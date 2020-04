Meilleurs accessoires pour barbecue et grillades pour iPhone en 2020

Meilleur

Accessoires pour barbecue et grillades pour iPhone

2020

Le temps se réchauffe et vous savez ce que cela signifie: il est temps d’allumer ces barbecues! Après tout, qu’est-ce que l’été sans un barbecue savoureux et délicieux au moins quelques fois avec des amis et la famille? Voici quelques accessoires de grillades intelligents impressionnants qui vous aideront à gagner ce titre de “Grill Master”.

Personnel préféré

MEATER + est un simple thermomètre à viande intelligent avec une énorme gamme de 165 pieds. Il dispose de deux capteurs pour mesurer simultanément des températures internes jusqu’à 212 degrés Fahrenheit et des températures externes jusqu’à 527 degrés Fahrenheit. Équipé d’un algorithme d’estimateur avancé, il vous aide à déterminer combien de temps encore pour cuire vos aliments et mieux gérer votre temps. MEATER + vous guide également à travers le processus de cuisson pour des résultats parfaits, et il y a l’intégration d’Alexa.

Si vous préférez avoir la dernière version de vos gadgets, alors iGrill 3 mérite d’être considéré. L’iGrill 3 de Weber a une autonomie de 250 heures et les sondes à viande résistent jusqu’à 716 degrés Fahrenheit. Gardez à l’esprit que celui-ci ne fonctionne qu’avec les barbecues à gaz Weber Genesis II, Genesis II LX et Spirit II en étant montés de manière permanente sur la table d’appoint. Il est livré avec deux sondes à viande.

Si l’argent n’est pas un problème, le Smart 30 Grill de Lynx est le grand-père du barbecue intelligent. Tapez simplement votre viande sur le dessus du grill, dites au Smart Grill ce que vous cuisinez et comment vous voulez la faire cuire, et elle s’occupe du reste. Grâce à une application, le gril Lynx vous indique quand retourner les aliments et quand c’est fait. Les préférences sont enregistrées pour un accès rapide plus tard. Le Lynx Smart 30 a des boutons de commande LED, une rôtissoire et des étagères en acier inoxydable.

À partir de 8 310 $ chez Best Buy

À partir de 8 309 $ chez Appliance Connection

Les viandes fumées sont toujours savoureuses, et ce fumoir Bluetooth Masterbuilt est numérique et est livré avec une connectivité Bluetooth. Grâce à la fonction Bluetooth, vous pouvez vous connecter à votre smartphone et contrôler facilement la température et le temps de cuisson. Il y a même une sonde thermomètre à viande intégrée qui vous aide à obtenir les meilleurs résultats à tout moment. Il dispose de quatre supports à fumer chromés et d’un système de chargement latéral de copeaux de bois pour ajouter des copeaux de bois sans ouvrir la porte.

330 $ chez Amazon

300 $ chez Home Depot

Si Lynx est un peu en dehors de votre gamme de prix, le gril à granules Pro Series 575 de Traeger est un bon substitut. Il a sa technologie WiFire intégrée afin que vous puissiez connecter le gril à votre smartphone avec l’application gratuite Traeger. L’application vous permet de définir des cycles de cuisson personnalisés, de modifier les températures, de surveiller la température des aliments et même d’ajouter de la fumée dans le confort de votre canapé. Voilà une cuisine facile!

Le sous vide est le processus de cuisson des aliments à travers un bain-marie à température contrôlée, de sorte que les aliments sont parfaitement cuits et jamais sous ou exagérés. Le circulateur Joule Sous Vide de Breville chauffera l’eau plus rapidement que les autres circulateurs, est plus petit que la plupart et se connecte à votre smartphone via l’application via Wi-Fi ou Bluetooth. Avec le Joule, vous obtiendrez le steak parfait (ou mi-rare) parfait avant de le mettre sur votre grill. Il est infaillible et fournit des résultats cohérents à chaque fois.

249 $ chez Amazon

250 $ à Breville

Alors que le Joule est un favori parmi les amateurs de sous vide, le prix est un peu élevé. Si vous voulez quelque chose de plus économique, l’Anova Sous Video Nano est une excellente option. L’option Nano inclut uniquement la prise en charge Bluetooth (pas de Wi-Fi), vous pouvez donc toujours la contrôler avec votre smartphone. L’application Anova propose également de nombreuses recettes pour vous aider à démarrer sous vide.

97 $ sur Amazon

97 $ chez Walmart

Il fume!

Ce sont certains des meilleurs accessoires de grillades intelligents que nous avons pu trouver. Si vous avez besoin de quelques recommandations sur les incontournables, voici quelques-unes de nos préférées.

Celui que nous recommandons absolument est le MEATER +. Cet outil simple n’est pas seulement idéal pour les barbecues, mais il est fantastique à utiliser toute l’année! Il fonctionne avec votre gril, le four, la cuisinière et tout ce que vous préparez avec de la viande. Il a également une belle portée et est facile à utiliser. Notre propre Lory Gil a donné à l’original une critique élogieuse.

Pour une viande parfaitement cuite, nous recommandons fortement le ChefSteps Joule Sous Vide, car il cuisinera toujours parfaitement vos aliments et il peut être contrôlé à distance via Wi-Fi et Bluetooth.

Le gril à granules Traeger Pro Series 575 est un gril intelligent et abordable, vous permettant de jeter votre viande sur les flammes, de définir un cycle de cuisson personnalisé et de vous éloigner. L’application vous permet de savoir quand votre nourriture est finie afin que vous puissiez manger ce steak ou ce carré de côtes parfaitement cuit.

