Meilleurs accessoires pour iPhone XR en 2020

L’iPhone XR est le plus ludique des nouveaux modèles d’iPhone car il se décline dans une gamme de couleurs amusantes. Pourquoi ne pas jouer ce style fougueux avec des accessoires impressionnants? Bien sûr, vous aurez également besoin d’accessoires pratiques. Voici quelques-uns des meilleurs accessoires pour votre iPhone XR.

Le partenaire d’Apple Beats lance de nouveaux écouteurs pour correspondre aux nouvelles couleurs de l’iPhone XR. Si vous voulez une mise à niveau des EarPods fournis avec l’iPhone, mais que vous ne voulez pas passer au sans fil, c’est une excellente option.

Paracable fabrique des câbles de charge tressés certifiés MFI et tout simplement amusants à regarder. Je les possède et les aime. Je suppose que mes enfants l’ont fait aussi, car ils ont volé la plupart d’entre eux.

Collez l’une de ces bagues à l’arrière de votre iPhone XR ou de son étui, et vous risquez beaucoup moins de laisser tomber votre téléphone. Il sert également de support lorsque vous souhaitez regarder un film sur cet écran bord à bord.

Ces petites bestioles vous empêcheront de plier et d’endommager votre cordon de charge. Il recouvre et protège la partie la plus vulnérable du cordon, où il a tendance à s’effilocher.

Chargez votre iPhone XR ou tout autre appareil compatible Qi lors de vos déplacements avec cette batterie portable de 10 000 mAh de Mophie. Vous pouvez également charger vos appareils câblés via son port Lightning.

Casetify propose une vaste gamme de designs amusants, colorés, effrontés, fantaisistes et jolis sur des étuis qui se trouvent également être assez protecteurs. Bien sûr, vous pouvez également en obtenir un clair ou personnaliser le vôtre.

Vous voudrez protéger ce bel écran. Ce pack de 3 protections d’écran en verre trempé bon marché est livré avec un cadre d’installation pour vous assurer de l’installer correctement sur votre téléphone. Avec deux pièces de rechange, vous pouvez partager avec un ami ou simplement vous assurer que tout se passe bien.

Si vous achetez le chargeur sans fil Anker, qui n’est pas livré avec un chargeur mural, vous en aurez besoin comme celui-ci. Ce chargeur particulier est conçu pour permettre la charge la plus rapide possible pour n’importe quel smartphone. De plus, il a une protection contre les surtensions pour vous protéger, vous et vos appareils.

Ce haut-parleur Bluetooth se connecte sans fil à votre iPhone XR et à tout autre appareil que vous possédez avec la technologie Bluetooth. Il est étanche, voire entièrement submersible, alors allez-y et apportez-le à votre prochaine piscine. Obtenez 10 heures de temps de jeu avec une seule charge.

Temps pour accessoiriser

Des accessoires de toutes sortes améliorent l’expérience iPhone. Si j’achetais un iPhone XR, je pense que j’aurais probablement besoin d’obtenir ces écouteurs urBeats3 de la même couleur que mon iPhone. Ceux-ci ont une excellente qualité sonore et un excellent style pour un casque filaire.

Si vous êtes un voyageur, une Mophie Powerstation vous sera utile lors de longs trajets et vols lorsqu’il n’y a pas de prise de courant à portée de main. Et bien sûr, tout le monde a besoin d’un bon étui pour protéger son téléphone des chutes et des rayures. Nous recommandons le Casetify pour sa protection simple et son design amusant.

