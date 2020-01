Meilleurs accessoires et appareils compatibles avec Google Assistant en 2020

Meilleur

Il est difficile de trouver un produit pour maison intelligente qui ne se connecte pas à Google Assistant ou ne l’exécute pas de nos jours. Quelle que soit la taille de votre pièce, l’espace de comptoir dont vous disposez dans la cuisine ou ce que vous devez contrôler, Google Assistant est là. C’est également une plate-forme incroyable pour les médias, que vous souhaitiez de la musique, de la vidéo en streaming ou une expérience TV intégrée. Cependant, si vous voulez le meilleur des meilleurs, voici quelques-uns de nos choix préférés.

Le Nest Hub est une mise à niveau parfaite pour tous ceux qui sont tombés amoureux de leur Google Home ou Home Mini mais qui souhaitent bénéficier d’un écran supplémentaire. Non seulement il peut vous donner des réponses visuelles et regarder des vidéos YouTube, mais le Nest Hub est également l’un des meilleurs cadres photo numériques que vous pouvez acheter.

130 $ chez Best Buy

Le Sonos One ne ressemble peut-être pas à première vue, mais vous auriez tort de sous-estimer son apparence discrète. D’une part, c’est un haut-parleur incroyablement puissant avec un son impressionnant dans la pièce. Il prend en charge Google Assistant et Alexa, peut être utilisé avec AirPlay 2 et peut être associé à d’autres haut-parleurs Sonos en un clin d’œil.

198 $ chez Amazon

De nos jours, tous les téléphones Android peuvent accéder à l’Assistant Google, mais certains font passer son intégration au niveau supérieur. Le Nokia 6.2 dispose d’un bouton dédié qui permet d’accéder à l’Assistant à tout moment, même si l’écran est éteint. En dehors de cela, c’est un très bon téléphone à un prix fantastique.

249 $ chez Amazon

Les ampoules intelligentes sont un ajout essentiel à toute maison intelligente, et si vous comptez sur Google Assistant, C by GE est le chemin à parcourir. Les ampoules C by GE ne nécessitent pas de moyeu pour fonctionner – il suffit de les visser et elles sont prêtes à l’emploi. Les ampoules se connectent à votre Google Home directement via Bluetooth, et vous pouvez créer des horaires personnalisés, affecter les ampoules à des groupes, etc.

35 $ ​​chez Best Buy

Les écouteurs vraiment sans fil font fureur en ce moment, et si vous voulez une paire abordable qui fonctionne avec l’Assistant Google, votre meilleure option est les écouteurs Funcl AI. Ils sont compacts, ont un son stéréo 3D avec AptX, Bluetooth 5.0 et durent jusqu’à six heures d’écoute sur une seule charge. Avec l’étui de chargement, vous obtenez trois frais supplémentaires.

80 $ sur Amazon

Si vous voulez l’un des écrans intelligents les plus puissants du marché, le Nest Hub Max est fait pour vous. Il s’agit essentiellement d’une version plus grande du Nest Hub standard, dotée d’un écran de 10 pouces, de deux haut-parleurs puissants avec un caisson de basses et même d’une caméra de sécurité intégrée! Il s’agit de la Rolls-Royce des écrans Assistant, et cela vaut bien le prix demandé.

229 $ chez B&H

L’écran intelligent de Lenovo correspond au Home Hub pour ses capacités, mais présente quelques avantages supplémentaires. Il a un plus grand écran de 8 pouces, peut être utilisé en mode paysage ou portrait, et dispose d’une caméra pour les appels vidéo bidirectionnels. Vous devrez vous demander si vous avez l’espace de table supplémentaire, mais cela pourrait être un meilleur achat si vous le faites.

200 $ chez Best Buy

Personne n’aime vraiment passer l’aspirateur, alors pourquoi le faire vous-même? Avec le Roomba 675, vous pouvez garder vos planchers de bois franc et de moquette propres sans avoir à lever le petit doigt. Dites simplement “Hé Google, commencez à passer l’aspirateur” et le Roomba 675 sera en route pour nettoyer votre maison. Il a un processus de nettoyage en trois étapes et s’ancrera sur le chargeur lorsqu’il aura besoin de plus de jus.

200 $ sur Amazon

Essentiellement une télécommande universelle pour l’ère moderne, la Logitech Harmony est l’accessoire ultime pour contrôler tous vos appareils connectés directement depuis le canapé. Avec l’intégration de l’Assistant, vous pouvez utiliser Harmony pour démarrer et arrêter des activités ou routines personnalisées et contrôler votre téléviseur avec votre voix.

105 $ chez Amazon

Le TCL 50S425 possède toutes les caractéristiques d’un téléviseur à petit budget. Il dispose d’un grand écran de 50 pouces, prend en charge le contenu 4K HDR et est équipé de trois ports HDMI 2.0. Il est alimenté par Roku, vous donnant accès à un tas d’applications de streaming, de films et d’émissions de télévision. La meilleure partie? Vous pouvez ouvrir des applications, contrôler la lecture, etc. via l’Assistant Google.

260 $ chez Amazon

C’est l’enceinte intelligente qui a tout déclenché – et si vous n’avez pas besoin d’un écran, c’est un compagnon de maison parfait. Que vous en achetiez un seul pour garder dans la cuisine ou que vous en obteniez quelques-uns pour relier l’audio multi-pièces à votre musique, le Google Home est un excellent haut-parleur intelligent polyvalent qui peut souvent être trouvé à un prix avantageux.

