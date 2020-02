Meilleurs accessoires pour l’iPad Pro 12,9 pouces

Meilleur

Accessoires pour l’iPad Pro 12,9 pouces

2020

Apple a présenté un tout nouvel iPad Pro, y compris un modèle redessiné de 12,9 pouces qui réduit tout ce qui concerne l’appareil, sauf l’écran. Il est plus court, plus fin et moins profond et intègre désormais USB-C au lieu de Lightning. Tout cela signifie qu’il y a de nouveaux accessoires à penser, et voici certains des meilleurs que vous pouvez commander dès maintenant.

Personnel préféré

L’étui clavier officiel d’Apple pour le nouvel iPad Pro, le Smart Keyboard Folio protège à la fois l’avant et l’arrière de votre iPad et propose deux angles de vue, un pour une utilisation sur ordinateur de bureau et un pour ordinateur portable.

190 $ chez Amazon

Si vous prévoyez de faire du dessin, des croquis ou de l’écriture manuscrite, vous souhaiterez que le nouvel Apple Pencil accompagne votre nouvel iPad Pro. C’est le meilleur stylet pour la tâche sur le marché, cela ne fait aucun doute.

120 $ sur Amazon

Si vous n’avez pas besoin d’un clavier, mais que vous souhaitez tout de même protéger votre nouvel iPad Pro, consultez le Smart Folio officiel d’Apple, qui protège l’avant et l’arrière de votre tablette. Il est disponible en gris anthracite et blanc.

77 $ chez Amazon

L’un des petits trucs sympas de l’iPad Pro est sa capacité à charger votre iPhone seul à l’aide d’un câble USB-C vers Lightning. Ce câble USB-C vers Lightning d’Anker permet cela à un prix inférieur à celui du câble officiel d’Apple.

12 $ chez Amazon

Le Compass Pro de Twelve South vous permet d’étendre la jambe arrière pour utiliser l’iPad comme écran mains libres, ou de le raccourcir pour un meilleur angle pour des tâches plus productives. Il dispose également d’une jambe arrière secondaire, vous permettant de réorienter l’iPad pour faciliter le dessin ou la saisie sur écran tactile.

60 $ sur Amazon

Si vous cherchez simplement quelque chose de basique pour protéger votre iPad Pro, la pochette pour ordinateur portable de JETtech est en fait une excellente option. Abordable et assez grand pour accueillir à la fois votre iPad et, disons un crayon Apple, la pochette est également assez spacieuse pour contenir votre iPad Pro pendant qu’il est attaché à un Smart Keyboard Folio.

12 $ chez Amazon

Disponible en châtaignier, chocolat et noir Galloper, ce sac en cuir de Pad & Quill protégera le corps de votre iPad Pro, avec une deuxième poche disponible d’autres articles importants. Idéal pour une petite protection supplémentaire lors de vos déplacements.

136 $ chez Pad & Quill

Les AirPods Pro d’Apple sont à ce jour la meilleure version des écouteurs sans fil d’Apple. Ils sont toujours très simples à coupler et à basculer entre les appareils, et ceux-ci ajoutent une excellente annulation du bruit au mélange.

235 $ chez Amazon

La qualité de ces écouteurs est exactement l’inverse de leur nom vraiment horrible, et ce superbe ensemble supra-auriculaire Sony est un pas en avant des AirPods Pro si cela ne vous dérange pas des écouteurs plus grands et que vous souhaitez une qualité sonore de haut vol et une suppression du bruit.

235 $ chez Amazon

Nos suggestions

Lorsque vous recherchez des accessoires pour votre nouvel iPad Pro, vous devez absolument commencer par ceux-ci. Si je devais en choisir un, j’irais avec le Smart Folio Keyboard d’Apple, car j’utilise mon iPad Pro pour une grande partie de mon écriture. Si le dessin ou l’écriture manuscrite sont des priorités plus importantes, prenez définitivement le crayon Apple.

Si j’obtenais autre chose pour mon iPad Pro, je regarderais sans aucun doute AirPods Pro comme accessoire audio de choix. Ils sont petits, confortables, ont un excellent son et disposent d’une annulation de bruit pour que vous puissiez profiter de votre musique, de vos podcasts et de vos livres audio sans problème, où que vous alliez.

