Meilleures télévisions Fire TV Edition en 2020

Meilleur

Téléviseurs Fire TV Edition

2020

À ce jour, presque tout le monde a entendu parler ou a acheté une boîte Fire TV, un bâton ou un produit similaire similaire de Roku ou Apple. Sinon, vous possédez probablement un “téléviseur intelligent” avec certaines applications intégrées. L’édition Fire TV définit pour combler l’écart entre ces appareils et rendre votre prestation de divertissement plus transparente. Notre favori global est la série Toshiba LF711U20, qui est disponible en plusieurs tailles gérables et est une entrée abordable dans le monde 4K des téléviseurs Fire. Il existe également de nombreux autres choix intéressants, alors jetons un coup d’œil.

Meilleur dans l’ensemble: Toshiba LF711U20 Series

Toshiba a été l’un des premiers fabricants de téléviseurs avec lesquels Amazon s’est associé pour fabriquer ses téléviseurs intelligents Fire TV Edition, et la société fabrique certains des ensembles ultra haute définition les plus abordables du marché. La gamme LF711U20 apporte l’expérience complète du système d’exploitation Fire TV à votre téléviseur sans avoir besoin d’un bâton ou d’un décodeur séparé. Les applications Fire TV standard comme Prime Video et Netflix sont incluses, et vous pouvez télécharger des centaines d’autres applications, jeux et chaînes Amazon comme HBO, Cinemax et Starz.

Cette gamme d’ensembles 4K Fire TV Edition est disponible en versions 43, 50 et 55 pouces, à partir de prix abordables. Certaines des variantes incluent également Dolby Vision, et toutes sont équipées d’une télécommande Amazon Alexa Voice, vous pouvez donc envoyer des commandes à l’assistant intelligent Amazon pour naviguer dans l’interface du téléviseur ou appeler un film, une émission ou une application en particulier.

Avantages:

Expérience Fire TV intégrée

La plupart des tailles sont livrées avec Dolby Vision

Mises à jour continues

Des prix abordables

Livré avec Amazon Alexa Voice Remote

Les inconvénients:

Les écrans sont LED, pas OLED

Certains clients ont des plaintes audio

Meilleur dans l’ensemble

Toshiba LF711U20 Series

4K UHD pour tous

La gamme Toshiba d’ensembles 4K UHD Fire TV Edition est un excellent rapport qualité / prix si vous recherchez une expérience de télévision intelligente intégrée à un prix compétitif.

Meilleure option abordable: Toshiba LF221U19 32 pouces

Si vous recherchez un téléviseur intelligent dans l’écosystème Amazon mais que vous ne vous souciez pas de la résolution 4K UHD ou que vous souhaitez simplement économiser un peu d’argent, alors cette petite édition HD Fire TV de Toshiba mérite votre attention. Il est disponible dans une taille de 32 pouces, particulièrement idéale pour les chambres, les appartements ou les petits espaces en général.

Même si la résolution de cet ensemble n’est pas aussi élevée que les modèles 4K UHD, vous obtenez toujours tous les avantages de Fire TV OS que vous obtiendriez sur les téléviseurs haut de gamme. Vous obtenez une télécommande Amazon Alexa Voice, que vous pouvez utiliser pour faire fonctionner le téléviseur, rechercher des émissions et contrôler vos appareils domestiques intelligents. Vous bénéficiez également des mises à jour logicielles automatiques.

Avantages:

Grande valeur

La taille est idéale pour les petits espaces

Toutes les applications et services des versions 4K UHD

Mises à jour automatiques du logiciel

Amazon Alexa Voice Remote

Les inconvénients:

Résolution inférieure

La taille dépasse 32 pouces

Meilleure option abordable

Toshiba LF221U19 Series

Prix ​​d’entrée exceptionnel

Cet ensemble Toshiba HD Fire TV Edition apporte toutes les astuces des téléviseurs haute résolution à un prix encore plus abordable.

Idéal pour la salle de jeux: Insignia DF710NA19 Series

Comme les ensembles Toshiba 4K Fire TV Edition, la série 4K d’Insignia commence à un prix très abordable pour un modèle de 43 pouces et est également disponible en versions 50 et 55 pouces. Comme avec les autres téléviseurs de cette liste, vous obtenez le système d’exploitation Fire TV complet ainsi qu’une télécommande vocale Alexa pour contrôler votre téléviseur intelligent.

