Meilleurs accessoires de voyage en 2020

Meilleur

Accessoires de voyage

Android Central

2020

L’incroyable progrès de la technologie personnelle a changé tous les aspects de notre façon de voyager. Avoir les bons accessoires à portée de main lorsque vous partez, que ce soit pour un week-end ou une aventure d’un mois, est essentiel. Android Central est plein de guerriers de la route, ce qui signifie que nous sommes constamment à la recherche des meilleurs accessoires de voyage – et l’équipement que nous recommandons ici est le même que celui qui est dans nos sacs chaque fois que nous quittons la maison.

Choix du personnel

Ce sac à dos a de la place pour transporter tout l’équipement dont vous auriez besoin en voyage. Il comprend un compartiment intérieur rembourré pour ordinateur portable pouvant accueillir un ordinateur jusqu’à 17 pouces, une pochette rembourrée pour une tablette ou un lecteur électronique et une poche supérieure zippée doublée de molleton pour contenir des objets de valeur comme votre téléphone, votre passeport, votre argent et plus. Le compartiment principal est assez grand pour les nécessités de voyage comme les écouteurs, un livre et des articles de toilette. Et le panneau arrière rembourré a une maille d’air pour évacuer l’humidité si vous voyagez quand il fait chaud ou ont tendance à transpirer.

38 $ sur Amazon

Plutôt que d’avoir simplement un adaptateur de voyage pour brancher d’autres choses, pourquoi ne pas en avoir un qui tire à double usage avec ses propres ports USB? La prise EPICKA possède quatre ports USB-A et un port USB-C, en plus de fonctionner comme un adaptateur de voyage typique pour brancher n’importe quelle prise murale que vous avez maintenant dans n’importe quel autre dans le monde.

22 $ ​​chez Amazon

Il n’y a aucune raison de simplement jeter des câbles et d’autres petits objets dans votre sac ou vos bagages lorsqu’il existe d’excellentes solutions de stockage comme ces sacs Vaultz. Remplissez-les de câbles, chargeurs, adaptateurs, articles de toilette, peu importe! La maille lâche vous permet de voir ce qu’il y a à l’intérieur et le clip à l’extrémité vous permet de les fixer dans votre sac pour les saisir facilement plus tard.

9 $ chez Amazon

Lorsque plusieurs prises ne sont pas facilement accessibles, vous devez avoir un chargeur multi-appareils à portée de main. Ce chargeur Satechi possède deux ports USB-C PD, un avec 60 W de sortie, ce qui est suffisant pour un ordinateur portable, ainsi que deux autres ports USB-A pour charger des appareils plus petits. Cela pourrait être le seul chargeur que vous devez apporter en voyage.

70 $ chez Amazon

Que vous vous précipitiez dans un aéroport ou que vous profitiez d’un dîner tardif, la dernière chose que vous voulez lorsque vous voyagez est un téléphone mort. Empochez cette batterie Mophie 10 050 mAh, et ne vous inquiétez pas. Chargez rapidement n’importe quel appareil avec un port USB Type-C et rechargez rapidement la batterie.

30 $ chez Amazon

Nous pensons à tant de choses lorsque nous voyageons, mais nous nous souvenons rarement à quel point les chambres d’hôtel peuvent être sèches et périmées grâce au nettoyage et à la climatisation constants. Si vous avez du mal à dormir ou à vous sentir à l’aise dans des chambres d’hôtel sèches, prenez un humidificateur portable bon marché à courir à côté de votre lit. Il utilise simplement une bouteille d’eau ordinaire et peut fournir un soulagement d’une nuit complète.

40 $ chez Amazon

Les hôtels ont un Wi-Fi notoirement mauvais, mais vous pouvez y remédier en apportant votre propre routeur de voyage. Connectez-vous à Ethernet dans votre chambre et partagez votre propre réseau avec tous vos appareils. Il est plus sécurisé et offre également la possibilité d’utiliser des appareils tels que Google Homes et Chromecasts.

30 $ chez Amazon

La marque d’une grande paire d’écouteurs antibruit ne doit pas renoncer à la qualité sonore pour l’isolement, et Sony a atteint un excellent équilibre. En plus d’offrir une suppression du bruit de classe, les 1000XM3 sont solidement construits et disposent de fonctionnalités intéressantes telles que les commandes tactiles et la durée de vie de la batterie.

350 $ chez Amazon

Même si vous avez de beaux écouteurs, il est toujours bon d’avoir une paire d’écouteurs de secours comme le Wicked Audio Bandido. Ils s’intègrent confortablement dans vos oreilles grâce à trois tailles de coussinets d’oreille, et il y a un verrou de cou afin qu’ils puissent rester autour de votre cou lorsque vous n’écoutez pas de morceaux ou ne prenez pas d’appels.

