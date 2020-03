Meilleurs accessoires de caméra Arlo en 2020

Meilleur

Lorsqu’il s’agit de garder un œil sur votre maison, Arlo propose une gamme puissante de caméras de sécurité à domicile sans fil qui peuvent répondre à presque tous les besoins. Ces caméras sont alimentées par batterie et peuvent être montées à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison, vous permettant de garder un œil sur l’ensemble de votre propriété pour plus de tranquillité d’esprit. Si vous cherchez à tirer le meilleur parti de vos caméras de sécurité Arlo, les bons accessoires peuvent aller très loin; voici nos accessoires préférés pour vous aider à démarrer.

Que vous cherchiez à mélanger vos caméras Arlo dans votre décor, à avoir une meilleure façon de les cacher dans la verdure de votre jardin, ou les deux, Arlo Skins peut vous aider. Ces housses en silicone sont disponibles pour tous les styles d’appareils photo Arlo et se glissent simplement dessus pour leur donner un look différent. Vous n’avez pas à vivre avec la couleur blanc brillant des caméras si vous ne le souhaitez pas, et ces skins offrent également une protection supplémentaire contre les éléments.

Si vous avez des caméras Arlo Pro ou Arlo Go qui regardent l’extérieur de votre maison, le panneau solaire Netgear Arlo peut les faire fonctionner avec la puissance du soleil. Avec un support multidirectionnel intégré et un très long câble, vous devriez pouvoir placer le panneau solaire Arlo à l’endroit le plus ensoleillé que vous puissiez trouver et le garder connecté à votre caméra.

Selon la disposition de votre maison ou la zone que vous souhaitez regarder, vous souhaiterez peut-être installer vos caméras Arlo au plafond. Pour ce faire, vous aurez besoin de la table Arlo et du support de plafond. Compatible avec les modèles Arlo, Arlo Pro et Arlo Pro 2, ce support de plafond est magnétique, ce qui signifie que vos caméras se fixent et se détachent facilement. Vous n’aurez pas à vous soucier des fermoirs compliqués ou de l’utilisation d’outils à chaque fois que vous aurez besoin de charger votre appareil photo.

Ce support unique de HOLACA a non seulement l’air soigné avec sa conception de maison, mais il maintient également vos caméras en sécurité. Une chaîne antivol se fixe à la base du support et l’autre extrémité se fixe au point de montage des caméras Arlo Ultra et Arlo Pro 3. Une vis torx maintient la chaîne en place, ce qui en fait une épreuve pour quelqu’un de repartir avec notre investissement.

Si vous utilisez beaucoup les appareils photo Arlo Ultra ou Pro 3, vous savez que vous devez les charger assez souvent. Si vous souhaitez rendre les changements de batterie un peu plus faciles, consultez la station de charge double Arlo Ultra et Pro 3. Cet accessoire pratique dispose de deux emplacements de chargement pour vos batteries supplémentaires, vous permettant de les remplacer simplement car vous en aurez toujours un chargé et prêt à l’emploi.

Le XCSOURCE Taper Mount est un moyen intelligent de garder un œil sur votre maison, sans faire connaître la présence de vos caméras Arlo Pro. Ce support facile à installer s’insère simplement directement dans le sol, parfait pour être placé dans des parterres de fleurs, des pots ou des jardins. Sa base magnétique permet des ajustements presque infinis si jamais vous décidez de changer les choses.

Les caméras entièrement sans fil d’Arlo sont parmi les accessoires de maison intelligente les plus populaires du monde grâce à leur excellente qualité d’image, leur durabilité et leur flexibilité. La popularité d’Arlo signifie également qu’il existe une tonne d’accessoires utiles et intelligents disponibles, vous donnant la possibilité de monter vos caméras à peu près n’importe où, de les garder et de votre maison en toute sécurité.

Lorsque vous achetez des accessoires Arlo, assurez-vous de savoir quelle version d’appareil photo vous possédez en premier, surtout si vous achetez des skins en silicone. D’autres produits comme le panneau solaire ne fonctionnent qu’avec les caméras Arlo Pro ou Arlo GO, ce qui pourrait être une raison impérieuse de mettre à niveau pour certains.

