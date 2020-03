Meilleurs accessoires de fitness pour travailler à la maison en 2020

Meilleur

Il est si important de maintenir un style de vie actif et sain. Non seulement c’est excellent pour votre santé physique, mais c’est merveilleux pour soulager le stress et votre état mental. Si vous voulez (ou avez besoin) de faire de la bonne sueur à la maison, consultez nos choix pour les meilleurs accessoires de fitness pour faire de l’exercice à la maison.

Choix du personnel

Ce tapis de yoga haut de gamme est à haute densité et dispose d’une surface à cellules fermées qui empêche la transpiration de s’infiltrer. Il offre une protection articulaire supérieure et une adhérence et un soutien inégalés. Il est disponible dans une variété de couleurs afin que vous puissiez choisir celle qui convient le mieux à votre ambiance. Il a une épaisseur de 6 mm et est livré avec une garantie à vie.

120 $ chez Manduka

Ce tapis d’exercice extra moelleux assure le confort des personnes de toutes formes et tailles. Il est fabriqué à partir de mousse haute densité et rembourre confortablement la colonne vertébrale, les hanches, les genoux et les coudes sur les sols durs. Il présente des surfaces antidérapantes double face pour une excellente adhérence antidérapante. Il est livré avec des sangles et est léger pour un transport et un stockage faciles.

16 $ chez Amazon

Cette balle de fitness de niveau gym est fabriquée en PVC de la plus haute qualité, est anti-éclatement et peut supporter jusqu’à 2000 livres. Il résistera aux entraînements les plus rigoureux et comprend une pompe de gonflage rapide. Il est excellent pour les exercices à domicile et favorise l’équilibre et la force.

23 $ chez Amazon

Ce ballon d’exercice robuste de 9 pouces de qualité studio est fabriqué en PVC et peut supporter jusqu’à 700 livres. Il est non toxique, BPA, latex, métaux lourds et sans phtalate et sans danger pour toute la famille. Il est parfait pour les exercices Barre, Pilates et de musculation à domicile et est livré avec un eBook d’entraînement et des guides d’exercices numériques.

14 $ chez Amazon

Cet ensemble de poids gratuit est livré avec trois paires de poids: 3 livres, 5 livres et 8 livres. Ils sont idéaux pour l’entraînement en résistance. Ils ont un revêtement en néoprène qui permet une prise sûre et ont été conçus pour une utilisation intérieure et extérieure. Un support de poids facile à assembler est inclus avec l’achat.

43 $ chez Amazon

Ce gymnase tout-en-un à domicile comprend 210 livres d’unités de résistance de tige de puissance. Ces barres de puissance vous offrent une résistance ou un poids aussi bons ou meilleurs que les poids libres, mais sans l’inertie ou le risque de douleurs articulaires généralement associés aux poids libres. Il présente un système de poulie à câble sans changement qui vous permet de passer des squats aux lats aux entraînements des jambes sans jamais changer de câble. Il a une station de poulie / squat inférieure à quatre positions et une unité d’extension de jambe pour les séances d’entraînement ultimes à domicile.

1499 $ chez Bowflex

Ce tapis roulant pliable innovant 2 en 1 a deux modes pour répondre à vos différents besoins sportifs. Lorsque la contremarche est pliée, elle peut être utilisée comme une machine de marche / jogging, et lorsque la main courante est relevée, elle peut être utilisée comme un tapis roulant régulier pour la course. Son moteur puissant et ultra silencieux vous permet de vous entraîner sans déranger les autres. Il dispose d’une ceinture de course antidérapante et d’un écran LED multifonctionnel.

410 $ chez Amazon

Ce tapis roulant de série commerciale comprend une formation personnelle interactive à domicile propulsée par iFit; un abonnement iFit d’un an est inclus avec votre achat. Il dispose d’un écran tactile intelligent HD de 10 pouces qui offre des entraînements immersifs dirigés par un entraîneur. L’amorti FlexSelect et un ventilateur d’entraînement automatique à la brise offrent une expérience de course très confortable. Il possède une technologie de réglage automatique de l’inclinaison de 3% à 12%, et la bande de roulement mesure 22 pouces x 60 pouces et est idéale pour toutes les hauteurs.

