Meilleurs cas de charge sans fil pour AirPods en 2020

Meilleur

Étuis de recharge sans fil pour AirPods

iMore

2020

Vous souhaitez passer à un étui de chargement sans fil pour vos AirPod de première ou deuxième génération? Le boîtier de charge sans fil d’Apple n’est pas votre seule option. Avec autant de choix, il peut être difficile de choisir un étui de chargement portable qui vous en donnera le plus pour votre argent. Voici le meilleur des meilleurs étuis de chargement sans fil que vous pouvez acheter.

Rechargez vos AirPods en déplacement

L’option la meilleure et la plus sûre sera toujours le boîtier de chargement sans fil d’Apple. Nous savons que lorsque nous achetons des produits Apple, nous payons un peu plus. Mais les produits Apple fonctionnent, c’est pourquoi nous les aimons. Et si quelque chose tourne mal, notre Genius Bar local est là pour vous aider.

Cependant, si vous voulez quelque chose que vous pouvez simplement mettre sur votre étui non sans fil existant, nous irions avec l’étui AirPods de charge sans fil GAZEON Qi à prix avantageux. Non seulement il est disponible dans une variété de couleurs élégantes et accrocheuses, mais le silicone protecteur protège vos AirPods des chutes et des bosses potentielles.

Maintenant que vous disposez de toutes ces incroyables options de boîtier de charge sans fil, vous aurez besoin d’un chargeur pour l’accompagner. Un chargeur vous permettra de poser vos AirPods et de les laisser se charger sans les tracas de fils et de cordons, alors qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

Quel que soit le cas sur lequel vous décidez, nous espérons que vous serez toujours en mesure de garder vos AirPod chargés et prêts à basculer. Quel que soit le cas dans lequel vous vous retrouvez, chaque option de cette liste chargera sans fil vos AirPods afin que vous puissiez écouter vos podcasts, votre musique et bien plus encore: cela dépend simplement de ce que vous recherchez.

