Meilleurs capteurs de mouvement pour Samsung SmartThings en 2020

Capteurs de mouvement pour Samsung SmartThings

2020

Avec SmartThings, vous pouvez utiliser un capteur de mouvement pour surveiller les zones de votre maison, vous permettant de recevoir des alertes, de déclencher une alarme, de déverrouiller une porte ou même d’allumer une lumière. Cependant, tous les capteurs de mouvement ne sont pas créés égaux, nous avons donc compilé une liste qui ne vous donnera pas de maux de tête – comme notre option préférée, le détecteur de mouvement Ecolink – afin que vous puissiez surveiller votre maison où que vous soyez.

Ce détecteur très apprécié d’Ecolink offre une autonomie de batterie de 5 ans (la meilleure du lot) et des options de montage encastré ou en coin. Il peut être réglé pour ignorer les animaux domestiques jusqu’à 55 lb et est la meilleure option de qualité et de prix.

39 $ chez Amazon

La propre offre de Samsung est également l’une des moins chères de notre liste. Avec une détection de mouvement jusqu’à 15 pieds et une plage de vision de 120 degrés, ce capteur peut être réglé pour surveiller presque n’importe quelle zone de votre maison.

20 $ chez Amazon

Si vous recherchez une option de montage au plafond, BeSense a ce qu’il vous faut. Contrairement à d’autres options qui se fixent à un coin ou affleurent au mur, le détecteur se fixe au plafond pour une couverture plus large.

33 $ chez Amazon

Ce capteur portable de GE peut être placé sur une table, une étagère ou partout où vous devez surveiller – puis facilement déplacé vers un autre emplacement. Il couvre une plage de vision à 180 degrés et peut être placé jusqu’à 150 pieds de distance de votre hub SmartThings.

45 $ chez Amazon

De nombreuses options de cette liste sont destinées à une utilisation en intérieur, mais ce capteur de mouvement polyvalent est fait pour les grands espaces (enfin, du moins pour l’extérieur de la maison). Il peut détecter des mouvements jusqu’à 30 pieds de distance et peut être alimenté par batterie ou via USB. Notez que vous aurez besoin d’un concentrateur pour le connecter à SmartThings.

45 $ chez Amazon

Cette option riche en fonctionnalités d’Aeotec offre non seulement la détection de mouvement, mais également la température, l’humidité, la lumière, les UV et les vibrations. N’utilisez pas six périphériques matériels distincts lorsque le Multisensor 6 les a tous.

61 $ sur Amazon

Lorsqu’il s’agit de surveiller votre maison pour détecter les mouvements, vous ne voulez pas lésiner sur un appareil bon marché. Tout argent que vous dépensez sur un capteur de mouvement SmartThings sera de l’argent bien dépensé, peu importe si vous allumez simplement vos lumières ou si vous surveillez les choses lorsque vous n’êtes pas à la maison. Ajoutez simplement de nouveaux appareils et vous serez prêt à partir. Pour cela, le détecteur de mouvement Ecolink Z-wave Plus est notre choix pour une détection de mouvement durable.

Bien sûr, cela ne fait jamais de mal d’aller avec une option de première partie comme le capteur de mouvement Samsung SmartThings, ou une option mobile comme le capteur intelligent sans fil GE Z-Wave Plus. Quelle que soit l’option que vous choisissez, vous pouvez vous sentir bien en sachant qu’elle fonctionnera avec l’une des plates-formes de maison intelligente les plus puissantes au monde!

