Meilleurs blocs de charge sans fil pour Pixel 4 en 2020

Meilleur

Pads de charge sans fil pour Pixel 4

Android Central

2020

La recharge sans fil sur les téléphones Pixel n’existe que depuis un an maintenant, et après avoir été entravé sur le Pixel 3, Google a répondu à nos prières et a rendu le Pixel 4 plus largement compatible avec la charge Qi rapide en prenant en charge la charge de 10 W sur beaucoup plus de chargeurs via le Profil de puissance étendu. Que vous préfériez les supports verticaux que vous pouvez utiliser avec le déverrouillage rapide du visage et les pads plats de Motion Sense, il existe maintenant de nombreuses options pour le Pixel 4.

Choix du personnel

Anker a beaucoup de chargeurs sans fil, mais c’est l’un des rares que les utilisateurs ont signalé avoir constamment chargé le Pixel 4. Assurez-vous simplement de l’utiliser avec un adaptateur secteur QuickCharge 3.0 pour obtenir cette vitesse de pointe.

42 $ chez Amazon

Ce support de 15 W est plus propice à s’asseoir à côté de votre ordinateur portable à votre bureau ou à garder votre téléphone calé dans la cuisine pendant que vous travaillez sur cette nouvelle recette, et le ventilateur intégré devrait aider à garder les choses au frais pendant que votre Pixel 4 se charge .

24 $ chez Amazon

C’était le seul chargeur pour le Pixel 3 qui se chargerait à vitesse maximale, mais le Pixel 4 n’est plus limité. Si vous voulez le look Google, cependant, le support Pixel est conçu pour la ligne Pixel, a l’air assez propre en blanc et dispose d’un mode diaporama spécial lorsqu’il est ancré.

72 $ chez Amazon

Choetech possède quelques pads sans fil qui devraient charger le Pixel 4 à vitesse maximale, mais ce modèle est le plus beau du groupe, tout en étant l’un des pads Qi les plus fins si vous aimez apporter votre pad Qi lors de vos voyages . Il est également livré avec un adaptateur secteur.

27 $ chez Amazon

Ce pack comprend un pad 10W et un support 10W, vous permettant de démarrer votre collection de chargeurs Qi sans vous ruiner. N’oubliez pas que pour atteindre la vitesse de pointe, ces pads doivent être alimentés par un adaptateur mural QC3.0.

25 $ chez Amazon

Si vous devez souvent recharger loin d’une prise, cette banque d’alimentation ne chargera pas un Pixel 4 à 10W, mais elle se rechargera sans fil à 5W ou fil à 18W si vous êtes pressé.

30 $ chez Amazon

L’adaptabilité sans fil est là!

ENFIN! Nous pouvons utiliser des chargeurs Qi plus réguliers pour charger rapidement le Pixel 4! C’est génial pour tant de raisons, mais surtout parce que cela signifie que nous pouvons économiser de l’argent en achetant des chargeurs qui ne sont pas 80 dollars comme le Pixel Stand! L’Anker PowerWave Pad est compact et abordable tout en nous offrant la charge rapide que nous voulons, et Anker est un nom que nous faisons confiance à la lune et à l’arrière. Vous voudrez vous assurer que vous utilisez un chargeur mural Qualcomm QuickCharge 3.0 de 24 W avec le PowerWave Pad pour obtenir des profils de charge plus élevés.

Si vous recherchez un support mais que vous n’avez pas envie de payer beaucoup pour la version de Google, le support 15W de Yootech est une excellente alternative qui devrait être capable de recharger rapidement à peu près tous les téléphones que vous lancez, et le intégré le ventilateur devrait empêcher les choses de surchauffer lorsque vous chargez pendant de plus longues périodes. J’aime les stands pour le salon et le bureau où je peux percher mon téléphone à côté de mon ordinateur portable ou de mon dessous de verre, tandis que les coussinets plats sont parfaits pour la chambre où ils empêcheront l’écran de briller sur votre visage si vous recevez une notification au milieu de la nuit.

Remarque: le Pixel 4 prend en charge l’EPP, mais trouver des chargeurs EPP Qi peut encore être quelque peu éloigné pour le moment, d’où l’apparition de certains chargeurs 5W dans cette rafle. Je préfère vous orienter vers des chargeurs à basse vitesse de meilleure qualité que des chargeurs sans nom en lesquels je n’ai pas confiance, mais attendez-vous à voir plus de chargeurs ajoutés car nous pouvons vérifier qu’ils fonctionnent avec le Pixel 4.