1799 $ chez NordicTrack

Ce vélo de spin haute technologie comprend un abonnement iFit d’un an qui permet d’accéder à des milliers de classes de spin de boutique et d’expériences de conduite mondiales afin que vous puissiez faire du vélo partout dans le monde. Il dispose d’un écran tactile HD interactif de 22 pouces qui diffuse des séances d’entraînement iFit à la demande directement vers votre équipement et fournit un suivi facile des statistiques. Il dispose de 10 à 20 pour cent de la technologie de correspondance d’inclinaison LIVE et de 24 niveaux de résistance numériques pour un contrôle complet de l’entraînement. Le volant magnétique offre une conduite douce et silencieuse à chaque utilisation.

1999 $ chez NordicTrack

Ces bandes d’exercice haut de gamme sont faites de latex 100% naturel et ne contiennent pas de TPE. Ils se déclinent en cinq niveaux de résistance différents pour accueillir toutes sortes d’athlètes. Cet ensemble de bandes de résistance peut être intégré à vos exercices de yoga, de pilates, de barre, d’étirement et de force à domicile. De plus, ils sont doux pour la peau et comprennent un guide d’instructions et un livre électronique de 41 pages qui comprend des exercices illustrés.

18 $ chez Amazon

Cet ensemble de bandes de résistance offre trois niveaux de résistance. Vous pouvez les plier pour plus de résistance, faire un nœud en eux pour une bande de boucle ou prendre quelques tours autour de vos mains pour une prise sûre. Ces bandes sont sans poudre, sans parfum et sans latex. Ils sont idéaux pour tous les entraînements à domicile et ils sont parfaits pour les étirements assistés. Cet achat comprend un livre électronique qui donne accès à une tonne d’exercices différents.

19 $ chez Amazon

L’aviron est un entraînement à faible impact qui engage tous les principaux groupes musculaires. Il fait travailler le cœur, les jambes et les bras avec un mouvement de combustion doux et riche en calories. Vous pouvez suivre vos progrès avec des données fiables en temps réel et le moniteur de performances s’auto-calibre pour des résultats comparables. Vous pouvez vous connecter sans fil aux ceintures de fréquence cardiaque et aux applications, et il est conçu pour la plupart des utilisateurs. Les roues pivotantes le rendent mobile afin que vous puissiez le faire rouler n’importe où dans votre maison.

945 $ chez Amazon

Sculptez vos abdos avec ce rouleau ab Fitnessery. Il vous aidera à construire des abdominaux plus forts et plus sculptés, à brûler des calories, à développer vos muscles et à améliorer votre endurance globale. Il est fait d’un matériau solide et durable pour garantir qu’il résiste aux séances d’entraînement les plus intenses. Il est construit en acier inoxydable, en caoutchouc antidérapant et en PVC durable et possède des poignées en rembourrage en mousse EVA confortable pour assurer la sécurité et le confort pendant que vous vous entraînez.

25 $ chez Amazon

Ce banc d’entraînement polyvalent et multifonctionnel a un ajustement de banc plat et trois de déclin et 14 ajustements de soutien de cuisse et de hauteur de coussin. Il est résistant à la transpiration et à l’humidité et possède un revêtement de banc en vinyle à double couture. Il a des roues de transport pour un déplacement facile dans n’importe quelle pièce de votre maison et un guidon push-up et dip antidérapant pour une prise antidérapante.

188 $ sur Amazon

Ce support de cheville AIRSOFT offre un confort inégalé lors de l’inversion. Il utilise la technologie AIRSOFT, permettant à l’air de circuler dans différentes chambres pour fournir un ajustement confortable pour vos jambes et vos chevilles lorsque vous voyagez à l’envers. Il est doté d’un système de verrouillage sûr, «activé par la paume», facile à atteindre et réglable. Le mécanisme de dent à cliquet à double verrouillage rend la table sécurisée et sûre pendant l’inversion. Il a un oreiller lombaire amovible pour un soutien supplémentaire du bas du dos et un guidon recouvert de mousse qui facilite le retour en position verticale.

