Meilleures tablettes Android en 2020

Il n’y a pas une tonne de super tablettes Android, mais le Samsung Galaxy Tab S6 offre la meilleure expérience de tablette Android du groupe. Il a un grand écran, des spécifications haut de gamme, des tonnes de fonctionnalités, un stylet et la prise en charge d’un clavier complet. C’est cher et ce n’est pas le bon choix pour tous ceux qui veulent une tablette plus petite et plus portable, mais en tant qu’appareil polyvalent, il est imbattable. Pour ceux qui ont des besoins (ou des budgets) différents, il existe quelques autres choix qui fonctionnent bien comme appareils de consommation de médias et ne casseront pas la banque.

Meilleur dans l’ensemble – Samsung Galaxy Tab S6

Les choses les plus importantes à avoir dans une tablette Android pleine grandeur sont un grand écran, des haut-parleurs, une qualité de construction robuste et un logiciel qui utilise la taille d’écran supplémentaire. C’est ce qui fait du Samsung Galaxy Tab S6 la meilleure tablette Android – il a une combinaison de tout.

Sa fiche technique laisse peu à désirer, avec un processeur Snapdragon 855 ultra-rapide, 6 Go de RAM, beaucoup de stockage et un logiciel bien optimisé. Et parce que c’est un produit Samsung, vous obtenez un écran de premier ordre – à 10,5 pouces – et une construction métallique fantastique. Vous obtenez également maintenant un capteur d’empreintes digitales à l’écran, qui manquait sur les modèles précédents.

Au-delà des spécifications, vous obtenez des extras comme de super haut-parleurs quadruples, un emplacement pour carte microSD et un stylet inclus dans la boîte qui se fixe à l’arrière de la tablette lorsqu’elle n’est pas utilisée. Et malgré sa finesse et sa légèreté, il offre une grande autonomie. Vous pouvez ajouter une formidable couverture de clavier propriétaire pour effectuer certains travaux, puis passer à l’interface de style bureau DeX pour une expérience plus portable.

Si vous voulez une tablette Android tout faire et que vous êtes prêt à dépenser de l’argent, il n’y a nulle part où aller à part la Galaxy Tab S6.

Avantages:

Meilleur écran disponible sur une tablette Android

Stylet S Pen inclus dans la boîte

Matériel robuste et beau

Longue durée de vie de la batterie

Prise en charge du clavier amovible d’origine

Haut-parleurs quad de haute qualité

Les inconvénients:

Cher si vous n’êtes qu’un simple utilisateur de tablette

Ne convient pas pour une utilisation portrait ou ordinateur portable pendant une longue période

Meilleur dans l’ensemble

Samsung Galaxy Tab S6

La meilleure tablette Android polyvalente pour la plupart des gens.

C’est la meilleure tablette de Samsung et elle peut tout faire. Des spécifications solides, un excellent écran et une longue durée de vie de la batterie sont tous des arguments de vente.

Productivité à moindre coût – Samsung Galaxy Tab S5e

Les capacités et le prix de la Galaxy Tab S6 sont un peu exagérés pour la plupart des gens. C’est pourquoi Samsung fabrique la Galaxy Tab S5e. Il est construit sur les mêmes principes que la Tab S6, mais prend des réductions stratégiques pour être plus abordables – et cela le rend extrêmement attrayant.

Vous obtenez le même écran AMOLED de 10,5 pouces, ce qui est un énorme avantage, ainsi que 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et quatre haut-parleurs de haute qualité. La batterie est un peu plus petite et le processeur Snapdragon 670 ne vous épatera pas avec les performances, mais ce sont de bons compromis pour une solide baisse de prix.

Le corps entier est un métal élégant plutôt que du verre. Il peut ne pas sembler aussi haut de gamme, mais aide la Tab S5e à être extrêmement légère pour sa taille à seulement 399 g (0,88 lb). Cela le rend idéal pour la consommation multimédia et l’utilisation portable, contrairement à la Tab S6. Mais vous pouvez toujours connecter un clavier matériel et passer en mode bureau DeX pour effectuer un travail sérieux tout aussi bien.

Avantages:

Super léger pour sa taille

Grand écran de haute qualité

Haut-parleurs quadruples

Couvercle de clavier matériel en option

Fonctionnalités de productivité, y compris DeX Desktop

Les inconvénients:

Pas aussi puissant que le Galaxy Tab S6

Pas de support de stylet

Productivité pour moins

Samsung Galaxy Tab S5e

Obtenez une tablette de haute qualité avec des fonctionnalités de productivité à moindre coût.

L’onglet S6 est attrayant, mais cher. La Tab S5e fait les bases et ajuste les bons endroits pour être d’une grande valeur.

Pour la consommation de contenu – Samsung Galaxy Tab A 10.1

Tout comme la Tab S5e est une version édulcorée de la Tab S6, la Tab A 10.1 fait simplement un pas de plus en termes de capacités et de prix. Vous obtenez toujours un grand écran magnifique, cette qualité de conception et de construction Samsung, et des haut-parleurs surround – mais il y a de grosses coupures, en particulier dans les aspects de la productivité, pour atteindre un prix beaucoup plus acceptable.

Le processeur plus lent et seulement 2 Go de RAM vont être des rupteurs pour toute sorte de levage lourd sur l’onglet A 10.1, tout comme le manque de prise en charge officielle du clavier et du stylet. Mais ce n’est pas vraiment à ça que sert cette tablette; son énorme batterie 6150mAh et son grand écran feront toujours le travail pour l’affichage de contenu et une utilisation occasionnelle, et à ce prix, vous ne serez pas contrarié par ce bit.

