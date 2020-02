Meilleurs accessoires Nintendo Entertainment System NES Classic Edition en 2020

Meilleur

Vous avez donc le Nintendo Entertainment System (NES) Classic. Vous savez, cette mini version mignonne de la console classique originale? Oui, c’est vraiment adorable et est livré avec 30 super jeux, mais qu’en est-il des accessoires? Ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut! Ce sont les meilleurs accessoires que vous pouvez obtenir pour votre système NES Classic.

Choix du personnel

Alors que la plupart des jeux inclus dans le système sont des expériences en solo, il y en a quelques-uns qui sont plus amusants avec deux joueurs. L’édition classique NES est déjà livrée avec un contrôleur, mais vous en aurez besoin d’un autre si vous voulez jouer avec un ami.

Si vous prévoyez de transporter votre NES Classic (ou SNES Classic) chez un ami pour un après-midi de jeu rétro, assurez-vous d’avoir un étui pour le transporter! Cette mallette de transport de luxe de RDS s’adapte parfaitement aux mini-consoles dans l’espace de forme, avec des contrôleurs supplémentaires et toutes les fiches nécessaires. L’extérieur est fait de nylon et de caoutchouc durcis, donc tout est sûr et protégé tout en étant facile à transporter.

Le problème avec l’édition classique NES était que les contrôleurs d’origine étaient beaucoup trop courts, pointant à environ 2,5 pieds. Avec l’Extend Link de Nyko, vous ajouterez environ 6 pieds au câble d’origine, vous n’avez donc pas à vous asseoir sur le sol devant le téléviseur pour jouer à vos anciens jeux.

Bien que les contrôleurs d’origine fournissent la nostalgie, parfois ils ne sont pas les meilleurs pour un gameplay réel. Le GamePad Retro de My Arcade est un contrôleur remanié qui fonctionnera avec les systèmes NES Classic et SNES Classic. Il a une ergonomie améliorée, de sorte que vos mains ne se contractent pas, et il y a un câble de 10 pieds pour que vous puissiez jouer confortablement depuis le canapé ou le lit.

Le livre “Playing With Power” est un must pour tous ceux qui ont un NES Classic! Dans ces pages, les joueurs trouveront des guides de stratégie et des astuces utiles pour les jeux inclus dans le système NES Classic. Même si vous n’avez pas besoin d’aide avec les jeux, c’est un joli livre à garder sur la table basse à la maison. Il existe des éditions de poche et à couverture rigide, avec un étui cool et protecteur.

Honwally vous fournit deux contrôleurs sans fil pour votre NES Classic Edition. Ces contrôleurs ressemblent et se sentent comme l’original, mais ils sont livrés avec des dongles sans fil, vous n’avez donc pas à vous soucier d’un câble. Ils ont une portée de 10 mètres et ont des piles rechargeables qui dureront environ 100 heures de jeu.

8bitdo est connu pour créer des contrôleurs de qualité, et le N30 n’est pas différent. Celui-ci ressemble au contrôleur NES d’origine, mais les boutons sont dans des positions plus confortables et ergonomiques sur la manette de jeu. Il dispose également d’un bouton d’accueil dédié pour vous ramener à l’écran principal, et il existe des boutons Turbo dédiés. De plus, il n’y a pas de fils à gérer, car il est entièrement sans fil.

Si vous avez acheté une manette non sans fil, vous avez toujours un câble à gérer, ou peut-être avez-vous deux des manettes Nintendo officielles qui ont des câbles courts. Heureusement, i-Kawachi a ce lot de deux câbles d’extension de 10 pieds pour les contrôleurs filaires, de sorte que vous pouvez vous asseoir confortablement loin du téléviseur et du jeu au gré de vos envies.

Si la mallette de transport officielle est un peu haute, l’option de Smatree est une bonne option à considérer. Il s’adaptera à votre console NES Classic Edition, deux contrôleurs, la brique d’alimentation CA et tous les câbles nécessaires. Il possède une dragonne et une boucle pratiques pour faciliter le transport. L’extérieur robuste gardera votre console saine et sauve.

Game on – style rétro!

Beaucoup d’entre nous ont grandi avec la NES dans notre enfance, c’est donc formidable de pouvoir revivre ces souvenirs et rejouer les classiques de l’âge d’or du jeu. L’édition classique NES est également super petite, mignonne et incroyablement portable, vous pouvez donc l’emporter avec vous et partager le plaisir avec vos amis sans trop de tracas. Après tout, certains jeux à deux joueurs sont inclus, alors profitez-en!

Si nous pouvions faire quelques suggestions, vous ne pouvez certainement pas vous tromper avec un contrôleur NES Classic Edition supplémentaire, car encore une fois, il y a des jeux à deux joueurs pour profiter de la console. Mais comme le câble fourni avec le contrôleur est court, assurez-vous de prendre le pack de 2 rallonges de 10 pieds pour contrôleur classique i-Kawachi NES pour étendre la longueur afin que vous et un ami puissiez vous asseoir confortablement sur le canapé pendant que vous jouez. . Et n’oubliez pas l’étui de luxe, car vous voudrez transporter cette adorable console chez des amis et est également idéal pour le stockage.

