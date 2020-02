Meilleurs aspirateurs robots en 2020

Meilleur

Aspirateurs robots

iMore

2020

Il existe de nombreux robovacs sur le marché qui prétendent contenir toutes sortes de fonctionnalités uniques. Cependant, quand vous y arrivez, beaucoup d’entre eux sont les mêmes. Ce sont certains des meilleurs aspirateurs robots vraiment uniques et vraiment riches en fonctionnalités que nous avons rencontrés.

Gardez votre maison propre et bien rangée avec l’aide d’une femme de ménage robot

Tous ces aspirateurs sont d’excellentes options pour déléguer la tâche fastidieuse de passer l’aspirateur dans votre maison, allant des os nus mais économiques au vraiment coûteux et robuste. Pour notre argent, nous choisirions l’aspirateur et la vadrouille Roborock S5 Max. C’est un cheval de bataille fiable d’un système d’aspirateur et de vadrouille, facile à installer et efficace. Ce robot puissant cartographie l’ensemble de votre maison afin que vous puissiez décider exactement quelles pièces sont aspirées et lesquelles sont nettoyées.

Si vous cherchez à dépenser un peu moins d’argent, alors le ECOVACS DEEBOT OZMO 601 vaut le coup d’œil. Cet aspirateur accepte les animaux de compagnie avec sa capacité à ramasser les poils d’animaux et son faible volume. Utilisez-le sur des sols durs ou des tapis. Choisissez le mode Max pour doubler la puissance d’aspiration en cas de besoin. C’est un outil de nettoyage fiable qui gardera vos planchers épiques.