L’expérience familière de Fire TV est facile à naviguer avec la télécommande de manière traditionnelle aussi, bien sûr, et regarder les derniers épisodes de Jack Ryan ou de la merveilleuse Mme Maisel est si agréable sur cet écran ultra haute définition avec plus de huit millions pixels. C’est aussi un excellent téléviseur pour jouer à des jeux vidéo – les couleurs sont vraiment POP! Il a également un faible décalage d’entrée et un bon temps de réponse, ce qui le rend également idéal pour les jeux.

Avantages:

Prix ​​d’entrée incroyable

Faible décalage d’entrée pour les jeux

Système d’exploitation Fire TV facile à utiliser

Plusieurs tailles disponibles

Amazon Alexa Voice Remote

Les inconvénients:

Pas OLED

Les boutons d’utilisation rapide à distance peuvent ne pas être utiles

Idéal pour la salle de jeux

Insignia DF710NA19 Series

Un autre grand ensemble 4K UHD

Si vous ne parvenez pas à vous procurer le Toshiba ou si vous voulez simplement une alternative différente, vous ne pouvez pas vous tromper avec cet ensemble haut de gamme Insignia Fire TV Edition.

Meilleure option allemande: Grundig Fire TV Editions

Lors du salon IFA 2019 à Berlin, Amazon a lancé plusieurs mises à jour de la gamme Fire TV, y compris l’extension du programme Fire TV Edition en Europe. Pour le marché allemand, Amazon s’est associé à Grundig, un fabricant allemand d’électronique de longue date, pour fabriquer ses ensembles Fire TV Edition pour la plus grande économie d’Europe. Grundig a commencé avec les versions HD et UHD de ces téléviseurs intelligents et est maintenant le premier fabricant à déployer un modèle OLED.

Le modèle OLED est l’un des premiers avec des commandes Alexa mains libres. Cela signifie que vous pouvez crier au téléviseur pour demander à Alexa de faire des choses comme changer la chaîne ou vérifier votre sonnette Ring … quelque chose que vous aviez besoin d’un Echo ou d’une télécommande vocale Alexa pour faire auparavant. Il s’agit également de la première Fire TV Edition disponible avec la technologie d’écran OLED à contraste élevé, donc si vous êtes en Allemagne et que vous pouvez en acheter un, nous le recommandons vivement (et nous sommes über jaloux que nous ne pouvons pas!).

Avantages:

Les éditions Fire TV désormais disponibles en Allemagne

Option OLED maintenant disponible

Les inconvénients:

Uniquement disponible en Allemagne, pour l’instant

Le modèle OLED est très cher

Alexa mains libres uniquement sur le modèle OLED

Meilleures options allemandes

Éditions Grundig OLED Fire TV

Super génial

Nos amis allemands peuvent désormais profiter de l’expérience Fire TV Edition grâce à ces modèles de Grundig.

Conclusion

Amazon frappe vraiment fort dans l’espace de streaming intelligent, et ces dernières éditions Fire TV de Toshiba et Insignia ont relevé la barre d’un cran. Notre premier choix sur cette liste doit être la série Toshiba LF711U20 d’ensembles 4K UHD Fire TV Edition.

Ces Toshibas ont toutes les spécifications de pointe que vous recherchez dans un téléviseur intelligent de milieu de gamme comme 4K UHD et Dolby Vision disponible, avec l’avantage du système d’exploitation intuitif Fire TV d’Amazon intégré. Avoir Alexa disponible via la télécommande vocale incluse est également un énorme bonus, car vous pouvez utiliser cet appareil comme votre contrôleur de maison intelligente pour surveiller votre Ring Doorbell, vos caméras Blink ou vos thermostats Ecobee. Nous aimons également le fait qu’ils viennent dans des tailles qui ne sont pas absurdement grandes pour la plupart des pièces et qu’ils soient à un prix abordable pour les téléviseurs intelligents 4K.

Quel que soit le téléviseur Fire que vous choisissez, vous obtiendrez une excellente expérience de visionnement avec Alexa smarts intégré à un prix raisonnable. Choisissez judicieusement et commencez à profiter de tout ce super contenu bientôt avec vos amis et votre famille!

