La sonnette vidéo Eufy est l’un des meilleurs produits de plusieurs de nos meilleures listes de sonnettes vidéo intelligentes pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que vous pouvez stocker tous vos enregistrements vidéo localement – jusqu’à 4 Go grâce au stockage flash eMMC intégré . En plus de cela, vous obtenez une imagerie HD 2K, une plage dynamique élevée et une correction de la distorsion, et toute la connectivité que vous attendez d’un appareil intelligent. Eufy comprend également un carillon de porte avec la sonnette, ce que vous devez souvent payer en supplément avec d’autres fournisseurs tels que Ring. Cette inclusion est également une bonne chose, car votre carillon de sonnette existant n’est probablement pas compatible avec la sonnette vidéo Eufy.

La qualité d’image est excellente non seulement en raison de la résolution, mais aussi parce qu’elle enregistre et s’affiche au format 4: 3, ce qui est plus visible dans le cadre que d’autres appareils similaires avec un format 16: 9. Vous pouvez visualiser jusqu’à trois secondes de séquences avant une alerte, et vous pouvez personnaliser les zones de détection intelligentes, afin que votre caméra ne soit pas déclenchée par chaque branche ou écureuil lâche. Vous pouvez contrôler votre sonnette vidéo Eufy avec Alexa d’Amazon ou l’Assistant Google, et vous savez que votre vidéo sera en sécurité grâce à la puce cryptée AES-256 de qualité militaire d’Eufy. L’appareil est alimenté par votre câblage de sonnette existant, mais cela signifie qu’il n’y a pas d’option de sauvegarde de la batterie.

C’est l’un des appareils les plus chers de cette liste, alors n’oubliez pas de consulter certaines offres qui pourraient être en cours.

Avantages:

Stockage eMMC intégré

Carillon de sonnette inclus

Caméra HD 2K et format d’image 4: 3

Cryptage AES 256 de qualité militaire

Les inconvénients:

Plus cher que d’autres sur cette liste

Aucune option alimentée par batterie

Non compatible avec les carillons de sonnette existants

Meilleur dans l’ensemble

Eufy Video Doorbell

Vous en avez pour votre argent

La sonnette vidéo Eufy est un achat unique, sans abonnement ni achat d’équipement supplémentaire.

Le plus abordable: la sonnette vidéo Kalogl

La sécurité de la maison intelligente ne doit pas être limitée à ceux qui peuvent se permettre des appareils haut de gamme, donc heureusement, il existe des options plus abordables comme cette sonnette vidéo de Kalogl. Pour environ 50 $, vous obtenez une sonnette vidéo qui touche toutes les bases, y compris l’audio bidirectionnel, la vision nocturne, la détection de mouvement et l’étanchéité. Pas trop minable si vous nous demandez.

Le Kalogl est un appareil alimenté par batterie, ce qui signifie que vous pouvez l’installer n’importe où en quelques minutes, mais vous devrez vous rappeler de recharger ses batteries tous les deux mois. Il dispose d’un emplacement pour carte microSD, bien qu’une véritable carte microSD ne soit pas incluse dans la boîte (un thème commun ici), vous devrez donc en acheter un à la caisse si vous n’en avez pas déjà de rechange.

La qualité vidéo dépasse 720p, mais il faut s’y attendre, si ce n’est pardonner, pour le prix. La caméra a cependant un champ de vision raisonnablement large à 166 degrés, et sa vision nocturne est améliorée avec l’imagerie infrarouge qui s’allume automatiquement dans des conditions de faible luminosité.

Avantages:

Le plus abordable de cette liste

Large champ de vision

Alimenté par pile

Batteries rechargeables

Stockage extensible

Les inconvénients:

Aucune carte microSD incluse

La vidéo en tête à 720p

Le plus abordable

Kalogl Video Doorbell

Pour ceux qui ont un budget

Si vous cherchez à économiser quelques dollars sur une sonnette vidéo avec stockage local, c’est une excellente option à considérer.

