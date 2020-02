Meilleurs cafetières en 2020

Meilleur

Que vous soyez nouveau dans le café ou que vous viviez de son buzz sucré depuis le lycée, vous avez probablement eu une tasse de boue horrible à un moment ou à un autre. Évitez les eaux grasses ou les longues files d’attente dans votre café local avec l’une de ces excellentes cafetières qui vous feront attendre votre tasse de café du matin tous les jours. Des solutions à base de capsules aux filtres de café préférés, nous avons la solution de préparation de café parfaite pour vous.

Choix du personnel

Si vous aimez vraiment le café, mais préférez également la facilité et la commodité du café goutte à goutte au lieu des expériences scientifiques impliquées dans certaines méthodes de brassage, alors c’est la cafetière à filtre pour vous. Il fait jusqu’à huit tasses à la fois à une excellente température, le tout en six minutes environ. Il a une conception “pomme de douche”, qui permet une saturation uniforme de vos sols, et il suffit d’une touche pour démarrer le processus.

108 $ chez Amazon

L’OXO BREW fait jusqu’à neuf tasses de café à la fois avec un processus de brassage qui reproduit la méthode de versement, offrant une saveur pleine et une excellente tasse de café à chaque fois. Le distributeur d’eau “pomme de douche” assure une saturation uniforme du sol, et l’écran LED vous donne un contrôle total, ainsi que des indicateurs utiles pour la fraîcheur et l’état d’infusion. Il y a une minuterie de démarrage de 24 heures afin que vous puissiez vous assurer d’avoir une tasse de café chaude prête pour vous le matin.

198 $ chez Amazon

Que vous souhaitiez simplement une tasse rapide à emporter avec vous lors de vos déplacements ou que vous souhaitiez préparer jusqu’à 12 tasses pour tous vos invités, cette cafetière Hamilton Beach est là pour vous. La meilleure partie est que les deux côtés travaillent avec les mêmes motifs, vous n’avez donc pas besoin d’acheter différents types de café. Composez une tasse de voyage de 14 onces et choisissez entre des infusions régulières ou fortes avec la fonctionnalité entièrement programmable.

60 $ sur Amazon

La cafetière Keurig K-Elite infuse toutes les dosettes Keurig K-Cup, capables de préparer du café, du thé, du cacao chaud, des saveurs spéciales et des boissons glacées. Avec un grand réservoir d’eau de 75 onces, cette machine vous permettra de préparer huit tasses avant de devoir remplir le réservoir amovible. En plus des tasses pour boire du café à la maison, le K-Elite peut contenir des tasses de voyage jusqu’à 7,2 pouces de hauteur pour que vous puissiez brasser.

140 $ chez Amazon

En utilisant les capsules recyclables de Nespresso, la machine Vertuo vous permet d’avoir de nombreux styles de café différents selon vos préférences. Il prépare du café ordinaire, de l’espresso et des mousseux garnis de lait moussé, grâce à la buse intégrée. Infuse 7,7 onces de café ou 1,35 once d’expresso. Le réservoir d’eau de 54 onces signifie que vous devez faire le plein moins fréquemment.

175 $ chez Amazon

Si vous préférez prendre la route manuelle tout en souhaitant un café rapide, la carafe à verser Chemex est parfaite. Il est disponible en itérations de trois à dix tasses, le tout à peu près au même prix. Tout ce que vous avez à faire est d’insérer le filtre, les motifs de votre choix, de verser et d’infuser. C’est le meilleur moyen de conserver les restes de café à réchauffer ou de réfrigérer pour préparer un délicieux café glacé à l’heure qui vous convient.

42 $ chez Amazon

La méthode AeroPress est un peu impliquée, mais si vous êtes un connaisseur, cela vaut largement la peine. Les micro-filtres empêchent tout motif de pénétrer dans votre tasse, et la méthode de brassage en “immersion totale” aide à prévenir l’amertume que vous pouvez obtenir avec d’autres méthodes. Le nettoyage est également beaucoup plus simple qu’une presse française.

34 $ chez Amazon

Une presse française est l’un des moyens les plus simples et les plus rentables de préparer un excellent café, et l’Espro P3 va encore plus loin avec une conception à double filtre, qui a des joints en caoutchouc, de sorte que vous obtenez tout le délicieux café sans aucun la boue désagréable et amère. Cette presse a un verre épais pour aider à isoler et son support en plastique se verrouille en place.

65 $ chez Amazon

Cette véritable expérience de chimie nous vient du Japon, où le brassage sous vide est la norme du café. Le fabricant Hario est fait de verre épais qui ne semble pas bon marché, a un brûleur à alcool sans suie et il est très facile à nettoyer. Si vous avez envie d’une expérience scientifique le matin, c’est la voie à suivre (il fait également de la dynamite, un café au goût propre).

91 $ sur Amazon

Équipage de brassage

La façon dont vous aimez votre café peut être une chose très personnelle pour la plupart des gens, mais si vous préférez la méthode manuelle, cela ne vaut pas mieux que le très populaire AeroPress qui est si aimé des connaisseurs de café.

Si vous êtes à la recherche de flexibilité, alors la cafetière à 2 voies Hamilton Beach, avec la possibilité de faire une seule tasse ou de préparer une casserole pleine en utilisant les mêmes motifs, est une solution vraiment intelligente et peu encombrante.

Notre sélection globale de personnel, la machine à café à une touche 8 tasses Bonavita Connoisseur, fait le plein grâce à sa distribution d’eau de pomme de douche, son fonctionnement simple, son temps de préparation rapide et sa belle apparence.

