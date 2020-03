Meilleures stations d’accueil pour Chromebooks en 2020

Meilleur

Une station d’accueil pour votre Chromebook peut transformer un appareil portable en un véritable remplacement de bureau. Habituellement, vous trouverez de nombreux ports utilisés pour gérer l’échange de données entre des appareils d’une sorte ou d’une autre, ainsi qu’une connexion d’affichage afin que vous puissiez brancher des périphériques standard et un moyen d’alimenter les autres appareils connectés. Si vous devez connecter votre Chromebook, ce sont les meilleures stations d’accueil.

Choix du personnel

Double vidéo HD, six Les ports USB, Ethernet et même un port EGPU dédié font de cette station d’accueil de WAVLINK une prise de tous les métiers. Conçu pour être utilisé avec les Chromebooks à l’esprit, ce dock devrait répondre aux besoins de presque tous ceux qui en ont besoin.

S’en tenir à WAVLINK pour ce prochain choix, c’est une autre station d’accueil de la société que nous aimons vraiment. Il vous offre six ports USB de grande taille, dont quatre à l’avant et deux à l’arrière. Le port HDMI prend en charge des résolutions allant jusqu’à 2560 x 1440, il y a un port Ethernet câblé et la conception en aluminium est magnifique.

Initialement conçue pour les tablettes Windows, cette petite station d’accueil de Pluggable prend en charge tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre Chromebook en ordinateur de bureau tout en ayant des ports pour vous permettre de connecter d’autres éléments essentiels comme les lecteurs de carte SD. Il est également agréable et petit, il n’a donc pas besoin de beaucoup de biens immobiliers sur votre bureau!

Ne vous laissez pas tromper par le nom – ce «hub» USB C d’EUASOO possède toutes les fonctionnalités d’une station d’accueil beaucoup plus grande (et moins portable) d’autres sociétés. Et tout fonctionne parfaitement avec votre Chromebook!

Cette petite station d’accueil comprend les éléments de base comme les connexions USB et vidéo et arbore également un circuit de charge de 85 watts via le port USB C pour satisfaire tous les besoins d’alimentation que vous aurez avec un port et un câble.

Conçue pour le secteur d’activité des Chromebooks de HP, cette station d’accueil dispose des ports et des connexions vidéo que vous attendez ainsi que des fonctions réseau avancées telles que la prise en charge du réveil sur le LAN et de l’adresse MAC. Pour l’entreprise ou l’utilisateur sérieux, c’est un outil parfait.

Avez-vous besoin d’une station d’accueil?

Les stations d’accueil sont généralement associées à un environnement de bureau, car elles sont l’une de ces choses qui restent généralement en place lorsque vous êtes en déplacement. Ils font également un excellent travail – notre choix de personnel, la station d’accueil universelle pour ordinateur portable WAVLINK, vous offre une expérience de bureau complète en connectant simplement un seul câble USB. La différence la plus significative entre une station d’accueil et un concentrateur, en dehors d’appareils tels que le concentrateur EUASOO USB C, est la façon dont l’alimentation est gérée; les concentrateurs ont tendance à ne pas alimenter votre Chromebook, contrairement à une station d’accueil.

Tous les produits de cette liste fonctionnent parfaitement pour améliorer ou étendre votre Chromebook, mais vous pourriez être mieux servi avec un hub plus portable si vous ne passez pas beaucoup de temps au même endroit. Les Chromebooks ont été conçus pour être mobiles, après tout!

Vous ne voulez pas dépenser beaucoup sur un quai? Il existe également des concentrateurs USB-C pour les Chromebooks, afin que vous puissiez voir quel style vous convient le mieux avant de dépenser de l’argent.

