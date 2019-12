Meilleurs accessoires à acheter après avoir déballé votre nouveau téléphone Android

Meilleur

Accessoires à acheter après avoir déballé votre nouveau téléphone Android

Bienvenue dans le monde merveilleux d'Android! Nous espérons que vous apprécierez grandement votre nouveau téléphone et le nouvel écosystème qui l'entoure. Si c'est votre première fois de notre côté de la division Apple / Google, il y a quelques éléments que vous voudrez probablement envisager de ramasser pour votre nouveau téléphone. Des écouteurs à utiliser pour écouter des chargeurs et des câbles pour garder votre téléphone en vie les jours pourris qui le feront ne pas fin, vous pouvez mettre à jour votre expérience Android avec ces accessoires.

Choix du personnel

Les PopSockets sont en partie des jouets agités, en partie une prise de téléphone et en partie des phénomènes de culture pop. Si votre gros nouveau téléphone est plus difficile à utiliser d'une seule main, vous aurez besoin d'un PopGrip à l'arrière afin que vous puissiez facilement atteindre le haut de l'écran. Il y a même des designs sous licence sympas comme Baby Yoda!

10 $ chez PopSockets

Les chargeurs 18W ne sont pas beaucoup plus petits que cela, et pour couronner mes téléphones, banques d'alimentation ou écouteurs à la hâte, l'Aukey PA-Y18 est vraiment le meilleur. Je porte ce chargeur dans la poche de mon pantalon avant quand je ne traîne pas autour d'une banque d'alimentation, et il s'adaptera facilement aux prises bondées.

15 $ chez Amazon

Les câbles d'Anker sont durables car tous sortent, viennent en deux tailles et couleurs – je suis friand de la pomme rouge bonbon, mais le gris va avec tout – et même avec une enveloppe de transport qui utilise du velcro et des aimants pour garder les choses bien rangées pendant que vous êtes en déplacement.

14 $ sur Amazon

Samsung a réussi à intégrer une autonomie de plusieurs jours, des paiements sans fil et de superbes fonctionnalités de fitness comme l'entraînement automatique et le suivi de la fréquence cardiaque dans un boîtier souple que vous voudrez vraiment porter à votre poignet. Vous avez le choix entre deux tailles et trois options de couleurs.

230 $ chez Amazon

Ces écouteurs supra-auriculaires en tissu au look agréable se chargent sur USB-C afin que vous puissiez utiliser les mêmes câbles et chargeurs que votre téléphone Android. Ils offrent un son de qualité supérieure sans coûter un bras et une jambe comme le font la plupart des écouteurs Bluetooth chargés par USB-C.

126 $ sur Amazon

Ces écouteurs se chargent également via USB-C, et bien qu'ils ne soient pas des écouteurs True Wireless, cela me convient, car cela signifie que je ne peux pas en perdre accidentellement lorsque je serpente 20 000 personnes aux studios Hollywood. Les B60 ont également des options de couleurs plus récentes et plus lumineuses.

60 $ chez Amazon

Disponible dans une douzaine de couleurs, ce support de téléphone préhistorique peut soutenir votre nouveau téléphone tout en travaillant au bureau, en dînant dans la cuisine ou ailleurs. Plinrise vend également des stands sous d'autres formes animales amusantes comme des chiots, des chatons, des birdies et le toujours féroce T-Rex!

10 $ sur Amazon

Quel que soit le téléphone Android que vous possédez, ce chargeur de charge Qi devrait le charger à sa vitesse sans fil maximale, y compris le Pixel 4 avec ses goûts quelque peu difficiles dans les chargeurs rapides Qi. Si vous vivez dans un foyer à écosystème mixte, ce pad rechargera également rapidement les iPhones.

42 $ chez Amazon

Bien que le chargeur mural de 18 W soit génial, il ne vous sera d'aucune utilité lorsque vous ne disposez pas d'une prise pour le faire fonctionner, c'est pourquoi Aukey crée également une batterie externe qui équilibre parfaitement la taille, le poids, la capacité et le prix . 10000 mAh rechargeront votre téléphone au maximum deux fois avec une seule charge.