Avantages:

Grand écran

Corps léger

Enceintes surround

Grande batterie

Stockage extensible

Les inconvénients:

Processeur plus lent et mémoire faible

Pas de prise en charge du stylet ou du clavier

Seulement 32 Go de base de stockage

Pour la consommation de contenu

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Un grand écran avec une grosse batterie – et pas grand chose d’autre.

Pour ceux qui n’ont pas besoin de productivité, mais qui veulent un grand écran et une batterie longue pour se gaver toute la journée, le Tab A 10.1 est parfait.

Gros sur un petit budget – Amazon Fire HD 10

L’Amazon Fire HD 10 est l’une de ces offres qui sont presque trop bonnes à laisser passer si vous recherchez un appareil avec un grand écran mais un petit prix. C’est simplement la meilleure grande tablette Android pour faire les bases, de regarder des films et des émissions de télévision à parcourir et jouer à des jeux occasionnels.

La grande mise en garde à garder à l’esprit avec une tablette Amazon Fire est que vous n’obtenez pas le Google Play Store ni les excellentes applications et services de Google. Au lieu de cela, vous vous reposerez sur l’Amazon App Store, qui a une sélection d’applications considérablement limitée. Mais pour ce prix et ce que vous en ferez probablement, c’est un bon compromis pour la plupart.

Avantages:

Valeur exceptionnelle pour cette taille

Affichage solide

Les applications d’Amazon accomplissent les bases

Options de couleurs amusantes disponibles

Les inconvénients:

Pas d’accès aux applications Google Play

Corps en plastique bon marché

Gros sur un petit budget

Amazon Fire HD 10

Tablette solide et économique qui fait le travail

Le Fire HD 10 est tout au sujet de l’expérience de tablette essentielle sans la complication supplémentaire et le coût des fonctionnalités de productivité.

Le moins cher possible – Amazon Fire HD 8

Amazon fabrique également la meilleure tablette Android super bon marché disponible, la Fire HD 8. À ce prix et avec 16 Go de stockage, c’est une affaire fantastique. La petite taille le rend facile à jeter dans un sac et à transporter ou à donner à un enfant. Et il est également léger et facile à tenir dans une main, ce qui le rend adapté à la lecture.

Comme le Fire HD 10, il n’a pas le Google Play Store ni les applications Google. Mais vous êtes encore plus susceptible de regarder au-delà de cela lorsque vous dépensez ce peu sur une tablette. C’est un excellent choix pour la consommation multimédia, la navigation ou la remise à vos enfants.

Avantages:

Assez petit pour que les enfants l’utilisent

Choix de couleurs amusants

Obtient toutes les bases

Prix ​​presque incroyable

Les inconvénients:

Écran de mauvaise qualité

Construction en plastique bon marché

Pas d’accès aux applications Google Play

Pas cher comme il est

Amazon Fire HD 8

Tablette solide et économique qui fait le travail

Une tablette légère et portable à un prix avantageux – vous ne pouvez pas vous plaindre de cette équation.

Conclusion

Le nombre d’options de tablettes Android est limité, mais il y en a quelques-unes qui méritent d’être recommandées. La meilleure expérience de tablette Android possible vient de Samsung Galaxy Tab S6 avec ses matériaux haut de gamme, son grand écran, ses logiciels compatibles et sa prise en charge du clavier matériel.

La Tab S6 est trop chère pour de nombreux acheteurs de tablettes, mais Samsung propose également une excellente alternative dans la Galaxy Tab S5e. Pour beaucoup moins, vous obtenez la même expérience de base et les mêmes fonctionnalités de productivité, dans un ensemble global plus léger, mais avec quelques lacunes dans les spécifications et les fioritures.

Pour ceux qui n’ont pas besoin de chaque cloche et sifflet sous le soleil, les Amazon Fire HD 10 et Fire HD 8 offrent une excellente expérience multimédia sans vous coûter un bras et une jambe – tant que vous pouvez vivre sans les services Google Play.

Il existe de nombreux cas d’utilisation différents pour les comprimés qui pourraient influencer celui que vous devriez acheter. Oui, la Galaxy Tab S6 est la meilleure option globale avec le plus de puissance et même la capacité de remplacer votre ordinateur portable, mais vous n’avez pas besoin de tout cela si vous voulez simplement diffuser des vidéos et jouer à des jeux occasionnels à l’occasion. Connaissez vos besoins et ne payez pas trop cher pour une tablette qui fait plus que ce dont vous avez besoin.

Andrew Martonik est rédacteur en chef aux États-Unis chez Android Central. Il est un passionné de mobile depuis les jours Windows Mobile, et couvrant toutes les choses liées à Android avec une perspective unique chez AC depuis 2012. Pour des suggestions et des mises à jour, vous pouvez le joindre à andrew.martonik@androidcentral.com ou sur Twitter à @ andrewmartonik.

Jerry Hildenbrand est le rédacteur en chef de Mobile Nation et travaille à partir d’un Chromebook à plein temps. Actuellement, il utilise le Pixelbook de Google, mais cherche toujours de nouveaux produits et peut avoir n’importe quel Chromebook entre ses mains à tout moment. Vous le trouverez sur le réseau Mobile Nations et vous pouvez le contacter sur Twitter si vous voulez dire bonjour.

Daniel Bader est le rédacteur en chef d’Android Central. Au moment où il écrit ceci, une montagne de vieux téléphones Android est sur le point de tomber sur sa tête, mais son Dogue Allemand le protégera. Il boit beaucoup trop de café et dort trop peu. Il se demande s’il y a une corrélation.

