Meilleurs capteurs de mouvement HomeKit en 2020

Meilleur

Capteurs de mouvement HomeKit

iMore

2020

En ce qui concerne les appareils domestiques intelligents, dire “Hé, Siri” et les allumer est génial. Cependant, si vous voulez rendre les choses encore plus intelligentes, vous avez besoin d’un capteur de mouvement. Ces capteurs vous permettent d’allumer les choses simplement en entrant dans une pièce. Si cela vous plaît, ce sont les meilleurs capteurs de mouvement compatibles HomeKit que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Personnel préféré

Aucune configuration Philips Hue n’est complète sans le capteur de mouvement, qui allume simplement vos ampoules Hue lorsqu’un mouvement est détecté. C’est une excellente façon de contourner Siri, et les lumières s’éteignent lorsque vous quittez la pièce (ou arrêtez de bouger pendant de plus longues périodes).

40 $ chez Amazon

Le capteur de mouvement sans fil intelligent Eve Motion est un capteur de mouvement compatible HomeKit qui utilise Bluetooth Low Energy pour communiquer avec votre configuration HomeKit. Il est alimenté par deux piles AA, qui devraient facilement durer plus d’un an.

40 $ chez Amazon

C’est le capteur le plus cool de cette liste, avec son écran bleu comme l’œil de Sauron ou le faux globe oculaire enchanté de Mad-Eye Moody’s. Il détecte le mouvement, mesure la température et l’intensité lumineuse, et il dispose d’un accéléromètre pour détecter si quelqu’un essaie ou non de le modifier.

70 $ chez Amazon

Non seulement l’ONVIS à prix économique détecte les mouvements, mais il surveille également la température et l’humidité. Aucun concentrateur n’est requis. Deux piles AA l’alimenteront jusqu’à 15 000 heures.

26 $ chez Amazon

Le capteur de mouvement extérieur Philips Hue est le seul autour qui est capable de garder vos zones éclairées à l’extérieur de votre maison. Ce capteur se monte presque partout avec des supports plats et d’angle inclus dans la boîte.

50 $ sur Amazon

Le Blackout Buddy Connect d’Eton contient de nombreuses fonctionnalités en plus de son capteur de mouvement. Cette aide pratique fonctionne également comme une lampe de poche et peut s’allumer automatiquement lorsque l’alimentation est coupée.

40 $ chez Amazon

Le Switch + d’Ecobee est une solution tout-en-un qui inclut le mouvement, la température, l’occupation, la détection de la lumière et bien sûr, un interrupteur d’éclairage mural. Cela rend le Switch + capable d’être dans les endroits les plus pratiques de votre maison.

47 $ chez Amazon

Si vous avez déjà le hub Aqara, le capteur de mouvement Smart Home est le capteur le moins cher du marché. Ces minuscules capteurs peuvent être montés à peu près n’importe où, grâce à une base pivotante qui fonctionne sur un mur, un plafond ou une surface plane.

20 $ chez Amazon

Si vous possédez déjà un thermostat Ecobee, il est probable que vous ayez certains de leurs capteurs intelligents pour l’accompagner. Bien qu’ils soient conçus pour signaler la température, ces capteurs signalent également les mouvements à HomeKit, et ils peuvent être utilisés dans les automatisations, ce qui est une agréable surprise.

79 $ sur Amazon

Trouvez le détecteur de mouvement parfait pour vous et votre HomeKit

Un capteur de mouvement intelligent contourne la nécessité de demander à Siri d’allumer les lumières. Il est parfait pour économiser de l’énergie lorsque vous rentrez à la maison ou montez et descendez les escaliers les mains pleines.

Nous adorons le capteur de mouvement Philips Hue en raison de sa polyvalence, de sa fiabilité et de sa conception. En allumant simplement vos ampoules Hue lorsqu’un mouvement est détecté, vous pouvez rapidement avoir une idée de ce qui se passe sans avoir besoin de votre téléphone à la main.

Si vous êtes à la recherche d’un détecteur de mouvement un peu plus compact et abordable, consultez le capteur de mouvement intelligent ONVIS. Il suffit de décoller et de coller ces petits capteurs pointus aux entrées autour de votre maison et d’attendre une notification chaque fois que l’on ouvre.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.