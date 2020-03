Meilleurs brassards téléphoniques pour Galaxy S20 en 2020

Meilleur

Brassards de téléphone pour Galaxy S20

Android Central

2020

Si vous vous passionnez pour le nouveau Samsung Galaxy S20, n’oubliez pas les accessoires. Que vous souhaitiez une option mains libres lorsque vous vous entraînez ou faites des tâches ménagères dans la maison, un brassard de téléphone est une solution parfaite. Il existe déjà d’excellents choix, alors jetez un œil et trouvez celui qui vous convient!

Choix du personnel

Si vous voulez une option respirante faite d’un matériau extensible et qui gardera votre Galaxy S20 en sécurité, vous serez satisfait du brassard de téléphone JEMACHE. Il est livré avec une bande réfléchissante qui garantit la visibilité dans des conditions de faible luminosité. La fenêtre en PVC transparent a une sensibilité tactile élevée afin que vous puissiez accéder à l’écran tactile sans problème. Il possède une poche pour les clés intégrée et des poches arrière pour les clés, l’argent liquide et les cartes de crédit.

10 $ chez Amazon

Vous voulez un accès complet à votre téléphone à tout moment à un prix équitable? si c’est le cas, vous préférerez peut-être ce brassard rotatif à 360 degrés de Matone. Vous pouvez modifier la musique et répondre aux appels sans arrêter votre entraînement. Il est conçu avec des crochets à double velcro pouvant s’adapter à des bras de 9 à 18 pouces. Retirez le bracelet en caoutchouc durable et lavez-le avec de l’eau au besoin pour garder les choses propres. Vous disposez également d’une poche pour les clés et d’un rangement pour le cordon des écouteurs.

8 $ chez Amazon

Vous ne souhaitez pas prendre de risques avec votre Galaxy S20? Vous serez mieux avec un brassard de téléphone qui offre une protection complète comme celui d’Innens. La conception innovante à double poche offre une capacité supplémentaire pour votre téléphone et d’autres éléments essentiels. Il possède également une prise écouteurs spéciale qui vous permet de profiter de la musique tout en utilisant le brassard. Il est durable, résistant à l’eau et confortable. Il convient aux tailles de bras de 8 à 16 pouces.

9 $ chez Amazon

Vous ne vous sentirez jamais accablé avec cette option d’AgozTech. Le design ultra-mince est disponible en quatre couleurs et est en néoprène étanche. Il a une bande réfléchissante qui vous permet de rester visible lorsqu’il fait sombre à l’extérieur. Vous aurez un accès facile à la prise casque et aux commandes. Il y a une fente pour votre carte d’identité, vos cartes de crédit et vos clés. Gardez à l’esprit que ce brassard n’est pas conçu pour les téléphones à l’intérieur d’un étui, vous devrez donc le retirer avant de l’utiliser.

9 $ chez Amazon

Une autre option d’accès facile à considérer est ce brassard de téléphone Venoro, qui maintient votre Galaxy S20 en sécurité dans un matériau Lycra confortable. Vous pouvez choisir de le porter au poignet ou au bras. Vous profiterez d’une rotation à 360 degrés qui vous permettra d’utiliser votre téléphone à l’angle que vous souhaitez. Votre achat est livré avec un support que vous pouvez attacher à votre vélo pendant que vous roulez. Il a également une poche pour votre clé et une fente de stockage pour écouteurs.

17 $ chez Amazon

Ce brassard pour téléphone de BUMOVE est fait de néoprène et d’un protecteur d’écran en PVC qui protégera votre Galaxy S20 de la transpiration, de la saleté et des rayures. Il peut se tordre et se plier sans perdre sa forme d’origine. Ce brassard de téléphone réglable convient aux tailles de bras de 7,9 à 15,7 pouces. Il a un support intégré pour les articles importants, comme votre carte d’identité, votre argent, vos cartes de crédit et vos clés. Le rangement des câbles empêchera votre cordon de s’emmêler lorsque vous êtes en mouvement.

10 $ chez Amazon

Pour ceux qui veulent glisser leur Galaxy S20 dans un sac de protection et prendre la route, ce brassard Venoro fera le travail. La sangle élastique permet de régler facilement la taille. La conception intelligente a des tonnes de trous de ventilation qui favorisent la respirabilité avec une maille confortable sur le côté en contact avec votre bras. Le matériau de haute qualité est résistant à la sueur et à l’eau, vous pouvez donc être sûr que votre téléphone restera sec pendant que vous vous entraînez.

19 $ chez Amazon

Vous voulez un brassard pour téléphone qui vous permet de fixer et de détacher facilement votre S20 tout au long de la journée? Cette option de Tribe Fitness a été faite pour vous. Il est fabriqué avec du silicone de qualité supérieure qui offre une rotation de 360 ​​degrés afin que vous ayez un accès sans tracas à votre téléphone. Ce brassard peut même accueillir votre téléphone lorsqu’il est dans son étui de protection. Il y a un porte-cordon pour garder tout organisé ainsi qu’une poche à clés pratique pour que vous puissiez emporter vos essentiels.

17 $ chez Amazon

Protégez votre Galaxy S20

Le Samsung Galaxy S20 est peut-être un tout nouveau téléphone, mais il existe déjà de nombreuses options de qualité en matière d’accessoires. Prenez le brassard de téléphone JEMACHE, par exemple. C’est une excellente solution si vous cherchez un brassard qui maintiendra votre téléphone en sécurité sur votre bras tout en protégeant l’écran. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours accéder à votre écran tactile et il a même un stockage intégré pour les clés, l’argent comptant et les cartes de crédit.

Vous préférez peut-être un brassard abordable qui vous donne un accès complet à votre téléphone sans aucun film gênant. Le brassard de téléphone rotatif à 360 ° Matone est conçu pour vous offrir une accessibilité facile tout en gardant votre téléphone en sécurité. La sangle est lavable, vous pouvez donc la retirer et la nettoyer régulièrement. Vous profiterez également d’un rangement pratique pour vos clés ainsi que d’un rangement pour le cordon des écouteurs qui permet de garder les choses sans enchevêtrement. Ce brassard de téléphone est entièrement rotatif, vous pouvez donc utiliser et visualiser votre téléphone sous n’importe quel angle.

Vous ne voulez pas que des pièces de votre précieux Galaxy S20 soient exposées? Nous ne vous en voulons pas. Pour cela, il y a le brassard de téléphone résistant à l’eau Innens, qui offre une protection complète. Il possède un design à double poche afin que vous disposiez de suffisamment d’espace pour tous vos articles divers. Ce brassard de téléphone résistant à l’eau possède également une prise pour écouteurs afin que vous puissiez vous débrancher pendant que vous vous entraînez. Quel que soit le type de protection que vous recherchez, vous pourrez trouver un brassard de téléphone pour protéger votre Galaxy S20.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.