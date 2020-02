Meilleurs blocs de charge sans fil pour Note 10 et Note 10+ en 2020

Meilleur

Supports de charge sans fil pour Note 10 et Note 10+

La recharge sans fil est le moyen le plus simple de recharger un téléphone, et le Galaxy Note 10 prend en charge toutes les normes auxquelles vous pouvez penser, y compris Qi, PMA et Samsung Fast Fast Charging 2.0. La gamme Note prend en charge des vitesses extra-rapides de 12W et 15W respectivement, mais uniquement avec quelques chargeurs sélectionnés. Récapitulons les meilleures options pour votre nouveau téléphone!

Choix du personnel

Si vous voulez les meilleures vitesses de charge sans fil absolues pour votre nouveau Note 10, le propre support de charge sans fil 15W de Samsung est votre meilleur choix. Ce n’est pas bon marché, mais c’est parce qu’il y a beaucoup de technologie à l’intérieur. Chargez votre téléphone verticalement ou horizontalement, refroidissez votre téléphone avec un ventilateur et modifiez la vitesse du ventilateur et la puissance des LED.

Meilleure valeur

Si vous aimez recharger votre téléphone sans fil n’importe où et partout dans la maison, ou peut-être à la maison au bureau, le pack de deux à prix abordable de Yootech est l’option parfaite. Avec une charge de 10 W dans les orientations horizontale et verticale, ce sont des supports de charge de qualité qui gardent votre téléphone rechargé toute la journée, tous les jours.

Il y a beaucoup à aimer à propos du Duo Pad de Samsung, qui charge le Note 10 à sa vitesse de charge sans fil maximale et un deuxième gadget, comme une Galaxy Watch Active ou une paire de Galaxy Buds, juste à côté. Si vous avez l’espace (et l’argent), c’est une excellente option.

La solution de charge sans fil PowerWave 15 d’Anker est sans fioritures mais offre une charge puissante de 10 W à tous les téléphones Samsung, et jusqu’à 15 W avec le bon adaptateur secteur. Il a une surface antidérapante pour que votre verre Note 10 ne tombe pas, et il est assez puissant pour délivrer une charge à travers un boîtier épais.

Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup pour recharger rapidement votre Galaxy Note 10. Ce chargeur RAVPower a deux bobines afin qu’il puisse charger votre nouveau téléphone en mode portrait ou paysage, et monte jusqu’à 10W, il est donc aussi rapide que n’importe quel chargeur non Samsung que vous pouvez acheter.

Si vous recherchez le chargeur sans fil le plus bas possible, le tapis PowerWave 10 W d’Anker est un choix exceptionnel. Il est peu coûteux, fiable et s’adaptera facilement à n’importe quel bureau ou conception de pièce. Sa charge de 10 W est également très rapide pour votre nouveau Note 10 ou Note 10+.

La Powerstation Plus XL est dotée d’une batterie de 10 000 mAh et d’un câble micro-USB intégré. Mophie comprend un adaptateur Micro-USB vers Lightning, qui peut être niché dans la batterie elle-même. En haut, vous trouverez le chargeur sans fil, ainsi que le chargement Priority +, pour vous assurer que votre téléphone est chargé avant la batterie externe.

La batterie de 10 400 mAh de RAVPower est capable de charger rapidement jusqu’à 10 W pour les appareils Samsung tout en offrant la possibilité de charger deux appareils à la fois. Quant à la batterie elle-même, vous pourrez passer de 0 à 100 en environ six heures avec un chargeur mural 2,4 A standard. Le support de chargement sans fil se trouve sur le dessus et a un matériau plus doux, ce qui fait que votre Note 10 ne glissera pas pendant le chargement.

Plus il y a de bobines dans un chargeur sans fil, plus il est facile de ne pas avoir à se soucier de placer le Note 10 juste. Le chargeur sans fil double de CHOETECH possède cinq bobines Qi totales, offrant une zone de charge beaucoup plus grande. De cette façon, vous n’aurez pas à vous soucier de mettre accidentellement le téléphone en panne.

Jouer avec les câbles est assez ennuyeux, et il peut être encore plus ennuyeux si vous essayez de charger votre téléphone dans la voiture. Avec le Kenu Airframe Wireless, ces ennuis ont été supprimés car il y a un seul fil allant de l’Airframe Wireless au port de charge. Kenu déclare également que vous obtiendrez une vitesse de charge maximale de 9 W pour les appareils Samsung et jusqu’à 7,5 W pour les autres combinés.

Que vous ayez le Note 10 et certains Galaxy Buds ou une Galaxy Watch Active 2, il peut être difficile de charger les deux appareils sans fil. Avec le chargeur Hoidokly 2-en-1, vous obtiendrez un support pour la note, ainsi qu’un tampon secondaire (et amovible) pour votre autre appareil. Ce support de charge propose trois modes de charge, allant de 5W à 10W pour les appareils Samsung.

Le support de chargeur sans fil d’Elobeth fonctionne avec n’importe quel smartphone compatible Qi, tout en offrant un support pour n’importe quelle montre Samsung. Il n’y a pas besoin de s’inquiéter de la compatibilité ici, et il y a même deux LED sur le dessus du pad pour vous faire savoir si les deux chargent. De plus, vous n’aurez pas à vous soucier d’obtenir une prise murale supplémentaire, car elle est livrée avec une dans la boîte.

Assurez-vous de bien choisir votre chargeur

Il existe deux types de chargeurs sans fil: ceux fournis avec les adaptateurs secteur inclus et ceux qui ne le sont pas. Les chargeurs de Samsung sont tous livrés avec le bon chargeur et le bon câble, vous n’avez donc pas à vous soucier de générer suffisamment d’énergie au mur pour atteindre les vitesses de charge sans fil supérieures.

Certains des chargeurs que nous avons inclus, comme le PowerWave 15 d’Anker, sont livrés avec un câble droit (dans ce cas, un câble USB-C vers USB-A) mais pas d’adaptateur secteur. Si vous voulez assurer des vitesses de pointe pour votre Note 10, vous allez vouloir acheter une charge rapide 3.0 (pour les câbles USB-A à Micro-USB ou USB-A à USB-C) ou une alimentation USB (pour USB -Câbles USB-C) adaptateur séparément.

Si vous êtes confus, rappelez-vous ceci: plus vous fournissez de puissance au chargeur mural sans fil, mieux c’est. C’est parce que la charge sans fil est une méthode de charge avec perte, donc si vous voulez donner à votre téléphone le maximum 10W ou 12W que le chargeur sans fil prétend pouvoir fournir, l’adaptateur mural devra fournir au moins 18W, ce qui nécessite Quick Charge 3.0 ou USB- PD.

Si nous devions en choisir un

Il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir, mais si vous voulez les vitesses de pointe absolues et la fiabilité de votre nouveau Note 10 ou Note 10+, optez pour le nouveau et coûteux support de charge sans fil 15W de Samsung. En plus de faciliter la visualisation des notifications au fur et à mesure de leur entrée, le chargeur Samsung dispose d’un refroidissement par ventilateur intégré pour garantir que le Note 10 et le Note 10+ ne surchauffent pas pendant le chargement.

Pour quelque chose d’un peu plus agréable au goût mais tout aussi rapide, Anker’s PowerWave 15 est la voie à suivre. Il est petit, fiable et charge rapidement votre téléphone.Il utilise un port USB-C pour l’alimentation, ce qui garantit des vitesses de pointe.