30 $ chez Amazon

Comme le Anker PowerWave 15, c'est l'un des rares chargeurs de voiture à recharger rapidement et sans fil le Pixel 4 ainsi que tous les autres téléphones compatibles Qi. Je préfère le système de montage de ventilation car la climatisation maintient les choses au frais, mais un support de tableau de bord est également disponible.

50 $ sur Amazon

Les supports magnétiques sont parmi les supports les plus petits et les plus faciles à transférer sur le marché et ils sont parfaits pour les voyageurs fréquents à utiliser dans leurs voitures de location. Si votre téléphone n'a pas de charge Qi – les plaques magnétiques interrompent la charge Qi – saisissez ce support et enfilez-le.

10 $ sur Amazon

Cette charge de voiture à deux ports offre un port Qualcomm Quick Charge 3.0 pour vos téléphones plus anciens qui ne prennent pas en charge Power Delivery, et un port PD de 30 W pour tout le reste. 30 W est plus que la plupart des téléphones, et il chargera même les Chromebooks et Macbooks, bien que lentement.

23 $ chez Amazon

Faites-vous le kit d'alimentation ultime

Il existe de nombreuses façons de mettre à niveau votre expérience Android, mais trois éléments ici peuvent vous donner la tranquillité d'esprit où que la vie vous mène et où que vous soyez soudainement coincé.

Pour chaque fois que vous avez besoin de faire le plein au bureau ou au café où vous rencontrez vos copines pour un café, accrochez le chargeur mural ultra-compact Aukey PA-Y18 PD. Il est suffisamment petit et robuste pour que vous puissiez le coller dans la poche de votre pantalon avec vos clés en sortant de la porte.

Lorsque vous êtes coincé avec une batterie faible loin des prises, gardez la batterie Aukey 10000 mAh chargée et à portée de main. Parce qu'il est de la taille d'un téléphone et léger, il s'agit d'une banque d'alimentation qui est en fait assez portable pour être portée tous les jours.

Bien sûr, vous avez besoin d'un câble pour utiliser l'un ou l'autre, et l'Anker Powerline + avec son enveloppe de transport magnétique est la solution la plus pratique pour garder votre câble suffisamment rangé pour éviter les plis ou les ruptures pendant qu'il frappe dans votre sac à main ou votre sac de vitesse.

Peu importe que ce soit juste une excursion d'une journée à Epcot ou un vol de quinze jours vers la famille, cette trinité toujours avec moi. Peu importe combien de temps mon vol est retardé et quelle que soit la densité de la foule qui essaie de retourner au parking, je peux être assuré que mon téléphone ne mourra pas quand j'en aurai le plus besoin.

CYA: Couvrez votre Android

Je l'ai déjà dit et je le redis:

Peu importe votre goût, votre téléphone a besoin d'un étui!

Protéger votre nouveau téléphone brillant n'est pas seulement du bon sens, c'est un investissement actif dans votre téléphone et dans vos mains, car mettre un PopSocket est beaucoup plus facile à faire avec un étui que de simplement le coller sur la vitre lisse de votre nouveau produit phare. Un PopSocket ou une autre poignée de téléphone peut vous aider à resserrer ou à endommager définitivement vos articulations en raison d'une mauvaise manipulation de votre téléphone, quelque chose que je connais douloureusement depuis que mon petit doigt gauche me crie dessus chaque fois que je saute le PopSocket sur un nouveau cas que j'examine. Ne sois pas comme moi; obtenir un étui et un PopSocket dès que possible.

La variété des étuis disponibles varie considérablement selon le modèle, mais si vous avez un téléphone relativement grand public comme un Pixel ou un Samsung, vous avez le choix entre:

Les protecteurs d'écran valent également la peine d'être achetés pour votre nouveau téléphone, car si votre écran se brise, votre téléphone se transforme en presse-papiers de 600 $, et personne n'en a besoin. Les protecteurs d'écran en verre trempé ont tendance à se sentir mieux sur vos doigts et offrent une protection plus durable contre les éclats, mais même un film protecteur plus mince peut offrir une protection contre les éraflures et les rayures.

