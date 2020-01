Meilleurs accessoires pour caméras Ring en 2020

Meilleur

Accessoires pour caméras Ring

Android Central

2020

Les caméras de sécurité Ring sont un excellent moyen de rendre votre maison plus intelligente et un peu plus sûre. Les caméras peuvent être montées haut pour que vous puissiez voir toute la zone environnante autour de la façade de votre maison, et elles disposent de haut-parleurs et de microphones pour que vous puissiez parler aux invités ou aux intrus potentiels. Les caméras Ring sont livrées avec un kit de montage pour vous aider à démarrer, mais cela ne signifie pas que vous devez vous arrêter là, oh non. Jetez un œil à tous ces excellents accessoires disponibles pour les différents modèles de caméras Ring!

Choix du personnel

Bien qu’il existe une version de la caméra Ring Spotlight qui est livrée avec son propre panneau solaire, il s’agit d’une excellente mise à niveau pour ceux qui ont commencé avec une version alimentée par batterie. Le panneau se connecte à la batterie à l’intérieur de votre appareil photo Ring, donc même si la journée est sombre, votre appareil photo aura suffisamment de jus pour continuer. Il vient en noir ou blanc, et il y a des vis incluses pour le maintenir en place.

35 $ ​​chez Amazon

Cela ne fait jamais de mal d’avoir une batterie de rechange pour vos produits Ring. Ce kit comprend une batterie rechargeable et un câble de chargement USB. La batterie devrait durer de six à douze mois, mais il faut sept heures pour la recharger. Il est compatible avec la Ring Video Doorbell (Gen 1), la Peephole Cam, la Stick Up Battery Cam (2e et 3e génération) et la batterie Spotlight Cam.

29 $ chez Amazon

Si vous aimez garder les batteries de secours prêtes à remplacer celles qui sont épuisées, alors cette petite station de charge est un accessoire parfait. Il est compatible avec les batteries fournies avec la batterie Ring Spotlight Cam, Ring Doorbell 2 et la batterie Ring Stick Up Cam. Encore mieux, vous pouvez charger deux batteries à la fois!

15 $ chez Amazon

Cet adaptateur d’alimentation d’Alertcam vous garantira que vous n’aurez plus jamais à vous soucier de recharger les batteries de votre appareil photo Ring. Il est livré avec un câble de 25 pieds, résistant aux intempéries, pour garder votre batterie Ring Spotlight Cam constamment alimentée. Il ne devrait pas être difficile de le brancher sur une prise de courant disponible dans votre maison.

15 $ chez Amazon

Si le support inclus avec la caméra Ring ne vous permet pas de l’incliner exactement comme vous le souhaitez, ce support d’Alertcam est un excellent remplacement. Vous obtenez suffisamment de vis, boulons et écrous pour fonctionner avec la plupart des caméras Ring, mais vous aurez toujours besoin d’une perceuse et d’un tournevis pour tout mettre en place. Une fois qu’il est en place, vous pouvez régler la caméra verticalement et horizontalement, afin d’obtenir la meilleure vue de votre cour.

10 $ sur Amazon

Si vous obtenez un peu trop de reflets sur vos images – ou si vous voulez juste un peu plus de protection contre les intempéries – cette couverture est pour vous. C’est juste un simple morceau de silicone noir, pas différent de ce que vous utiliseriez sur votre téléphone ou votre tablette. Il fournit une capuche autour de votre appareil photo afin que les reflets du soleil ne soient pas gênants et que les gouttes de pluie coulent tout de suite, gardant votre flux vidéo vierge. Cela fonctionne spécifiquement avec la version filaire de la caméra Spotlight, pas avec les versions solaires ou alimentées par batterie.

11 $ chez Amazon

Ce support d’angle pour kit d’angle de CAVN vous permet d’ajuster l’angle de vision de votre sonnette vidéo Ring de 30 à 55 degrés afin que, quelle que soit la configuration de votre porte d’entrée, vous pourrez avoir une bonne vue du perron avant. Il est compatible avec les sonnettes Ring WiFi et Ring Doorbell 2.

10 $ sur Amazon

Si vous recherchez une protection supplémentaire pour votre Ring Doorbell – spécifiquement pour le Doorbell 2 – alors cette peau en silicone est exactement ce dont vous avez besoin. Il est résistant aux intempéries et s’adapte parfaitement autour de votre sonnette 2. Il a des découpes pour le bouton, la caméra et la grille sonore sur le côté.

10 $ sur Amazon

Ce kit de montage pour la Ring Spotlight Cam vous permet de suspendre facilement votre appareil photo dans un endroit pratique avec de grands angles de vision, le tout sans percer de trous à l’extérieur de votre maison. Avec un pivotement à 360 degrés et une inclinaison à 180 degrés, votre appareil photo ne manquera de rien!

14 $ sur Amazon

Restez protégé

La caméra Ring est géniale en soi, mais elle ne doit pas s’arrêter là. Que vous souhaitiez une meilleure alimentation, plus d’options de montage ou une protection supplémentaire contre les intempéries, ces accessoires rendront l’utilisation des caméras Ring beaucoup plus agréable. Si vous n’achetez qu’un de ces accessoires, je choisirais le panneau solaire Wasserstein, car cela signifie que vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’une batterie morte ou de l’acheminement d’un long câble d’alimentation.

Le support d’anneau Alertcam est également une excellente option si vous souhaitez monter votre caméra au plafond ou ajuster l’angle plus. Conçu spécialement pour la Ring Spotlight Cam – filaire ou alimenté par batterie – il vous permet de régler la caméra horizontalement.

Tom Westrick a contribué à une version antérieure de cet article.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.