30 $ chez Amazon

Quand vous avoir pour recharger en déplacement et garder tout en marche, vous devez aller grand avec une batterie comme le Goal Zero Sherpa 50+. Il a un adaptateur mural que vous pouvez utiliser lorsque vous êtes près d’une prise de courant (arrêts au stand, peut-être) et peut charger votre téléphone, votre ordinateur portable et d’autres appareils électroniques afin que vous ne soyez jamais bloqué.

115 $ chez Amazon

Lorsque vous êtes en déplacement, que vous chargez des murs et des batteries de toutes sortes dans différentes situations, vous voulez une variété de longueurs de câble. Aukey vous a couvert avec ce pack polyvalent de 5 câbles USB-C: un 6,6 pieds, trois 3,3 pieds et un pied, tous avec une construction de haute qualité.

17 $ chez Amazon

Le BauBax Bomber est plus qu’une simple veste; c’est un outil de voyage. Bien sûr, il a l’air bien, mais il contient également un masque intégré pour les yeux, un oreiller et un repose-pieds gonflables et de nombreuses autres petites poches et caractéristiques uniques qui facilitent la traversée d’un aéroport ou d’une gare.

180 $ chez BauBax

Si vous voyagez avec un ami ou un membre de la famille, vous pouvez le connecter au port casque de votre appareil source, comme une tablette ou un système de divertissement à siège, puis l’utiliser pour coupler deux jeux d’écouteurs sans fil afin de pouvoir écouter ensemble. C’est super facile à utiliser aussi!

40 $ chez Amazon

Bien sûr, la plupart des téléphones sont aujourd’hui étanches, mais cela ne fait pas de mal d’ajouter une protection supplémentaire. De plus, la lanière facilite le transport de votre téléphone autour du cou lorsque vous êtes à la plage, par exemple. Il est certifié IPX8, et le couvercle en plastique transparent et mince facilite vraiment l’utilisation de l’écran tactile de votre téléphone lorsqu’il est à l’intérieur (moins l’ID tactile, bien sûr).

9 $ chez Amazon

Si vous séjournez dans un hôtel, cet appareil peut être utile grâce à la prise secteur rotative qui vous permet de l’installer dans des espaces petits et encombrants. Ensuite, utilisez-le pour brancher jusqu’à 3 appareils via AC et jusqu’à deux appareils USB (2.1A combinés) dans les ports USB latéraux. De plus, il protège vos appareils contre une surtension malheureuse.

18 $ chez Amazon

Au lieu d’écouter de la musique dans votre chambre d’hôtel ou sur la plage depuis le haut-parleur de votre téléphone ou le réveil, apportez ce petit haut-parleur Bluetooth portable. Il a du punch avec jusqu’à six heures de lecture. Il est entièrement étanche pour que vous puissiez l’amener à l’extérieur et peut également servir de haut-parleur. Prenez-en deux pour les lier ensemble pour le mode fête.

80 $ sur Amazon

Si vous ne voulez pas emporter votre montre intelligente non étanche en vacances, laissez-la à la maison et apportez-la plutôt ultra-mince et basique. Il est entièrement étanche et continuera à enregistrer votre activité et votre sommeil pendant que vous êtes absent, de sorte que vos statistiques restent à jour. Vous pouvez également recevoir des notifications de votre téléphone via de légères vibrations et des lumières à code couleur.

200 $ sur Amazon

Lors d’un voyage sur la route, vous devez garder vos appareils sous tension, surtout s’ils sont utilisés pour la musique, la navigation, etc. Branchez-le sur le port 12V de la voiture et obtenez 2 ports USB-A pour charger deux téléphones ou autres appareils à la fois. Les circuits plaqués or qui réduisent la chaleur pendant la charge vous donneront la confiance de l’utiliser également dans une location.

8 $ chez Amazon

Pro en déplacement

Voyager n’est pas toujours l’expérience la plus agréable, quelle que soit la fréquence à laquelle vous le faites. Mais avec la bonne technologie et les bons accessoires, il est soudainement plus facile d’arriver là où vous devez aller et de tirer le meilleur parti du temps. L’ajout d’accessoires simples et peu coûteux, comme la banque d’alimentation portable Encore de Mophie et le pack de 5 câbles USB-C d’Aukey, répond aux petites frustrations que nous avons tous subies lors de nos déplacements, comme votre téléphone qui meurt au pire moment ou au prise de courant ne fonctionne pas sur un avion. Ils vous permettront de recharger vos appareils afin qu’ils soient prêts à fonctionner lorsque vous en avez besoin.

Lorsque vous êtes prêt à mettre à niveau votre équipement de voyage, il existe des achats fantastiques comme BauBax Bomber Jacket 2.0 qui intègre des articles tels qu’un oreiller de cou et un masque pour les yeux, vous n’avez donc pas à les emballer séparément. De plus, ils sont toujours prêts à tout moment. De plus, les écouteurs WH1000XM3 de Sony sont parfaits pour bloquer les bruits distrayants autour de vous, comme le bourdonnement d’un moteur d’avion ou les sons d’un train. Vous pouvez attraper des ZZZ ou vous détendre avec vos morceaux préférés ou un bon film où que vous alliez.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.