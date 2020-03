Meilleurs accessoires Raspberry Pi en 2020

Meilleur

On adore le Raspberry Pi! C’est un excellent outil d’apprentissage, peut faire partie de n’importe quelle configuration de domotique DIY, est un HTPC très capable, et peut aider avec presque tout le reste un esprit brillant et des mains agiles peuvent se réunir et construire. Si vous songez à plonger et à puiser dans votre machine intérieure, voici quelques accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour commencer.

Ce HAT alimenté par batterie se branche sur votre Raspberry Pi 3 B + ou 4B et agit comme une alimentation sans coupure (UPS) pour donner à tout le temps de s’éteindre en toute sécurité. Il fonctionne à la fois avec un bouton momentané ou un interrupteur à verrouillage pour un contrôle de l’alimentation personnalisable. Et ce HAT peut également être empilé avec d’autres cartes accessoires, vous pouvez donc étendre votre Pi sans limitations.

Cette carte microSD Samsung de 64 Go donnera à votre Raspberry Pi suffisamment de stockage pour le système d’exploitation, de nombreux fichiers de projet ou médias, et surtout, elle coûte moins de 20 $! Nous ne pouvons jamais avoir trop de stockage, à notre avis. Et l’EVO + offre des vitesses suffisamment élevées pour transférer n’importe lequel de vos fichiers dans les deux sens.

Transformez votre Raspberry Pi en un appareil mobile authentique avec ce HAT. Il prend en charge le LTE, la 3G, le GLONASS et le GPS en Amérique du Nord via une carte SIM standard afin que vous puissiez passer des appels, envoyer des SMS et utiliser votre plan de données complet si vous le souhaitez.

Si vous devez parler directement avec votre Raspberry Pi, vous aurez besoin d’un moyen de le faire. Ce clavier et cette souris QWERTY se connectent à votre Raspberry Pi via Bluetooth et fonctionneront jusqu’à 10 mètres (plus de 30 pieds) de distance. Et si vous voulez une polyvalence supplémentaire, le clavier fonctionnera avec à peu près n’importe quel autre ordinateur que vous avez à la maison.

Les contrôleurs de 8bitdo sont parmi les meilleures options tierces que vous pouvez obtenir et sont les favoris des fans, pour tous, même si vous n’utilisez pas de Raspberry Pi. Cependant, le SN30 Pro est idéal pour ceux qui veulent qu’un contrôleur old-school joue à des jeux rétro sur un Pi sans tripoter un clavier et une souris.

Un Raspberry Pi peut faire beaucoup de choses, mais si vous voulez contrôler des interrupteurs, des fiches ou même votre ouvre-porte de garage, vous aurez besoin d’un bon module relais homologué UL et d’une certaine ingéniosité de bricolage. Et cette carte fonctionne avec toutes les versions du Pi, en commençant par l’A + et en remontant jusqu’au 4B.

Le Raspberry Pi a été inventé pour offrir aux jeunes esprits une passerelle vers le monde de l’électronique. Ce kit de projet de Sunfounder a tout ce dont vous avez besoin pour amener votre enfant ou même vous-même sur la voie de la magie électronique.

Cet écran couleur 800×480 est parfait pour tout projet adapté à un écran tactile plutôt qu’à un clavier et une souris. Tout ce dont vous avez besoin pour installer est inclus, y compris tous les câbles et entretoises à attacher à votre carte Pi.

Branchez cette caméra infrarouge directement sur votre Raspberry Pi et lancez votre propre solution de sécurité ou de surveillance. Ou utilisez-le en mode normal et disposez d’un bon appareil photo polyvalent et fiable.

Cette carte Sense HAT de Raspberry Pi comprend une myriade de capteurs, vous permettant de suivre la pression, l’orientation et même l’humidité. À l’origine, cette carte a été conçue pour être lancée et utilisée sur la Station spatiale internationale, et vous pouvez maintenant la fixer sur votre propre Raspberry Pi. L’entreprise a même créé une bibliothèque dédiée avec un accès facile à tout ce que vous pouvez faire.

Le RVB fait fureur de nos jours, et quelle meilleure façon de se montrer qu’avec un refroidisseur CPU RVB pour votre Raspberry Pi. Le ventilateur lui-même change de couleur automatiquement, est compatible avec un chargeur 5V et peut être alimenté par votre Raspberry Pi lui-même. La meilleure partie (autre que le RVB) est que ce refroidisseur fonctionne avec le Raspberry Pi 3B + ou le Pi 4, donc vous n’aurez pas à vous soucier de choisir le “bon”.

Si vous voulez cette ambiance Game Boy à l’ancienne et que vous voulez emporter vos jeux Raspberry Pi avec vous, alors vous aurez besoin du Waveshare GamePi43. Ce kit comprend tout ce dont vous aurez besoin (autre que la carte Pi et microSD), y compris l’écran IPS de 4,3 pouces et les boutons colorés. Il y a même un haut-parleur intégré et une prise casque, vous pouvez donc écouter ces sons nostalgiques.

Nous aimons certains Pi

Nous pouvons vous recommander les pièces et les pièces dont vous avez besoin pour commencer à utiliser votre Raspberry Pi pour faire presque n’importe quoi! Ce sont les bases auxquelles vous devez penser avant de commencer un projet, mais les possibilités sont infinies.

J’adore le Geekworm UPS HAT & Auto Power On Shield car ce n’est jamais une bonne idée de simplement couper l’alimentation sur n’importe quel ordinateur. Quelques dollars sur le HAT et quelques batteries et j’obtiens jusqu’à 10 heures d’autonomie à chaque coupure de courant. Et il est plus facile que jamais d’empiler cette carte avec d’autres afin que vous puissiez continuer à étendre l’utilité de votre Raspberry Pi.

Mais quand il est temps de vous asseoir et de vous détendre avec des jeux de la vieille école, vous voudrez que cette manette de jeu de la vieille école l’accompagne. C’est là que le contrôleur filaire 8bitdo SN30 entre en jeu, avec son jeu de couleurs SNES et ses boutons familiers. De plus, cette manette peut être utilisée avec Windows ou la Nintendo Switch au cas où vous voudriez vous assurer que votre manette de jeu est aussi polyvalente que votre Raspberry Pi.