160 $ ​​chez Amazon

Sculptez vos bras et vos pectoraux avec ce toner. Il est livré avec quatre exercices simples pour créer des bras et des épaules élégants et fermes et un physique sexy. Il est portable, durable et léger pour un transport et un stockage faciles. Le fabricant vous recommande de ne l’utiliser que 10 minutes par jour, trois à quatre jours par semaine pour resserrer vos muscles, raffermir vos biceps et triceps et tonifier vos bras. Il offre 18 livres de résistance pour accueillir les athlètes de tous niveaux.

30 $ chez Amazon

Cette balle lestée est disponible en trois classes de poids différentes et est idéale pour les exercices du haut et du bas du corps. Cela aidera à développer la force, l’équilibre et la coordination de base. Il est fait de caoutchouc durable et peut rebondir sur les surfaces dures. La finition texturée offre une adhérence supérieure.

28 $ chez Amazon

Développez vos muscles et améliorez votre forme physique et votre flexibilité avec cette plateforme Waver. Il présente une vibration complète du corps qui stimule la musculature, provoquant une contraction musculaire supplémentaire et une activation accrue à toutes les étapes de votre entraînement. Il vous aidera à perdre du poids, à brûler les graisses et à combattre la cellulite. Il a une large gamme de vitesses de 1 à 99 et des roues pour un transport facile. Il est livré avec un manuel de formation et un livre électronique pour accéder à des vidéos et des instructions d’entraînement en ligne gratuites.

200 $ sur Amazon

Cet outil d’exercice tonifie vos jambes, vos cuisses et votre butin. Il est fabriqué en PVC et possède une poignée en mousse pour une prise en main confortable. Il absorbe la transpiration et est extrêmement durable. Sa forme compacte permet un rangement facile et il est léger pour un transport facile.

À partir de 7 $ sur Amazon

Ces poids de cheville de qualité supérieure sont durables et fabriqués avec un matériau absorbant l’humidité. Ils sont doux, respirants et confortables à porter. Ils disposent d’une fermeture à sangle facilement réglable pour le desserrage et le serrage pour assurer un ajustement personnalisé. Renforcez vos jambes, brûlez des calories et des graisses et tonifiez vos muscles du bas du corps à la maison avec ces poids aux chevilles.

À partir de 12 $ sur Amazon

Ce kettlebell a été construit pour durer et est fait de fonte solide sans soudure, points faibles ou coutures. C’est génial pour l’entraînement intérieur et extérieur à la maison. Il présente une finition enduite de vinyle durable pour prévenir la corrosion et augmenter la durabilité, réduire le bruit, protéger le revêtement de sol et améliorer l’apparence. Il a un fond plat pour la stabilité et peut être utilisé dans une variété d’exercices.

À partir de 25 $ sur Amazon

Cet ensemble d’haltères convient aux débutants en fitness ou aux amateurs de musculation. Ils sont dotés d’une poignée antidérapante, de plaques de poids réglables pour de multiples options d’entraînement et de vis d’assurances doubles robustes pour que vous n’ayez jamais à vous soucier de leur chute. Ils sont durables et favoriseront la construction musculaire et la perte de graisse dans le confort de votre foyer.

67 $ chez Walmart

Obtenez votre sueur

Nous comprenons l’importance de pouvoir transpirer dans l’intimité de votre foyer. Nous avons fait la recherche et couvert toutes les bases en ce qui concerne les différents exercices et exercices à domicile que vous pouvez faire. Ces accessoires de fitness vous permettent de bouger et de vous détendre facilement à la maison.

Notre préféré est le tapis de yoga Manduka PRO car il est durable et polyvalent. Vous pouvez l’utiliser pour une variété d’exercices comme le yoga, la barre, le pilates, le HIIT et vos étirements, exercices de base et de force. Si vous mourez d’envie de ramener vos cours de vélo en salle à la maison avec vous, vous ne pouvez pas vous tromper avec le NordicTrack S22i qui est livré avec un abonnement d’un an à iFit qui vous donnera accès à des milliers de classes de spin à la demande et expériences globales d’équitation. Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus économique, le ballon d’exercice URBNFit ou les bandes d’exercice Fit Simplify Resistance Loop sont d’excellents choix. Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un des produits incroyables de cette liste; ils vous garderont heureux, en bonne santé et travailleront à la maison.