Option de stockage préinstallée la moins chère: sonnette vidéo MECO

Une mise en garde pour la plupart des caméras de cette liste (à part l’Eufy) est que oui, elles ont la possibilité de stockage sur l’appareil, mais la plupart ne l’incluent pas. Ce n’est pas le cas avec la sonnette vidéo MECO, qui est livrée avec une carte microSD de 32 Go préinstallée. Certes, ce n’est pas le moins cher de cette liste, mais il se situe toujours dans la gamme abordable à modérément abordable (par rapport à des appareils similaires), et le fait qu’il soit livré avec la carte microSD dans la boîte est un tracas de moins pour à gérer lors de la commande et de la configuration de votre nouvelle sonnette.

Le stockage préinstallé n’est pas la seule chose que cette sonnette a pour elle. MECO comprend un carillon de sonnette (comme le fait Eufy) et peut enregistrer à 1080p avec un champ de vision grand angle de 166 degrés. Il offre un son bidirectionnel, une résistance aux intempéries IP65 et la possibilité d’enregistrer des messages vocaux de 30 secondes pour répondre aux visiteurs lorsque vous n’êtes pas là (similaire au Nest Hello). Bien que les batteries soient fournies dans un pack rechargeable, de nombreux clients se sont plaints de ne pas avoir duré aussi longtemps que prévu, vous pourriez donc vous retrouver à recharger toutes les quelques semaines au lieu de tous les quelques mois comme promis. En outre, il ne semble pas prendre en charge les assistants virtuels, vous devrez donc vous contenter de visualiser vos images via l’application.

Avantages:

Carte microSD de 32 Go incluse

Résistance aux intempéries IP65

Carillon de porte inclus

Capuche sur la caméra pour se protéger du soleil et des éléments

Les inconvénients:

Les batteries doivent être rechargées fréquemment

Pas de support officiel pour Alexa ou Google Assistant d’Amazon

Option de stockage préinstallé la moins chère

Sonnette vidéo MECO

Matériel important inclus

Le rangement préinstallé, la résistance aux intempéries et le carillon de porte inclus font que cette sonnette mérite un second regard.

Meilleure capacité de stockage: Sonnette vidéo Amcrest SmartHome

Nous avons déjà parlé de la capacité de stockage, mais cette sonnette vidéo Amcrest (non, pas d’accoudoir) se situe au-dessus des autres – avec la sonnette eRing ci-dessous, elle a la capacité de stockage interne la plus élevée de tous les appareils de notre liste.

Bien que le champ de vision ne soit pas mauvais à 140 degrés, il est plus petit que les plages de 160 degrés et plus que nous avons vues des autres sur cette liste. Il présente une résistance aux intempéries IP55 et peut fonctionner dans des plages de températures de -22 à 122 degrés Fahrenheit, ce qui devrait, espérons-le, couvrir la plupart de nos lecteurs, la plupart du temps. Cet appareil peut être configuré avec votre câblage de sonnette existant, mais il n’y a pas d’option de sauvegarde alimentée par batterie. Il existe une compétence Alexa, donc cette sonnette fonctionnera avec vos appareils Echo Show, mais elle ne prend pas en charge Google Assistant pour le moment.

Avantages:

Peut stocker jusqu’à 128 Go de vidéo sur microSD

Résistance aux intempéries IP65

Vision nocturne et détection de mouvement

Prise en charge d’Alexa

Les inconvénients:

Champ de vision plus petit que les autres de cette liste

Aucune option alimentée par batterie

Pas de support Google Assistant

Meilleure capacité de stockage

Sonnette vidéo Amcrest SmartHome

Des tonnes de stockage local

Enregistrez autant d’enregistrements que vous le souhaitez avec jusqu’à 128 Go de stockage sur l’appareil.

Meilleure option de cloud Sonnette vidéo sans fil KAMRE

Attendez une seconde, la meilleure option cloud? Je pensais que c’étaient les meilleures sonnettes vidéo qui se stockent localement? Eh bien, vous avez raison, mais cette sonnette vidéo KAMRE vous offre le meilleur des deux mondes si vous le souhaitez. Non seulement vous pouvez stocker jusqu’à 32 Go de vidéo via une carte microSD sur l’appareil, mais KAMRE offre un service cloud gratuit à vie au cas où vous le souhaiteriez ou en auriez besoin comme sauvegarde. Grâce à son service cloud, vous pouvez sauvegarder 20 enregistrements déclenchés par mouvement par jour, jusqu’à sept jours.