100 $ chez Best Buy

Toutes les pièces ne méritent pas un Home Hub à part entière ou un haut-parleur Google Home, mais le Nest Mini est parfait pour ces pièces secondaires pour obtenir les bases. Ce petit haut-parleur gère toutes les mêmes fonctions qu’un Google Home complet, avec un haut-parleur décent qui est assez bon pour les petits espaces. Il a également des options de montage flexibles avec un support mural pré-percé à l’arrière.

50 $ chez Best Buy

Gardez un œil sur des pièces spécifiques ou pointez-les par la fenêtre pour voir ce qui se passe à l’extérieur à distance. La Nest Cam Indoor vous alertera des mouvements ou vous pourrez simplement vous enregistrer à tout moment depuis votre smartphone.

170 $ chez Amazon

Chaque maison doit être équipée de quelques multiprises pour garantir la sécurité de vos gadgets en cas de tempête ou de panne de courant. Avec le Teckin Smart Power Strip, vous avez la tranquillité d’esprit de savoir que vos appareils sont à l’abri des dangers tout en ayant la possibilité de contrôler le strip avec votre voix à l’aide de l’Assistant Google. Il dispose de quatre prises CA et de quatre ports USB-A.

28 $ chez Amazon

Ces écouteurs de Bose ont fière allure, sonnent encore mieux et sont incroyablement confortables à porter. Ils ont également un bouton d’assistant vocal dédié, qui appelle par défaut Google Assistant lorsqu’il est connecté à un téléphone compatible. La fonctionnalité Google Assistant est un bonus – ce sont parmi les meilleurs écouteurs antibruit que vous pouvez acheter aujourd’hui.

À partir de 379 $ chez Amazon

Le Chromecast Ultra est un partenaire idéal pour un Google Home. Ils se connectent sur le même réseau afin que vous puissiez demander à votre domicile de lire des vidéos sur votre téléviseur, ou d’allumer votre système de cinéma maison pour une musique de meilleure qualité. Il fait également du streaming 4K HDR directement avec tous vos services vidéo préférés et prend en charge Google Stadia.

69 $ chez Amazon

Si vous voulez aller au-dessus du Chromecast Ultra, le nouveau téléviseur NVIDIA Shield est le gadget pour vous. Il est alimenté par Android TV, ce qui signifie que vous obtenez une interface utilisateur sur votre téléviseur en plus du Shield TV agissant également comme cible Chromecast. Il prend en charge le streaming 4K HDR, l’audio DTS-X, et la télécommande dispose d’un bouton Google Assistant dédié.

150 $ chez Amazon

Ce n’est pas vraiment un achat que vous faites sur un coup de tête, mais Sony fabrique certains des meilleurs téléviseurs 4K HDR. Sony est également l’un des rares fabricants à proposer Android TV (avec Google Assistant et Cast intégrés!) Sur ses appareils, ce qui est à des kilomètres de la plupart des autres systèmes d’exploitation de télévision «intelligents».

1098 $ chez Amazon

Les Chromebooks sont essentiellement le point de vue de Google sur un ordinateur portable Windows ou Mac, et si vous voulez l’un des meilleurs rapports qualité-prix en ce moment, le Lenovo Chromebook C330 est le chemin à parcourir. Il est construit comme un tank, a des spécifications puissantes pour accélérer votre flux de travail et Chrome OS a l’Assistant intégré pour que vous puissiez interagir avec lui à tout moment.

À partir de 235 $ chez Amazon

Il existe de nombreuses ampoules intelligentes qui fonctionnent avec l’Assistant Google, mais si vous nous le demandez, certaines des meilleures sont de la marque Philips Hue. Oui, ils sont chers, mais ils sont également bien construits et durent pour toujours. Ce kit de démarrage comprend le moyeu et quatre lampes A19 pouvant émettre chacune plus de 16 millions de couleurs.

195 $ sur Amazon

Les prises intelligentes sont des accessoires essentiels pour toute maison intelligente, et avec la Wemo Mini, vous en obtenez une abordable et compacte qui fonctionne parfaitement avec l’Assistant Google. Une fois configuré, vous pouvez activer / désactiver le Mini en utilisant l’application Wemo ou en parlant à l’Assistant. Il peut également être programmé pour fonctionner automatiquement de manière autonome.

19 $ chez Amazon

Si nous faisons quelques suggestions

Comme vous pouvez le voir, l’Assistant Google est partout. Si vous achetez un appareil intelligent de quelque sorte que ce soit ces jours-ci, il est probable qu’il fonctionne avec l’Assistant d’une manière ou d’une autre.

Cependant, parmi toutes les offres, notre principale recommandation va au Google Nest Hub. Il amène l’Assistant Google chez vous pour toutes les questions / commandes que vous pourriez avoir. Côté matériel, il a un superbe affichage, un design et est l’album photo numérique parfait pour montrer votre bibliothèque Google Photos.

Vous en avez beaucoup pour votre argent avec le Nest Hub, mais si c’est plus que ce que vous souhaitez dépenser, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Google Nest Mini Mini. Bien qu’il ne dispose pas de l’écran du Nest Hub, le Home Mini peut exécuter toutes les mêmes commandes de l’Assistant, possède un haut-parleur qui fonctionne parfaitement pour l’écoute de musique décontractée et a l’air tellement adorable.

Enfin, si ce sont les écouteurs que vous recherchez, pensez à dépenser un peu plus d’argent que vous n’en avez l’habitude pour tirer le meilleur parti des meilleurs, les nouveaux écouteurs à réduction de bruit 700 de Bose.