Quant aux spécifications techniques, cette sonnette est du côté basique. Il plafonne à 720p pour la qualité vidéo, mais c’est probablement assez bon pour la plupart des gens. Vous pouvez vérifier votre vidéo en direct via l’application, mais il n’y a pas de support officiel pour les assistants intelligents d’Amazon ou de Google. Il a un joli champ de vision à 166 degrés, et il est équipé d’une vision nocturne et d’une détection de mouvement, donc vous êtes couvert lorsque vous n’êtes pas là ou disponible.

Avantages:

Capacité de stockage de 32 Go

Stockage cloud gratuit à vie

Champ de vision de 166 degrés

Détection de mouvement PIR

Six lumières infrarouges de vision nocturne

Les inconvénients:

La vidéo en tête à 720p

Pas de support officiel pour Alexa ou Google Assistant d’Amazon

Meilleure option cloud

Sonnette vidéo sans fil KAMRE

Plusieurs options de stockage pour moins

Non seulement cette sonnette vidéo peut stocker jusqu’à 32 Go de vidéo localement, mais KAMRE inclut un stockage cloud gratuit à vie si vous le souhaitez.

Option de stockage élevée la moins chère: sonnette vidéo eRing

Non, vous n’avez pas mal lu, le nom de cette entreprise est eRing, pas Ring. Même si leurs noms sonnent de la même manière, ce produit est tout à fait différent des offres de Ring. Pour commencer, vous pouvez stocker jusqu’à 128 Go sur l’appareil via une carte microSD, ce que aucune sonnette Ring n’est actuellement capable de faire.

Comme la plupart des sonnettes de cette liste, l’eRing est capable de vidéo en temps réel, d’audio bidirectionnel, de détection de mouvement et de vision nocturne. De plus, comme certaines des options les moins chères, il n’y a pas de support pour Alexa d’Amazon ou l’Assistant Google, donc toutes les interactions avec la caméra ont lieu depuis l’application. L’appareil photo est capable d’enregistrer à 1080p, et il dispose d’une annulation adaptative du bruit afin que vous puissiez entendre vos visiteurs plus clairement.

Mesurant 4,5 pouces de hauteur par un peu moins de 2 pouces de large, cet appareil est l’un des plus petits que nous ayons vus, ce qui signifie qu’il devrait s’adapter à presque tous les paramètres. Le design est également un peu unique, que vous aimerez ou non, mais il ne ressemblera à rien d’autre dans votre rue!

Avantages:

Peut stocker jusqu’à 128 Go de vidéo sur microSD

Enregistrement vidéo 1080p

Suppression adaptative du bruit

Les inconvénients:

Aucune option alimentée par batterie

Pas de support officiel pour Alexa ou Google Assistant d’Amazon

Option de stockage élevé la moins chère

eRing Video Doorbell

Abondance abordable

Ce portail de la taille d’une pinte contient beaucoup d’espace de stockage pour le prix.

Conclusion

Le stockage cloud ne va nulle part, car il s’agit d’un énorme centre de profit et d’une grande commodité pour les utilisateurs, mais les récentes fuites de données et les scandales de confidentialité ont montré qu’il existe un marché pour une autre approche. Nous nous attendons à ce que davantage de fabricants de sonnettes vidéo intelligentes commencent à intégrer le stockage sur appareil à leurs produits pour répondre à la demande du marché pour un meilleur contrôle personnel sur les données des utilisateurs. Même si les sonnettes de cette liste offrent toutes des options de stockage local, notre premier choix doit être la sonnette vidéo Eufy. Non seulement la marque a une solide réputation dans le domaine de la maison intelligente, mais elle intègre des tonnes de fonctionnalités intéressantes dans l’appareil pour offrir aux consommateurs une expérience inoubliable.

Si vous recherchez plus de capacité de stockage sur l’appareil ou une alternative plus abordable, il existe également d’autres options intéressantes sur cette liste. L’essentiel est que vous, en tant que consommateur, ayez des options, et nous espérons que ce guide vous sera utile lorsque vous achèterez une sonnette vidéo intelligente.

